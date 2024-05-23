Никола Йокич, Шэй Гилджес-Александер и Лука Дончич – в первой символической сборной НБА
НБА объявила состав символических пятерок сезона-2023/24.
В этом году пятерки формировались без учета позиций баскетболистов.
В первую сборную вошли: форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо, защитник «Далласа» Лука Дончич, защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер, центровой «Денвера» Никола Йокич и форвард «Бостона» Джейсон Тейтум.
Вторую сборную составили: защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон, центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис, форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт, защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс и форвард «Клипперс» Кавай Ленард.
В третьей пятерке: защитник «Финикса» Девин Букер, защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, защитник «Индианы» Тайриз Халибертон, форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс и центровой «Сакраменто» Домантас Сабонис.
Никола Йокич и Шэй-Гилджес Александер получили по 99 (максимальное количество) голосов за первую сборную. Лука Дончич – на один голос меньше (98).
Леброн Джеймс довел количество попаданий в символические сборные сезона до 20. Кевин Дюрэнт был выбран в 11-й раз, Стеф Карри – в 10-й.
В первый раз в сборные попали Брансон, Эдвардс и Халибертон.
Ахахаха