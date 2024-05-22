Сергей Кущенко: «УНИКСу помогла энергия болельщиков и Ненад Димитриевич»

Теги Сергей Кущенко УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Ненад Димитриевич Баскетбол

Сергей Кущенко высказался о победе УНИКСа над «Локо» в 7-м матче.

«Думаю, что УНИКС очень серьезно разобрал матч, проигранный в Краснодаре. Сегодня была реакция на ту игру. Велимир Перасович сохранял лидеров, чтобы у них была энергия в концовке.

Тем не менее «Локо» очень круто вернулся в игру, и у краснодарец были шансы забрать этот матч. Но, видимо, УНИКСу помогла энергия болельщиков и Ненад Димитриевич», — сказал президент Единой лиги ВТБ.

УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в 7-м матче полуфинальной серии плей-офф (92:87, 4-3) и вышел в финал Единой лиги ВТБ.

Защитник УНИКСа Ненад Димитриевич набрал 31 очко, сделал 6 подборов и 6 передач.

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