Лука Дончич и Кайри Ирвинг набрали 63 очка на двоих в победном первом матче с «Миннесотой»

Теги Даллас Миннесота НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

«Мэверикс» одолели «Тимбервулвз» со счетом 108:105 и повели в серии (1-0).

Лучшими в составе «Далласа» стали звездные защитники Лука Дончич и Кайри Ирвинг.

На счету Дончича – 33 очка, 6 подборов, 8 передач и 3 перехвата при 12 из 26 с игры, 3 из 10 трехочковых и 6 из 7 штрафных.

Кайри Ирвинг добавил 30 очков, 5 подборов и 4 передачи при 12 из 23 с игры, и 6 из 6 со штрафной линии.

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15 комментариев
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Как же круто что Кайри пришел в себя, что бы снова показывать нам красивейший баскет в его исполнении.
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Лука просто безжалостный убийца) В 4й, когда "Волки" включились в защите, казалось, дело в шляпе... Но словенец вернул "Даллас" в дело. Шикарный баскет от обеих команд!
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Лука зарешал в 4й. Красавец!
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Миннесоте обмены нужно было делать между сериями с Денвером и Далласом. Состав же против Йокича собран. А как играть против 2 маленьких суперзвёзд?)
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Да, как оказалось, защита соты эффективна против больших, а для Луки и Кайри достойного мэтч-апа в защите не нашлось. Даллэс мэвэрикс победят в серии, если не будет критических травм
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Ответ Alex Muratov
Судя по статистике трехочковых, у Миннесоты очень интересный план на игру был и они его придерживались. Давно такого не видел в плейофф, ещё и в финале конфы. С другой стороны, если бы всё полетело в цель, то был бы разгром в другую сторону и хвалебные статьи, как пять центровых всех перехитрили.
Миннесота прекрасно бросала 3-ки, чуть ли не 50%, если не больше.

А Даллас ужасно: 6 из 25!

Но Маверикс все равно выиграли
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Очень понравился Кайри,заряжен был просто мощно…потом и Лука своевременно включился и лучший дуэт лиги…показали свой хоть и без трешки Мега уровень.Это ещё у бродяг трешки катастрофически не летело,страшно даже представить..что будет когда у них полетят трехочковая артиллерия.
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Судя по статистике трехочковых, у Миннесоты очень интересный план на игру был и они его придерживались.
Давно такого не видел в плейофф, ещё и в финале конфы.
С другой стороны, если бы всё полетело в цель, то был бы разгром в другую сторону и хвалебные статьи, как пять центровых всех перехитрили.
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Результат финала Конфы в паре Минька - Даллас непредсказуем и тем он хорош, как и баскетбол, который демонстрируют команды. В первой игре лидеры Далласа зарешали, добыв победу в гостях.
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Вроде Миннесота в порядке, но чего то ей не хватает. Эдвардс не стабилен, Таунс мне вообще не нравится. МакДэниэлс тащит люто, но непонятно, сколько это будет длиться. С дугой стороны, ни одна команда, Бостон в тч, не выглядят прям бронепоездом.
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Ответ Стопы Зайона
Как же круто что Кайри пришел в себя, что бы снова показывать нам красивейший баскет в его исполнении.
Эдвардс своим балабольством раззадорил Кайри, так бы тот спокойно чиллил дальше на площадке))
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Ответ DirkMavs
Очень понравился Кайри,заряжен был просто мощно…потом и Лука своевременно включился и лучший дуэт лиги…показали свой хоть и без трешки Мега уровень.Это ещё у бродяг трешки катастрофически не летело,страшно даже представить..что будет когда у них полетят трехочковая артиллерия.
Но ведь Джамал Мюррэй говорил, что их дуо с Ёкичем лучшее. Обманул, получается?)
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Ответ Light Yagami
Но ведь Джамал Мюррэй говорил, что их дуо с Ёкичем лучшее. Обманул, получается?)
Ничего не имею против лидеров Денвера, но если бы слова Джамала соответствовали действительности…они игрались бы финале конфы…делай выводы сам
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Ответ Аскар Туребеков
Миннесота прекрасно бросала 3-ки, чуть ли не 50%, если не больше. А Даллас ужасно: 6 из 25! Но Маверикс все равно выиграли
18/49 - 36% трёхи у волков.
При 38% был бы ОТ, а при 40% победа, о чем и речь.
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