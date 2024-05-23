Между Эргином Атаманом и болельщиками «Фенербахче» произошел конфликт возле входа в отель
Главный тренер «Пао» Эргин Атаман вступил в конфликт с болельщиками «Фенербахче».
Инцидент случился во время прибытия «Панатинаикоса» в отель на «Финал четырех» Евролиге в Берлине.
Группа болельщиков «Фенербахче», собравшаяся возле отеля, чтобы поприветствовать турецкую команду, начала освистывать подъехавший автобус «Пао». Когда Эргин Атаман входил в отель, фанаты начали что-то скандировать в адрес главного тренера греческой команды. Тренер остановился и вступил в словесную перепалку с турецкими болельщиками.
Зайдя в вестибюль отеля, Атаман начал жаловаться на отсутствие полиции. «Где охрана? Где Евролига? Люди нападали на меня. Что это за организация? Где охрана?» – кричал тренер.
Позже вестибюль отеля заполнился сотрудниками полиции. Атаман и руководители «Пао» выразили недовольство работой службы безопасности.