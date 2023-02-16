Рекордные 6 иностранцев выйдут в стартовых пятерках на Матче звезд НБА-2023

Теги Даллас Денвер Кайл Лаури Милуоки Филадельфия НБА Матч всех звезд НБА Юта фото Кайри Ирвинг Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Баскетбол

На Матче всех звезд НБА-2023, который состоится 19 февраля в Солт-Лейк-Сити, будет рекордное количество (6) иностранных игроков в стартовых пятерках Запада и Востока.

Яннис Адетокумбо (Греция, «Милуоки»), Лука Дончич (Словения, «Даллас»), Джоэл Эмбиид (Камерун, «Филадельфия»), Кайри Ирвинг (Австралия, «Даллас»), Никола Йокич (Сербия, «Денвер») и Лаури Маркканен (Финляндия, «Юта») выйдут на площадку с первых минут.

Всего в мероприятиях Уик-энда всех звезд примут участие 25 иностранцев из 17 стран. Это также лучшие показатели за все время.

Данк после наброса самому себе – бессмертный хайлайт Матчей всех звезд. Никто не делал его с таким изяществом, как Трэйси Макгрэйди

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6 комментариев

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chitago
Поменяйте тег Кайла Лаури на Маркканена.
Финн, конечно, выиграл от обмена из Кливленда. Не припомню такого прогресса за последние годы (конкретно про стартеров МВЗ)
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Light Yagami
Какой из Кайри австралиец?! Только человека оскорбили. Тем более, что в баскет он катает, как породистый афроамериканец.
+2
0
+2
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Ballboy13
Ответ Dmitry Singular
Кайри разве не заигран за США? Точно помню, что на Олимпиаде он играл за звездно-полосатых.
Так точно. Наверное неправильно считать его за иностранца
+1
0
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Azat LA
зОхват НБА начался? :)
+2
0
+2
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Райли Карри
Протестую! Ирвинг - человек мира! Или точнее, человек не от мира
+7
0
+7
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Dmitry Singular
Кайри разве не заигран за США? Точно помню, что на Олимпиаде он играл за звездно-полосатых.
+4
0
+4
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