Дрэймонд Грин о штрафе Джамала Мюррэя: «Меня бы дисквалифицировали до конца плей-офф»

Теги Денвер Голден Стэйт НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Джамал Мюррэй Баскетбол

Дрэймонд Грин высказался о штрафе Джамала Мюррэя за брошенные на паркет предметы.

«Если бы я оказался на месте Джамала Мюррэя, меня бы дисквалифицировали до конца плей-офф, однозначно. Я попытался ударить Леброна и был дисквалифицирован на 5-й матч финальной серии.

Меня дисквалифицировали за попытку вступить в контакт, а он бросил нагревающий пакет на площадку, и это нормально? Если бы кто-то наступил на этот пакет и травмировался? Не говорите мне, что вы не хотели повлиять на исход матча, потому что вы повлияли на исход финальной серии.

Моя претензия заключается в том, что никогда не знаешь, какое наказание ты получишь. Нет конкретных правил, по которым ты сделал это – получил такое наказание. Я не стал MVP финала, потому что лига повлияла на исход серии.

Это абсолютное безумие. Мюррэй получил штраф на 100 000 долларов и не получил никакой дисквалификации за то, что бросил нагревающий пакет в судью. Меня бросают в тюрьму за одно только слово в адрес судьи», – возмутился форвард «Голден Стэйт» в подкасте Шакила О’Нила.

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7 комментариев
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Ослику должны были давно пожизненную дискву влепить. Повезло, что Сильвер любит ГСВ
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.... Вспоминается незабвенное"Тебе посодют,... А ты не воруй.
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Задолбал ныть. В большинстве УК стран мира рецидивистам более тяжкие сроки дают, а первоходам менее.
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Сначала ты работаешь на репутацию, Донки, а потом уже она на тебя
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Джамалу надо было дискву на один матч дать
Но Дрей **пу с пальцем сравнил конечно)
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и правильно бы сделали, ибо ты рецидивист.
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