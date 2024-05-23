Лука Дончич может подписать самый крупный контракт в истории НБА на 5 лет и 346 миллионов долларов

Лука Дончич попал в первую символическую сборную НБА.

Это достижение позволит ему подписать супермаксимальное продление, которое может стать самым большим контрактом в истории лиги. Словенский разыгрывающий « » будет претендовать на соглашение на 5 лет (до сезона-2030/31 включительно) и 346 миллионов долларов в межсезонье 2025 года.

В этом сезоне набирал 33,9 очка, 9,2 подбора и 9,8 передачи в среднем за матч, реализуя 48,7% бросков с игры, 38,2% трехочковых и 78,6% штрафных.

«Мэверикс» ведут 1-0 в финале Западной конференции против «Тимбервулвз».