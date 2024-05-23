Шэй Гилджес-Александер может стать первым игроком с зарплатой в 80 миллионов долларов и более за сезон

Шэй Гилджес-Александер вошел в первую символическую сборную сезона-2023/24.

25-летний защитник «Оклахомы» сможет претендовать на супермаксимальное продление на четыре года и 294 миллиона долларов в межесезонье в 2025 году. Соглашение выведет его на уровень зарплаты в 81 миллион долларов в сезоне-2030/31. Защитник может стать первым игроком лиги с зарплатой, превышающей 80 миллионов.

набирал 30,1 очка, 5,5 подбора и 6,2 передачи в среднем в этом сезоне, реализуя 53,5% бросков с игры, 35,3 трехочковых и 87,4% штрафных. Защитник стал вторым в голосовании за награду MVP.