Рекордные 6 иностранцев выйдут в стартовых пятерках на Матче звезд НБА-2023

На Матче всех звезд НБА-2023, который состоится 19 февраля в Солт-Лейк-Сити, будет рекордное количество (6) иностранных игроков в стартовых пятерках Запада и Востока.

(Греция, « »), (Словения, «Даллас»), Джоэл Эмбиид (Камерун, « »), (Австралия, «Даллас»), Никола Йокич (Сербия, «Денвер») и Лаури Маркканен (Финляндия, «Юта») выйдут на площадку с первых минут.

Всего в мероприятиях Уик-энда всех звезд примут участие 25 иностранцев из 17 стран. Это также лучшие показатели за все время.

Данк после наброса самому себе – бессмертный хайлайт Матчей всех звезд. Никто не делал его с таким изяществом, как Трэйси Макгрэйди