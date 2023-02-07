Баскетболь
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Чего только не задействуют в конкурсах данков НБА. Здесь появлялись телефонная будка, портрет, машина, мотоцикл и даже самолет

Дуайт Ховард Дуайт Ховард
Блэйк Гриффин Блэйк Гриффин
НБА НБА
Аарон Гордон Аарон Гордон
Бен Маклемор Бен Маклемор
Джереми Эванс Джереми Эванс
Джеральд Грин Джеральд Грин
Матч всех звезд НБА Матч всех звезд НБА
Лэрри Нэнс-младший Лэрри Нэнс-младший
Баскетбол Баскетбол

Жаль, не все из этого помогло конкурсантам.

То, что слэмданк-контест давно разменял соревновательные принципы на бутафорию и мишуру уже ни для кого не является откровением. Но даже в условиях уличного балагана нужно как-то выкручиваться и демонстрировать что-то уникальное. Ну, или хотя бы делать вид, что ты собирался удивить почтенную публику.

Самым верным способом для создания такой видимости является использование всевозможных посторонних предметов и приглашенных знаменитостей, которые в состоянии роль этих предметов талантливо исполнить. Несмотря на завидное постоянство, с которым участники конкурса перепрыгивают стулья, заслуженных ветеранов НБА и прочих Паффов Дэдди, иногда игрокам все же удается удивить выбором необычных декораций. О них и пойдет речь.

2007-й год. Стикер с рожицей

Конкурс, проходивший в 2007-м, в Неваде, Дуайт Ховард проиграл, но дал понять, что горазд на выдумки.

Триумфатором тогда стал Джеральд Грин, только вот победу ему принесла не смекалочка, а аккуратность, с которой он исполнял свои заготовки. Именно поэтому самым запоминающимся данком с того контеста стал номер Ховарда. Его ценность, как и у данка Грина годом позже – в замешательстве, непонимании и постепенном осознании того, что ты сейчас увидел.

Для того чтобы наглядно продемонстрировать, насколько высоко Ховард способен прыгать, центровой «Орландо» не стал изгаляться, а незаметно прилепил стикер со своим портретом прямо в процессе исполнения данка. Замеры с помощью линейки стали скорее данью формальности, поскольку в атлетизме Дуайта сомнений не было. Зато вся арена сверкала улыбками, глядя на стикер с довольной гримасой Ховарда.

2008-й год. Праздничная пироженка

Один из самых обсуждаемых данков, и, пожалуй, именно это делает его таким замечательным. Чтобы оценить номер Джеральда Грина, необходимо несколько раз рассматривать его в медленном повторе и с разных ракурсов. Только тогда отчетливо проступят все тонкости и нюансы.

Грин действительно сдул пламя свечи до того, как опустил мяч в кольцо. Пироженка не шелохнулась и осталась покоиться на конструкции кольца. Игрок завис в воздухе, а его мимика четко демонстрировала его намерения. Это правда очень вкусный данк, просто его нужно распробовать.

2009-й год. Телефонная будка

Не предлагаю открыть форточку, ибо на улице февраль, но если у вас есть кондиционер или хотя бы кухонная вытяжка, то воспользуйтесь ими. Сейчас будет душновато.

Свои неоспоримые на тот момент сверхспособности Дуайт Ховард продемонстрировал на конкурсе в Новом Орлеане, в 2008-м. Именно тогда он стал «Суперменом» и, кроме прочего, использовал детский мини-щит, из которого затем переправил мяч в реальное кольцо. Это было фантастично.

Тот конкурс во многом задал моду на элементы травести-шоу в рамках слэмданк-контеста. Можно вспомнить Чейза Бадингера (вспоминайте, я настаиваю), который вроде как попытался перевоплотиться в персонажа Вуди Харельсона из фильма «Белые не умеют прыгать».

Или Виктора Оладипо, намекавшего на семейные узы, связывающие его с монаршей фамилией Ваканды.

Все это производные от пижонства Ховарда. Но в первый раз плащ «Супермена» центровому «Мэджик» презентовал его партнер по команде Джамир Нельсон. И само по себе это выглядело не очень круто. По степени производимого эффекта сопоставимо с майками других игроков, которые участники конкурса часто надевают на себя. Щекочет восприятие, но не более.

Куда интереснее, когда перевоплощение превращается в отдельный ритуал. И Ховард понял это быстрее всех. На слэмданк-контесте  в Финиксе, в 2009-м, он вернулся к своему образу, но сделал это куда более обстоятельно и эффектно.

От криптонита Нейта Робинсона его это не уберегло, зато добавило театральности всему происходящему.

2011-й год. Kia Optima и хор Гриффина

Ну, или если руководствоваться педантичностью Шона Кемпа, то капот Kia Optima. Ветеран «Сиэтла», с которым традиционно сравнивают всех мощных и атлетичных данкеров, приходящих в лигу, уже устал отбиваться от сопоставлений и давно сосредоточился на продаже медицинской марихуаны. И все же для Блэйка Гриффина он нашел пару слов. Большинство его данков от квалифицировал как «Slap-in dunks», то есть такие данки, когда рука фактически не касается кольца, эдакая вариация закидушек.

Ничего плохого в этом нет, но, памятуя о том, как бдсм-но Кемп тискал кольца после каждого броска сверху, действительно затруднительно найти что-то общее между двумя этими баскетболистами. Ну и да, глядя на победную заготовку Блэйка Гриффина, сложно не признать, что речь идет именно о капоте, а не о машине.

«Это не считается», – резюмировал свой короткий спич Кемп.

Ладно, хотя бы хор церковных певунов был настоящий.

2011-й. Второй щит

В 2011-м Джавейл Макги стал главной жертвой рекламной интеграции Гриффина, ведь именно центровой «Вашингтона» оказался на втором месте.

«Ничто не смогло бы побить тот трюк с машиной. Разве что я пригнал бы самолет», – признавался потом Макги в интервью fansided.com

И все же один запоминающийся номер Джавейл Макги сообразил. Реджи Миллер оценил исполнение, сказав, что повторить такое, не обладая физиологией, длинной рук и ростом центрового – нереально.

Сложно спорить с легендой «Индианы». Тот редкий случай, когда дополнительный реквизит не оттягивает на себя внимание, а подчеркивает уникальность исполнителя.

2012-й год. Это не мотоцикл, детка, это чоппер

Дальновидность, умение мыслить стратегически и учиться на ошибках других людей – качества, которые ценит и стремится развивать в себе каждый. Или почти.

Например, Деррик Уильямс в 2012-м решил, что это слишком скучно и пора уже побыть немножко оригинальным. В его понимании это значило повторить не самый удачный трюк Блэйка Гриффина годичной давности, но только с мотоциклом. Уильямса не смутили ни скепсис по поводу выигрыша Гриффина, ни тот простой факт, что перепрыгнуть через мотоцикл проще, чем через машину. Тем более, если это не спортивный мотоцикл, а чоппер с низкой посадкой. После удачного исполнения комментаторы из последних сил нагнетали про креатив и эстетическую составляющую, пока слово не взял Чак Баркли.

«Перепрыгнуть через такой мотоцикл – это все равно что перепрыгнуть через Маггзи Богза», – зачитал приговор Сэр Чарльз.

2013-й год. Портрет Джереми Эванса

Согласно легенде, Джереми Эванс чрезвычайно тонкая натура, которая в дни томления духа пишет стихи и картины. По крайней мере, так утверждает сам игрок.

Видимо, тот факт, что созидательной стороной его многогранной личности журналисты интересовались не столь рьяно, и побудил форварда «Юты» заявить о своей креативности в рамках данк-контеста. Лучшее в этой заготовке – то, что обо всем мы узнаем уже постфактум, когда данк уже исполнен.

С другой стороны, когда ты задаешься вопросом «а чьих кистей картина?», вместо того, чтобы стоять с отвисшей челюстью как реакцией на увиденное, то, наверное, такой данк вряд ли стоит считать успешным.

2014-й год. Глашатаи и королевский трон

Случаев, когда конкурсанты усаживали кого-то на что-то, а потом со свистом проносились над ними, в истории слэмданк-контеста хватает. Этот конкретный номер отличается от них наглядной демонстрацией того, как даже вполне успешная попытка может быть испорчена излишней претенциозностью и пафосом.

Атакующий защитник «Кингс» Бен Маклемор выпустил вперед себя ряженых глашатаев, усадил на королевский трон одного из миноритарных владельцев «Сакраменто» Шакила О’Нила, а после удостоился коронации. И весь этот шум из ничего ради заготовки, которую обычно используют на начальных стадиях конкурса. Маклемор же решил приберечь ее до финальной стадии.

Неудивительно, что Джон Уолл выиграл с куда более скромным, но более сложным данком, а Кенни Смит и Чарльз Баркли троллили Шака на протяжении всего последующего всезвездного уикенда.

2016-й год. Стафф на ховерборде

У слова Stuff в английском языке довольно много трактовок. Начиная от набора столярных инструментов и заканчивая основным источником не вполне легального заработка предприимчивых граждан, проживающих в Боливии. У болельщиков «Орландо» это слово прежде всего ассоциируется с маскотом команды, ведь именно так зовут салатового дракончика, развлекающего публику на матчах «Мэджик». Его прозвище всегда было предметом для разного рода шутейных спекуляций, но начиная с 2016-го репертур специфического юмора у болельщиков расширился еще больше.

«В тот вечер я смотрел на Стаффа и чувствовал, как будто нахожусь под стаффом».

«Выступление Гордона было похоже на настоящий качественный стафф».

«В тот вечер Стафф вскружил мне голову».

Эти и многие другие цитаты еще долго висели на фан-страничке «Орландо» в Reddit. О причине догадаться не сложно. Стафф стал полноправным участником одного из трех лучших данк-контестов в истории НБА, безукоризненно исполнив роль ассистента в технически сложнейшей из заготовок.

Я так подробно останавливаюсь на заслугах дракончика только потому, что описать словами эквилибристику Аарона Гордона куда сложнее. Да и не нужно это.

2017-й год. Дрон

После эпичный перестрелки с Лавином Аарону Гордону очень хотелось доказать, что если он и способен кому-то проиграть, то только такому исключительному атлету, как Зак. Поэтому в 2017-м игрок «Орландо» вновь принялся покорять воздушные слои атмосферы. Привлечение новомодных веяний времени, которое сыграло ему на руку в прошлый раз, в этот тоже не осталось без внимания. Пусть и не произвело такого эффекта, как в 2016-м.

2018-й год. Иллюзионисты

Реализация Лэрри Нэнса-младшего оказалось не столь классной, как задумка, по этой причине особенно важно отметить тщательность и обстоятельность домашней заготовки потомственного данкодела. Лэрри Нэнс-старший был победителем первого в истории НБА конкурса по броскам сверху, состоявшегося в 1984-м. И тогда это было совсем другое соревнование.

По этой причине справедливо говорить о том, что его сын рисковал, пытаясь воссоздать один из патентованных данков папы в 2018-м. Получилось у форварда «Кливленда» не сразу, но смазанное исполнение закамуфлировала подготовка с привлечением иллюзионистов, которые помогли Лэрри скоренько переместиться во времени.

2019-й год. Самолет

К вопросу о кризисе идей. Вот так, всего за десятилетие, конкурсанты от прыжков через машины и мотоциклы пришли к бумажной модельке самолета братьев Райт. Причем, заметьте, если в прошлые разы претензии касались исключительно выдумки, то в случае Джона Коллинза подкачало еще и исполнение.

Хочется верить, что процесс использования транспортных средств не по назначению когда-нибудь застопорится. В противном случае нам предстоит лицезреть прыжки через велосипеды, самокаты, моноколесо, скейтборды и наконец детский паровозик.

Фото: Gettyimages.ru/Ronald Martinez, Kevork Djansezian

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