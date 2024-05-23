Шэй Гилджес-Александер может стать первым игроком с зарплатой в 80 миллионов долларов и более за сезон

Теги НБА Оклахома-Сити Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Шэй Гилджес-Александер вошел в первую символическую сборную сезона-2023/24.

25-летний защитник «Оклахомы» сможет претендовать на супермаксимальное продление на четыре года и 294 миллиона долларов в межесезонье в 2025 году. Соглашение выведет его на уровень зарплаты в 81 миллион долларов в сезоне-2030/31. Защитник может стать первым игроком лиги с зарплатой, превышающей 80 миллионов.

Гилджес-Александер набирал 30,1 очка, 5,5 подбора и 6,2 передачи в среднем в этом сезоне, реализуя 53,5% бросков с игры, 35,3 трехочковых и 87,4% штрафных. Защитник стал вторым в голосовании за награду MVP.

 

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12 комментариев
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Такими зарплатами темпами Оклахома выиграть не успеет как проблемы с составом начнутся из-за потолка зп
+12
-1
+11
Ответ zippa
ГСВ же ситуацию в своё время разрулили и эти попробуют, главное чтобы владелец готов был платить налог на роскошь
Не будет готов платить владелец налог, рынок маленький. Прести будет разруливать обменами)
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+4
Ответ Swhat
Такими зарплатами темпами Оклахома выиграть не успеет как проблемы с составом начнутся из-за потолка зп
В ближайшие несколько лет им чуть ли не половину состава нужно будет переподписывать.
+3
0
+3
Ответ zippa
ГСВ же ситуацию в своё время разрулили и эти попробуют, главное чтобы владелец готов был платить налог на роскошь
ГСВ эту ситуацию разрулили только благодаря копеечному контракту Карри из-за травм, а по-другому они бы Дюранта не смогли подписать. У Оклахомы это вряд-ли выйдет.
+3
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+3
Шэй, скорее всего, уйдет в другую команду
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+1
Ответ Дмитрий Крутой
Шэй, скорее всего, уйдет в другую команду
очень интересное умозаключение. только окс может шаю столько денег предложить, все остальные существенно меньше. окс только что заняли 1 место в регулярке, остановились в шаге от выхода в финал конфы, у них супермолодой и перспективный состав с кучей пиков на ближайшие годы для усиления через драфт, когда дорогие и не очень нужные винтики механизма можно будет заменить на более-менее готовых игроков с драфта, и он уйдет. ну ок, ок.
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80 лямов, пусть даже в 30-м году.
Посмотрим каков будет кэпхит на всю команду в НХЛ к тому времени.
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Ответ Swhat
Такими зарплатами темпами Оклахома выиграть не успеет как проблемы с составом начнутся из-за потолка зп
ГСВ же ситуацию в своё время разрулили и эти попробуют, главное чтобы владелец готов был платить налог на роскошь
+1
-1
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Ответ Swhat
Такими зарплатами темпами Оклахома выиграть не успеет как проблемы с составом начнутся из-за потолка зп
так именно в этом и есть смысл платежных правил в НБА)
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Ответ Дмитрий Крутой
Шэй, скорее всего, уйдет в другую команду
А какой ему смысл уходить ,в Оклахоме все есть ,надо гайки с начала взять ,потом можно
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