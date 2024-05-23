Крис Финч прокомментировал причину поражения от «Далласа»: «Недостаток хладнокровия»

Теги Даллас Миннесота НБА Майк Конли Крис Финч НБА плей-офф Баскетбол

Крис Финч обрисовал слабую сторону «Тимбервулвз».

«Недостаток хладнокровия.

Мы плохо играем в концовках четвертей, заключительных моментах в последние несколько игр. Это стоило нам одного матча против «Денвера». Это повлияло на игру сегодня. Нам нужно быть лучше в клатче», – признался главный тренер «Миннесоты».

«Думаю, нам еще не приходилось играть в такой ситуации, когда мы обмениваемся критическими владениями, идет тактическая игра на фолах, нам нужно научиться этому. Но мы постараемся. В каждом матче мы многое узнаем о себе, о путях улучшения. Это будет длинная серия безотносительно того, что случилось сегодня», – добавил разыгрывающий Майк Конли.

«Тимбервулвз» пропустили рывок «Мэверикс» 8-0 в последние минуты матча. Команда вела в счете большую часть встречи, но не смогла добиться победы в первой домашней игре (105:108, 0-1).

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1 комментарий
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Кидд сегодня переиграл Финча…2-удачных челленджа и грамотное распределение атак в краске , когда не летят трешки вообщем хорошая работа от Кидда
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