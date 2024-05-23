Дэмиан Лиллард: «Тяжело наблюдать за плей-офф, когда тебя рано выбивают»

Теги Индиана Милуоки НБА НБА плей-офф Дэмиан Лиллард Паскаль Сиакам Баскетбол

Дэмиан Лиллард рассказал о своих эмоциях в эфире TNT.

«Когда выходишь в плей-офф, и тебя выбивают рано, сложно продолжать наблюдать. Первый раунд, все воодушевлены. По ходу остается все больше внимания на меньшем количестве команд. Теперь осталось всего четыре. И это даже не те, о ком все говорили. У них реальные шансы получить перстни. Кто-то из них получит первый.

Тяжело наблюдать за этим со стороны», – заключил разыгрывающий «Милуоки».

«Бакс» уступили «Пэйсерс» в первом раунде плей-офф (2-4).

Дэмиан Лиллард инициировал свой переход из «Блэйзерс», чтобы попробовать побороться за титул.

 

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4 комментария
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Виталий добавил последний абзац от себя, забыв о существовании Кайри Ирвинга и Джру Холидея?
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Описал большую часть карьеры одной фразой. Хотя справедливо отметить, что в нескольких розыгрышах за Портленд был мега-крут
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гм, а Кайри?
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Да не лукавь Дэйм, ты уже привык)
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