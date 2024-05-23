Лука Дончич может подписать самый крупный контракт в истории НБА на 5 лет и 346 миллионов долларов

Теги Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич попал в первую символическую сборную НБА.

Это достижение позволит ему подписать супермаксимальное продление, которое может стать самым большим контрактом в истории лиги. Словенский разыгрывающий «Далласа» будет претендовать на соглашение на 5 лет (до сезона-2030/31 включительно) и 346 миллионов долларов в межсезонье 2025 года.

В этом сезоне Дончич набирал 33,9 очка, 9,2 подбора и 9,8 передачи в среднем за матч, реализуя 48,7% бросков с игры, 38,2% трехочковых и 78,6% штрафных.

«Мэверикс» ведут 1-0 в финале Западной конференции против «Тимбервулвз».

 

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17 комментариев
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Ответ Станислав Кривенко
Интересно, можно ли потратить все эти деньги при жизни)
Можно, и потратить и тем более потерять
+24
-1
+23
Самые большие контракты по видам спорта
Бейсбол - 700 млн на 10 лет (Окатани)
Футбол - 674 млн на 4 года (Месси)
Амфутбол - 450 млн на 10 лет (Маховс)
Бокс - 365 млн на 5 лет (Канело)
Автогонки - 330 млн на 6 лет (Ферс)
НБА - 303 млн на 5 лет (Браун)
Хоккей - 124 млн на 13 (Овечкин)
+15
0
+15
Ответ jekboltak
Отменили бы эти супермаксималки. Выиграл Кубок, только тогда предлагать бешеные бабки, и то если в символической пятерке. Дофига игроков, ничего не выигравшие, еще и получают дохера.
Я тоже очень им завидую
+11
-1
+10
Совсем недавно в 2017 Карри подписал контракт на 5 лет на сумму в 201 миллион по-моему. Это нереальной суммой тогда казалось. А тут на 146 млн больше.
+7
0
+7
Интересно, можно ли потратить все эти деньги при жизни)
+6
0
+6
Ответ jekboltak
Отменили бы эти супермаксималки. Выиграл Кубок, только тогда предлагать бешеные бабки, и то если в символической пятерке. Дофига игроков, ничего не выигравшие, еще и получают дохера.
С чего бы отменять супермаксимальные контракты? Денег от прав на телетрансляции становятся больше, капитализация растет, потолок зарплат растет
+5
0
+5
Ответ Сульшер жги!
Переплата на лицо
Что ты несёшь?
+4
0
+4
Ответ Станислав Кривенко
Интересно, можно ли потратить все эти деньги при жизни)
Легко)
+1
0
+1
Ответ Станислав Кривенко
Интересно, можно ли потратить все эти деньги при жизни)
Ну примерно половину заберут налоги и прочие отчисления и вот на руках уже в два раза меньше)
+1
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Астанавитесь
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так у Дончича же контракт ещё три года вроде действует, или это он на такую сумму после окончания действующего сможет подписать ?
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Ответ jekboltak
Отменили бы эти супермаксималки. Выиграл Кубок, только тогда предлагать бешеные бабки, и то если в символической пятерке. Дофига игроков, ничего не выигравшие, еще и получают дохера.
Так никто не заставляет собственников клубов, давать им такие контракты
0
0
0
Ответ Вадим Сидоров
Самые большие контракты по видам спорта Бейсбол - 700 млн на 10 лет (Окатани) Футбол - 674 млн на 4 года (Месси) Амфутбол - 450 млн на 10 лет (Маховс) Бокс - 365 млн на 5 лет (Канело) Автогонки - 330 млн на 6 лет (Ферс) НБА - 303 млн на 5 лет (Браун) Хоккей - 124 млн на 13 (Овечкин)
У Овечкина 13 лет как рабство выглядит 😂
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