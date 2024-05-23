Эдриан Воджнаровски: «На рынке просто нет звездного тренера, который бы смог сократить процесс поиска для «Лейкерс»

Эдриан Воджнаровски считает, что поиск главного тренера «Лейкерс» будет долгим.

« разговаривают со многими тренерами, которых они не знают. Они проводили подобный поиск пару лет назад, имена будут повторяться.

Первый разговор с не был даже по сути интервью. Они просто знакомились с .

Так что клуб проходит через эти первоначальные представления и только потом займется более глубоким разбором.

Некоторые кандидаты присматриваются к «Лейкерс», клуб присматривается к ним. Так что все затянется надолго. Нет очевидного выбора. Нет ни одного доступного звездного тренера, ради которого можно было бы сократить процесс поиска.

Джей Джей Редик часто упоминался в беседах, но они с Робом Пелинкой просто очень плохо знают друг друга.

имеет репутацию и знаком с .

Но все это займет много времени», – заключил инсайдер ESPN.