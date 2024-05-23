Джеймс Наннэлли ведет переговоры о продлении с «Партизаном»

Теги возможные переходы Партизан Црвена Звезда Адриатическая лига Джеймс Наннэлли Стефан Лазаревич Баскетбол

«Партизан» надеется сохранить форварда Джеймса Наннэлли.

По сообщению источника, сербский клуб просит у форварда небольшое сокращение зарплаты для завершения сделки. Конечное решение о продлении будет, скорее всего, зависеть от позиции Наннэлли по этому вопросу.

33-летний американский форвард набирал 10,2 очка, 2,8 подбора и 3 передачи в среднем в сезоне-2023/24 Адриатической лиги.

Наннэлли оказался замешан в драке с игроком «Црвены Звезды» Стефаном Лазаревичем перед заключительной игрой финальной серии турнира (0-3).

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