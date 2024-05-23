Рывок 8-0 в концовке первого матча принес «Далласу» победу над «Миннесотой»

«Мэверикс» повели в серии с «Тимбервулвз» 1-0.

«Даллас» уступал в счете по итогам каждой из трех первых четвертей и проигрывал 98:102 за 3:37 до конца матча. Рывок 8-0 принес им итоговую победу в гостевой встрече с отрывом в 3 очка (108:105).

набрал 15 из своих 33 очков в заключительной четверти. получил право на три штрафных броска за 1,8 секунды до конца матча при счете 104:108. Разыгрывающий «Миннесоты» промазал второй бросок. « » выиграл подбор после третьего штрафного и повел в финале Западной конференции.