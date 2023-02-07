Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет

Жаль, не все из этого помогло конкурсантам.

То, что слэмданк-контест давно разменял соревновательные принципы на бутафорию и мишуру уже ни для кого не является откровением. Но даже в условиях уличного балагана нужно как-то выкручиваться и демонстрировать что-то уникальное. Ну, или хотя бы делать вид, что ты собирался удивить почтенную публику.

Самым верным способом для создания такой видимости является использование всевозможных посторонних предметов и приглашенных знаменитостей, которые в состоянии роль этих предметов талантливо исполнить. Несмотря на завидное постоянство, с которым участники конкурса перепрыгивают стулья, заслуженных ветеранов НБА и прочих Паффов Дэдди, иногда игрокам все же удается удивить выбором необычных декораций. О них и пойдет речь.

2007-й год. Стикер с рожицей

Конкурс, проходивший в 2007-м, в Неваде, Дуайт Ховард проиграл, но дал понять, что горазд на выдумки.

Триумфатором тогда стал Джеральд Грин, только вот победу ему принесла не смекалочка, а аккуратность, с которой он исполнял свои заготовки. Именно поэтому самым запоминающимся данком с того контеста стал номер Ховарда. Его ценность, как и у данка Грина годом позже – в замешательстве, непонимании и постепенном осознании того, что ты сейчас увидел.

Для того чтобы наглядно продемонстрировать, насколько высоко Ховард способен прыгать, центровой «Орландо» не стал изгаляться, а незаметно прилепил стикер со своим портретом прямо в процессе исполнения данка. Замеры с помощью линейки стали скорее данью формальности, поскольку в атлетизме Дуайта сомнений не было. Зато вся арена сверкала улыбками, глядя на стикер с довольной гримасой Ховарда.

2008-й год. Праздничная пироженка

Один из самых обсуждаемых данков, и, пожалуй, именно это делает его таким замечательным. Чтобы оценить номер Джеральда Грина, необходимо несколько раз рассматривать его в медленном повторе и с разных ракурсов. Только тогда отчетливо проступят все тонкости и нюансы.

Грин действительно сдул пламя свечи до того, как опустил мяч в кольцо. Пироженка не шелохнулась и осталась покоиться на конструкции кольца. Игрок завис в воздухе, а его мимика четко демонстрировала его намерения. Это правда очень вкусный данк, просто его нужно распробовать.

2009-й год. Телефонная будка

Не предлагаю открыть форточку, ибо на улице февраль, но если у вас есть кондиционер или хотя бы кухонная вытяжка, то воспользуйтесь ими. Сейчас будет душновато.

Свои неоспоримые на тот момент сверхспособности Дуайт Ховард продемонстрировал на конкурсе в Новом Орлеане, в 2008-м. Именно тогда он стал «Суперменом» и, кроме прочего, использовал детский мини-щит, из которого затем переправил мяч в реальное кольцо. Это было фантастично.

Тот конкурс во многом задал моду на элементы травести-шоу в рамках слэмданк-контеста. Можно вспомнить Чейза Бадингера (вспоминайте, я настаиваю), который вроде как попытался перевоплотиться в персонажа Вуди Харельсона из фильма «Белые не умеют прыгать».

Или Виктора Оладипо, намекавшего на семейные узы, связывающие его с монаршей фамилией Ваканды.

Все это производные от пижонства Ховарда. Но в первый раз плащ «Супермена» центровому «Мэджик» презентовал его партнер по команде Джамир Нельсон. И само по себе это выглядело не очень круто. По степени производимого эффекта сопоставимо с майками других игроков, которые участники конкурса часто надевают на себя. Щекочет восприятие, но не более.

Куда интереснее, когда перевоплощение превращается в отдельный ритуал. И Ховард понял это быстрее всех. На слэмданк-контесте в Финиксе, в 2009-м, он вернулся к своему образу, но сделал это куда более обстоятельно и эффектно.

От криптонита Нейта Робинсона его это не уберегло, зато добавило театральности всему происходящему.

2011-й год. Kia Optima и хор Гриффина

Ну, или если руководствоваться педантичностью Шона Кемпа, то капот Kia Optima. Ветеран «Сиэтла», с которым традиционно сравнивают всех мощных и атлетичных данкеров, приходящих в лигу, уже устал отбиваться от сопоставлений и давно сосредоточился на продаже медицинской марихуаны. И все же для Блэйка Гриффина он нашел пару слов. Большинство его данков от квалифицировал как «Slap-in dunks», то есть такие данки, когда рука фактически не касается кольца, эдакая вариация закидушек.

Ничего плохого в этом нет, но, памятуя о том, как бдсм-но Кемп тискал кольца после каждого броска сверху, действительно затруднительно найти что-то общее между двумя этими баскетболистами. Ну и да, глядя на победную заготовку Блэйка Гриффина, сложно не признать, что речь идет именно о капоте, а не о машине.

«Это не считается», – резюмировал свой короткий спич Кемп.

Ладно, хотя бы хор церковных певунов был настоящий.

2011-й. Второй щит

В 2011-м Джавейл Макги стал главной жертвой рекламной интеграции Гриффина, ведь именно центровой «Вашингтона» оказался на втором месте.

«Ничто не смогло бы побить тот трюк с машиной. Разве что я пригнал бы самолет», – признавался потом Макги в интервью fansided.com

И все же один запоминающийся номер Джавейл Макги сообразил. Реджи Миллер оценил исполнение, сказав, что повторить такое, не обладая физиологией, длинной рук и ростом центрового – нереально.

Сложно спорить с легендой «Индианы». Тот редкий случай, когда дополнительный реквизит не оттягивает на себя внимание, а подчеркивает уникальность исполнителя.

2012-й год. Это не мотоцикл, детка, это чоппер

Дальновидность, умение мыслить стратегически и учиться на ошибках других людей – качества, которые ценит и стремится развивать в себе каждый. Или почти.

Например, Деррик Уильямс в 2012-м решил, что это слишком скучно и пора уже побыть немножко оригинальным. В его понимании это значило повторить не самый удачный трюк Блэйка Гриффина годичной давности, но только с мотоциклом. Уильямса не смутили ни скепсис по поводу выигрыша Гриффина, ни тот простой факт, что перепрыгнуть через мотоцикл проще, чем через машину. Тем более, если это не спортивный мотоцикл, а чоппер с низкой посадкой. После удачного исполнения комментаторы из последних сил нагнетали про креатив и эстетическую составляющую, пока слово не взял Чак Баркли.

«Перепрыгнуть через такой мотоцикл – это все равно что перепрыгнуть через Маггзи Богза», – зачитал приговор Сэр Чарльз.

2013-й год. Портрет Джереми Эванса

Согласно легенде, Джереми Эванс чрезвычайно тонкая натура, которая в дни томления духа пишет стихи и картины. По крайней мере, так утверждает сам игрок.

Видимо, тот факт, что созидательной стороной его многогранной личности журналисты интересовались не столь рьяно, и побудил форварда «Юты» заявить о своей креативности в рамках данк-контеста. Лучшее в этой заготовке – то, что обо всем мы узнаем уже постфактум, когда данк уже исполнен.

С другой стороны, когда ты задаешься вопросом «а чьих кистей картина?», вместо того, чтобы стоять с отвисшей челюстью как реакцией на увиденное, то, наверное, такой данк вряд ли стоит считать успешным.

2014-й год. Глашатаи и королевский трон

Случаев, когда конкурсанты усаживали кого-то на что-то, а потом со свистом проносились над ними, в истории слэмданк-контеста хватает. Этот конкретный номер отличается от них наглядной демонстрацией того, как даже вполне успешная попытка может быть испорчена излишней претенциозностью и пафосом.

Атакующий защитник «Кингс» Бен Маклемор выпустил вперед себя ряженых глашатаев, усадил на королевский трон одного из миноритарных владельцев «Сакраменто» Шакила О’Нила, а после удостоился коронации. И весь этот шум из ничего ради заготовки, которую обычно используют на начальных стадиях конкурса. Маклемор же решил приберечь ее до финальной стадии.

Неудивительно, что Джон Уолл выиграл с куда более скромным, но более сложным данком, а Кенни Смит и Чарльз Баркли троллили Шака на протяжении всего последующего всезвездного уикенда.

2016-й год. Стафф на ховерборде

У слова Stuff в английском языке довольно много трактовок. Начиная от набора столярных инструментов и заканчивая основным источником не вполне легального заработка предприимчивых граждан, проживающих в Боливии. У болельщиков «Орландо» это слово прежде всего ассоциируется с маскотом команды, ведь именно так зовут салатового дракончика, развлекающего публику на матчах «Мэджик». Его прозвище всегда было предметом для разного рода шутейных спекуляций, но начиная с 2016-го репертур специфического юмора у болельщиков расширился еще больше.

«В тот вечер я смотрел на Стаффа и чувствовал, как будто нахожусь под стаффом».

«Выступление Гордона было похоже на настоящий качественный стафф».

«В тот вечер Стафф вскружил мне голову».

Эти и многие другие цитаты еще долго висели на фан-страничке «Орландо» в Reddit. О причине догадаться не сложно. Стафф стал полноправным участником одного из трех лучших данк-контестов в истории НБА, безукоризненно исполнив роль ассистента в технически сложнейшей из заготовок.

Я так подробно останавливаюсь на заслугах дракончика только потому, что описать словами эквилибристику Аарона Гордона куда сложнее. Да и не нужно это.

2017-й год. Дрон

После эпичный перестрелки с Лавином Аарону Гордону очень хотелось доказать, что если он и способен кому-то проиграть, то только такому исключительному атлету, как Зак. Поэтому в 2017-м игрок «Орландо» вновь принялся покорять воздушные слои атмосферы. Привлечение новомодных веяний времени, которое сыграло ему на руку в прошлый раз, в этот тоже не осталось без внимания. Пусть и не произвело такого эффекта, как в 2016-м.

2018-й год. Иллюзионисты

Реализация Лэрри Нэнса-младшего оказалось не столь классной, как задумка, по этой причине особенно важно отметить тщательность и обстоятельность домашней заготовки потомственного данкодела. Лэрри Нэнс-старший был победителем первого в истории НБА конкурса по броскам сверху, состоявшегося в 1984-м. И тогда это было совсем другое соревнование.

По этой причине справедливо говорить о том, что его сын рисковал, пытаясь воссоздать один из патентованных данков папы в 2018-м. Получилось у форварда «Кливленда» не сразу, но смазанное исполнение закамуфлировала подготовка с привлечением иллюзионистов, которые помогли Лэрри скоренько переместиться во времени.

2019-й год. Самолет

К вопросу о кризисе идей. Вот так, всего за десятилетие, конкурсанты от прыжков через машины и мотоциклы пришли к бумажной модельке самолета братьев Райт. Причем, заметьте, если в прошлые разы претензии касались исключительно выдумки, то в случае Джона Коллинза подкачало еще и исполнение.

Хочется верить, что процесс использования транспортных средств не по назначению когда-нибудь застопорится. В противном случае нам предстоит лицезреть прыжки через велосипеды, самокаты, моноколесо, скейтборды и наконец детский паровозик.

Фото: Gettyimages.ru/Ronald Martinez, Kevork Djansezian