Лука Дончич и Кайри Ирвинг набрали 63 очка на двоих в победном первом матче с «Миннесотой»
«Мэверикс» одолели «Тимбервулвз» со счетом 108:105 и повели в серии (1-0).
Лучшими в составе «Далласа» стали звездные защитники Лука Дончич и Кайри Ирвинг.
На счету Дончича – 33 очка, 6 подборов, 8 передач и 3 перехвата при 12 из 26 с игры, 3 из 10 трехочковых и 6 из 7 штрафных.
Кайри Ирвинг добавил 30 очков, 5 подборов и 4 передачи при 12 из 23 с игры, и 6 из 6 со штрафной линии.
А Даллас ужасно: 6 из 25!
Но Маверикс все равно выиграли
Давно такого не видел в плейофф, ещё и в финале конфы.
С другой стороны, если бы всё полетело в цель, то был бы разгром в другую сторону и хвалебные статьи, как пять центровых всех перехитрили.
При 38% был бы ОТ, а при 40% победа, о чем и речь.