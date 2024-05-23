Леброн Джеймс: «Почему вы можете только два раза успешно оспорить судейское решение и теряете это право на весь матч? Это бессмысленно!»
Леброн Джеймс возмутился правилами «челленджей».
«Мэверикс» дважды воспользовались этим правом в третьей четверти первого матча с «Миннесотой» и лишились возможности повлиять на работу арбитров в заключительной части игры.
Аналитик TNT Стэн Ван Ганди посчитал, что второй «челлендж», использованный, чтобы изменить «спорный» на владение «Далласа» после неверно оцененного вылета мяча в аут, не был лучшим выбором.
«Нужно изменить правила «челленджей». Почему вы можете только два раз успешно оспорить судейское решение и теряете это право на весь матч? Это бессмысленно!» – написал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в сети X.
НБА ввела возможность второго «челленджа», в случае успешного первого, перед сезоном-2023/24.
Это вообще не так. Если тренер может 10 раз ПОДРЯД успещно оспорить судейское решение - это значит судьи уж точно прямо повлияют на исход матча, если эту возможность тренеру не дать.
Этой тейк примерно так выглядит: лучше пусть судьи засуживают команду, лишь бы игра побыстрее закончилась.
В каком-то другом виде спорта вроде есть такое правило
Какие-то странные выводы у тебя. Ну ок, предположим, никто никого не засуживает, а просто судьи ошиблись 5 раз в одну сторону и 5 раз в другую. Итого те же 10 пересмотров. Очевидно, матч затянется в разы. Самому приятно будет такое смотреть? Если же у судей есть задача засудить команду (в чем я вообще сильно сомневаюсь), то ничто им не мешает сразу же засрать первый же челлендж и все. У этой команды челленджей не останется, твори беспредел сколько душе угодно.
Сейчас же получается ситуация "судья может косячить 100 раз, но ты можешь быть прав и исправить это только 2 раза".
вообще это будет менее зрелищно.
Тогда фолить станет сильно себе дороже, фолов будет меньше, игра динамичнее.