Дрэймонд Грин о штрафе Джамала Мюррэя: «Меня бы дисквалифицировали до конца плей-офф»

Дрэймонд Грин высказался о штрафе Джамала Мюррэя за брошенные на паркет предметы.

«Если бы я оказался на месте , меня бы дисквалифицировали до конца плей-офф, однозначно. Я попытался ударить Леброна и был дисквалифицирован на 5-й матч финальной серии.

Меня дисквалифицировали за попытку вступить в контакт, а он бросил нагревающий пакет на площадку, и это нормально? Если бы кто-то наступил на этот пакет и травмировался? Не говорите мне, что вы не хотели повлиять на исход матча, потому что вы повлияли на исход финальной серии.

Моя претензия заключается в том, что никогда не знаешь, какое наказание ты получишь. Нет конкретных правил, по которым ты сделал это – получил такое наказание. Я не стал MVP финала, потому что лига повлияла на исход серии.

Это абсолютное безумие. Мюррэй получил штраф на 100 000 долларов и не получил никакой дисквалификации за то, что бросил нагревающий пакет в судью. Меня бросают в тюрьму за одно только слово в адрес судьи», – возмутился форвард « » в подкасте Шакила О’Нила.