Лука Дончич и Кайри Ирвинг набрали 63 очка на двоих в победном первом матче с «Миннесотой»

«Мэверикс» одолели «Тимбервулвз» со счетом 108:105 и повели в серии (1-0).

Лучшими в составе « » стали звездные защитники и .

На счету Дончича – 33 очка, 6 подборов, 8 передач и 3 перехвата при 12 из 26 с игры, 3 из 10 трехочковых и 6 из 7 штрафных.

Кайри Ирвинг добавил 30 очков, 5 подборов и 4 передачи при 12 из 23 с игры, и 6 из 6 со штрафной линии.