Никола Йокич, Шэй Гилджес-Александер и Лука Дончич – в первой символической сборной НБА

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НБА объявила состав символических пятерок сезона-2023/24.

В этом году пятерки формировались без учета позиций баскетболистов.

В первую сборную вошли: форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо, защитник «Далласа» Лука Дончич, защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер, центровой «Денвера» Никола Йокич и форвард «Бостона» Джейсон Тейтум.

Вторую сборную составили: защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон, центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис, форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт, защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс и форвард «Клипперс» Кавай Ленард.

В третьей пятерке: защитник «Финикса» Девин Букер, защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, защитник «Индианы» Тайриз Халибертон, форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс и центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис.

Никола Йокич и Шэй-Гилджес Александер получили по 99 (максимальное количество) голосов за первую сборную. Лука Дончич – на один голос меньше (98).

Леброн Джеймс довел количество попаданий в символические сборные сезона до 20. Кевин Дюрэнт был выбран в 11-й раз, Стеф Карри – в 10-й.

В первый раз в сборные попали Брансон, Эдвардс и Халибертон.

 

 

 

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7 комментариев
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То бишь единственные команды, у которых по 2 представителя это ЛАЛ и Финикс?))
Ахахаха
+9
-1
+8
в первой только один американец . Первый раз в истории.
+4
0
+4
Ответ Павел Вовченко
Кто эти люди голосующие за Кавая, Дюру, Леброна, Букера…
Кавай отыграл 68 матчей набирая 24-6-4 при лучшей бросковой эффективности в карьере. Как он мог не попасть? Награда за регулярный чемпионат и в нем он был очень хорош.
+2
0
+2
По два человека от донных Финикса и ЛА и только по одному с Бостона, Денвера, ОКС
+1
0
+1
Кто эти люди голосующие за Кавая, Дюру, Леброна, Букера…
+2
-2
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кд во второй дед в 3 это неуважение к деду с учётом возраста и перфоманса
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Что в этих сборных делают Адетокумбо, Ленард и Букер.
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