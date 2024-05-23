Дэмиан Лиллард: «Тяжело наблюдать за плей-офф, когда тебя рано выбивают»

Дэмиан Лиллард рассказал о своих эмоциях в эфире TNT.

«Когда выходишь в плей-офф, и тебя выбивают рано, сложно продолжать наблюдать. Первый раунд, все воодушевлены. По ходу остается все больше внимания на меньшем количестве команд. Теперь осталось всего четыре. И это даже не те, о ком все говорили. У них реальные шансы получить перстни. Кто-то из них получит первый.

Тяжело наблюдать за этим со стороны», – заключил разыгрывающий « ».

«Бакс» уступили «Пэйсерс» в первом раунде плей-офф (2-4).

инициировал свой переход из «Блэйзерс», чтобы попробовать побороться за титул.