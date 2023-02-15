Звездный форвард « » объединится с родными братьями и , чтобы принять участие в конкурсе мастерства в рамках Звездного уикенда .

Противостоять греческой троице будут две команды – представители принимающей Матч звезд команды «Юты», а также сборная игроков прошлогоднего драфта.

За «Джаз» выступят Джордан Кларксон, Уокер Кесслер и Коллин Секстон. В сборной новичков представлены 1-й номер драфта-2022 Паоло Банкеро из «Орландо», 3-й выбор Джабари Смит из «Хьюстона», а также 5-й номер Джейден Айви из «Детройта».

Соревнование состоит из четырех раундов, первые три из которых включают броски, передачи и эстафету. Затем две лучшие команды будут бросать с середины площадки, чтобы определить победителя.

Кавай и Джордж уже 4-й год в Лос-Анджелесе. Они вообще собираются брать титул?

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