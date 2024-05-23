Эдриан Воджнаровски: «На рынке просто нет звездного тренера, который бы смог сократить процесс поиска для «Лейкерс»
Эдриан Воджнаровски считает, что поиск главного тренера «Лейкерс» будет долгим.
«Лейкерс разговаривают со многими тренерами, которых они не знают. Они проводили подобный поиск пару лет назад, имена будут повторяться.
Первый разговор с Джей Джей Редиком не был даже по сути интервью. Они просто знакомились с Робом Пелинкой.
Так что клуб проходит через эти первоначальные представления и только потом займется более глубоким разбором.
Некоторые кандидаты присматриваются к «Лейкерс», клуб присматривается к ним. Так что все затянется надолго. Нет очевидного выбора. Нет ни одного доступного звездного тренера, ради которого можно было бы сократить процесс поиска.
Джей Джей Редик часто упоминался в беседах, но они с Робом Пелинкой просто очень плохо знают друг друга.
Джеймс Боррего имеет репутацию и знаком с Энтони Дэвисом.
Но все это займет много времени», – заключил инсайдер ESPN.