Лука Дончич может подписать самый крупный контракт в истории НБА на 5 лет и 346 миллионов долларов
Лука Дончич попал в первую символическую сборную НБА.
Это достижение позволит ему подписать супермаксимальное продление, которое может стать самым большим контрактом в истории лиги. Словенский разыгрывающий «Далласа» будет претендовать на соглашение на 5 лет (до сезона-2030/31 включительно) и 346 миллионов долларов в межсезонье 2025 года.
В этом сезоне Дончич набирал 33,9 очка, 9,2 подбора и 9,8 передачи в среднем за матч, реализуя 48,7% бросков с игры, 38,2% трехочковых и 78,6% штрафных.
«Мэверикс» ведут 1-0 в финале Западной конференции против «Тимбервулвз».
Бейсбол - 700 млн на 10 лет (Окатани)
Футбол - 674 млн на 4 года (Месси)
Амфутбол - 450 млн на 10 лет (Маховс)
Бокс - 365 млн на 5 лет (Канело)
Автогонки - 330 млн на 6 лет (Ферс)
НБА - 303 млн на 5 лет (Браун)
Хоккей - 124 млн на 13 (Овечкин)