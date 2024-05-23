Чарльз Баркли обратился к баскетболисткам женской НБА: «Девчонки, перестаньте быть мелочными и поблагодарите Кейтлин Кларк за чартеры, внимание и деньги»

Чарльз Баркли раскритиковал баскетболисток женской НБА.

«Леброн Джеймс прав, что они «хейтят» Кейтлин Кларк. Вы просто мелочные, девчонки. Я сам мелочный, но мы часть уже состоявшейся структуры. Она приносит вам чартеры, деньги, внимание. Не будьте как парни, хватит быть мелочными. Купите ей цветы», – заявил в эфире Inside the NBA.

Кейтлин Кларк стала первым номером драфта-2024 и играет за « ».