УНИКС проявляет интерес к капитану «Варезе» Шону Макдермотту

По сообщению La Prealpina, УНИКС интересуется Шоном Макдермоттом.

Согласно информации издания, казанский клуб предложил 27-летнему американскому форварду зарплату в 300 тысяч долларов. Макдермотт провел сезон в итальянском «Варезе», набирая 13,9 очка и 4,4 подбора в среднем за матч при 57,3% двухочковых и 41,2% трехочковых.

Форвард связан контрактными обязательствами еще на один год, однако переход остается возможным.

УНИКС вышел в финал Единой лиги ВТБ, где встретится с ЦСКА.