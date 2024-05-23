Между Эргином Атаманом и болельщиками «Фенербахче» произошел конфликт возле входа в отель

Теги происшествия Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Фенербахче Панатинаикос Баскетбол - видео болельщики Баскетбол

Главный тренер «Пао» Эргин Атаман вступил в конфликт с болельщиками «Фенербахче».

Инцидент случился во время прибытия «Панатинаикоса» в отель на «Финал четырех» Евролиге в Берлине.

Группа болельщиков «Фенербахче», собравшаяся возле отеля, чтобы поприветствовать турецкую команду, начала освистывать подъехавший автобус «Пао». Когда Эргин Атаман входил в отель, фанаты начали что-то скандировать в адрес главного тренера греческой команды. Тренер остановился и вступил в словесную перепалку с турецкими болельщиками.

Зайдя в вестибюль отеля, Атаман начал жаловаться на отсутствие полиции. «Где охрана? Где Евролига? Люди нападали на меня. Что это за организация? Где охрана?» – кричал тренер.

Позже вестибюль отеля заполнился сотрудниками полиции. Атаман и руководители «Пао» выразили недовольство работой службы безопасности.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий