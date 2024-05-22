Дрэймонд Грин: «Я лучше буду испытывать трудности с «Уорриорз», чем гоняться за перстнем»

Дрэймонд Грин заявил, что не перейдет в другой клуб ради чемпионского перстня.

«Если я буду способен что-то предложить другой команде и буду недостающим элементом для нее, я могу перейти, чтобы помочь этой команде добиться успеха. Это отличается от ситуации, когда я просто погонюсь за еще одним титулом. Я хочу вносить свой вклад. Но это случится только в том случае, если я больше не буду нужен «Уорриорз».

Если мне придется провести в «Уорриорз» еще пять лет и мы не будем выходить в плей-офф пять лет подряд, я совершенно не против. Не потому, что я не боец, а потому что, я предпочту испытывать трудности с парнями, с которыми добился успеха. Я не собираюсь уходить из-за того, что сейчас у нас проблемы. Мы вместе и в горе, и в радости. Пока я им нужен, у меня нет причин уходить», – сказал форвард « » в подкасте Шакила О’Нила.