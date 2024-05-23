Между Эргином Атаманом и болельщиками «Фенербахче» произошел конфликт возле входа в отель

Главный тренер «Пао» Эргин Атаман вступил в конфликт с болельщиками «Фенербахче».

Инцидент случился во время прибытия « » в отель на «Финал четырех» Евролиге в Берлине.

Группа болельщиков « », собравшаяся возле отеля, чтобы поприветствовать турецкую команду, начала освистывать подъехавший автобус «Пао». Когда Эргин входил в отель, фанаты начали что-то скандировать в адрес главного тренера греческой команды. Тренер остановился и вступил в словесную перепалку с турецкими болельщиками.

Зайдя в вестибюль отеля, Атаман начал жаловаться на отсутствие полиции. «Где охрана? Где Евролига? Люди нападали на меня. Что это за организация? Где охрана?» – кричал тренер.

Позже вестибюль отеля заполнился сотрудниками полиции. Атаман и руководители «Пао» выразили недовольство работой службы безопасности.