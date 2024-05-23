Леброн Джеймс: «Почему вы можете только два раза успешно оспорить судейское решение и теряете это право на весь матч? Это бессмысленно!»

Теги Леброн Джеймс Даллас Миннесота Джейсон Кидд НБА Стэн Ван Ганди судьи НБА плей-офф Баскетбол

Леброн Джеймс возмутился правилами «челленджей».

«Мэверикс» дважды воспользовались этим правом в третьей четверти первого матча с «Миннесотой» и лишились возможности повлиять на работу арбитров в заключительной части игры.

Аналитик TNT Стэн Ван Ганди посчитал, что второй «челлендж», использованный, чтобы изменить «спорный» на владение «Далласа» после неверно оцененного вылета мяча в аут, не был лучшим выбором.

«Нужно изменить правила «челленджей». Почему вы можете только два раз успешно оспорить судейское решение и теряете это право на весь матч? Это бессмысленно!» – написал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в сети X.

 НБА ввела возможность второго «челленджа», в случае успешного первого, перед сезоном-2023/24.

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15 комментариев
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Смысл челленджей в том, что их нужно брать в самые критические моменты матча, которые могут реально повлиять на его исход. А не чекать все подряд решения судьи. Если оставлять челленджи после каждого успешного оспаривания, то матч затянется до бесконечности. Никто не заставлял Кидда брать этот челлендж, мог бы его оставить и на потом. Как и Мазуллу на 30-й секунде матче с Индианой)
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Ответ pele_kan
Смысл челленджей в том, что их нужно брать в самые критические моменты матча, которые могут реально повлиять на его исход. А не чекать все подряд решения судьи. Если оставлять челленджи после каждого успешного оспаривания, то матч затянется до бесконечности. Никто не заставлял Кидда брать этот челлендж, мог бы его оставить и на потом. Как и Мазуллу на 30-й секунде матче с Индианой)
Если оставлять челленджи после каждого успешного оспаривания, то матч затянется до бесконечности.(C)

Это вообще не так. Если тренер может 10 раз ПОДРЯД успещно оспорить судейское решение - это значит судьи уж точно прямо повлияют на исход матча, если эту возможность тренеру не дать.

Этой тейк примерно так выглядит: лучше пусть судьи засуживают команду, лишь бы игра побыстрее закончилась.
+4
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+4
А я бы хотел, чтобы штрафных было меньше, вместо двух бросать один, который равен двум очкам, тогда бы и игры динамичнее были
+3
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+3
И без этого куча лс остановок
+1
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+1
Ответ Misha_Sapunov
только если бросковые фолы. вообще это будет менее зрелищно.
пусть бросают один штрафной из точки фола :)
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.... Джеймс заслужил своей карьерой. Зрителей стал выводить, и здесь надо быть первым- кому,как ни ему.
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Ну да, Леброн, пускай игры длятся не пару с лишним часов, а все четыре. Людям по жизни же незачем делать что-либо еще, кроме просмотра НБА.
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А я думал, что если пересмотр успешный, то он не сгорает, а сохраняется)
В каком-то другом виде спорта вроде есть такое правило
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Ответ pele_kan
Смысл челленджей в том, что их нужно брать в самые критические моменты матча, которые могут реально повлиять на его исход. А не чекать все подряд решения судьи. Если оставлять челленджи после каждого успешного оспаривания, то матч затянется до бесконечности. Никто не заставлял Кидда брать этот челлендж, мог бы его оставить и на потом. Как и Мазуллу на 30-й секунде матче с Индианой)
это не логично. 2 очка есть 2 очка и в начале и в конце. не взяв в начале, в конце может уже не пригодится.
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Ответ Misha_Sapunov
это не логично. 2 очка есть 2 очка и в начале и в конце. не взяв в начале, в конце может уже не пригодится.
что не логично? очевидно, что стоимость ошибки возрастает к концу матча многократно. Одно дело взять в первой четверти, когда у тебя еще вся игра впереди и ты можешь отыграться например, а другое - в клатче, где каждое очко на счету. Если в конце не пригодилось - ну отлично, значит, судьи отработали без ошибок и спорных ситуаций не было.
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Ответ Forza
Если оставлять челленджи после каждого успешного оспаривания, то матч затянется до бесконечности.(C) Это вообще не так. Если тренер может 10 раз ПОДРЯД успещно оспорить судейское решение - это значит судьи уж точно прямо повлияют на исход матча, если эту возможность тренеру не дать. Этой тейк примерно так выглядит: лучше пусть судьи засуживают команду, лишь бы игра побыстрее закончилась.
"лучше пусть судьи засуживают команду, лишь бы игра побыстрее закончилась"
Какие-то странные выводы у тебя. Ну ок, предположим, никто никого не засуживает, а просто судьи ошиблись 5 раз в одну сторону и 5 раз в другую. Итого те же 10 пересмотров. Очевидно, матч затянется в разы. Самому приятно будет такое смотреть? Если же у судей есть задача засудить команду (в чем я вообще сильно сомневаюсь), то ничто им не мешает сразу же засрать первый же челлендж и все. У этой команды челленджей не останется, твори беспредел сколько душе угодно.
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Ответ Forza
Если оставлять челленджи после каждого успешного оспаривания, то матч затянется до бесконечности.(C) Это вообще не так. Если тренер может 10 раз ПОДРЯД успещно оспорить судейское решение - это значит судьи уж точно прямо повлияют на исход матча, если эту возможность тренеру не дать. Этой тейк примерно так выглядит: лучше пусть судьи засуживают команду, лишь бы игра побыстрее закончилась.
А если неуспешно 2 раза подряд?
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Ответ pele_kan
что не логично? очевидно, что стоимость ошибки возрастает к концу матча многократно. Одно дело взять в первой четверти, когда у тебя еще вся игра впереди и ты можешь отыграться например, а другое - в клатче, где каждое очко на счету. Если в конце не пригодилось - ну отлично, значит, судьи отработали без ошибок и спорных ситуаций не было.
Не логично то, что в ситуации успешных челленджей происходит возврат к тому, как должно быть, это не преимущество. Судья не участник игры и не должен на неё влиять, успешные указания на судейские ошибки не должны быть ограниченными опциями.
Сейчас же получается ситуация "судья может косячить 100 раз, но ты можешь быть прав и исправить это только 2 раза".
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Ответ помада Терезы
А я бы хотел, чтобы штрафных было меньше, вместо двух бросать один, который равен двум очкам, тогда бы и игры динамичнее были
только если бросковые фолы.
вообще это будет менее зрелищно.
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Ответ помада Терезы
А я бы хотел, чтобы штрафных было меньше, вместо двух бросать один, который равен двум очкам, тогда бы и игры динамичнее были
Хорошая идея. А еще лучше: если забросишь первый штрафной - за него сразу два очка. А промажешь: тебе дают второй бросок, за который получаешь одно очко.
Тогда фолить станет сильно себе дороже, фолов будет меньше, игра динамичнее.
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