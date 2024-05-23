УНИКС проявляет интерес к капитану «Варезе» Шону Макдермотту

Теги возможные переходы ЦСКА УНИКС чемпионат Италии Варезе Единая лига ВТБ Шон Макдермотт Баскетбол

По сообщению La Prealpina, УНИКС интересуется Шоном Макдермоттом.

Согласно информации издания, казанский клуб предложил 27-летнему американскому форварду зарплату в 300 тысяч долларов. Макдермотт провел сезон в итальянском «Варезе», набирая 13,9 очка и 4,4 подбора в среднем за матч при 57,3% двухочковых и 41,2% трехочковых.

Форвард связан контрактными обязательствами еще на один год, однако переход остается возможным.

УНИКС вышел в финал Единой лиги ВТБ, где встретится с ЦСКА.

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1 комментарий
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Это что и Лабери уходит.Похоже Уникс ждут кардинальные изменения.
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