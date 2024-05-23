Леброн Джеймс: «Почему вы можете только два раза успешно оспорить судейское решение и теряете это право на весь матч? Это бессмысленно!»

Леброн Джеймс возмутился правилами «челленджей».

«Мэверикс» дважды воспользовались этим правом в третьей четверти первого матча с «Миннесотой» и лишились возможности повлиять на работу арбитров в заключительной части игры.

Аналитик TNT Стэн Ван Ганди посчитал, что второй «челлендж», использованный, чтобы изменить «спорный» на владение « » после неверно оцененного вылета мяча в аут, не был лучшим выбором.

«Нужно изменить правила «челленджей». Почему вы можете только два раз успешно оспорить судейское решение и теряете это право на весь матч? Это бессмысленно!» – написал форвард «Лейкерс» в сети X.

ввела возможность второго «челленджа», в случае успешного первого, перед сезоном-2023/24.