Дрэймонд Грин: «Хотел поиграть с Леброном Джеймсом. Думал, что смогу осуществить задумку этим летом, но у меня не получилось»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Голден Стэйт Кобе Брайант Шакил О′Нил НБА Стефен Карри Дрэймонд Грин Баскетбол

Дрэймонд Грин рассказал о тех, с кем хотел бы поработать на площадке.

«Хотел бы сыграть с Леброном Джеймсом. Думал, что смогу осуществить задумку этим летом. У меня не получилось, но я бы все равно хотел поиграть с ним.

Не обязательно в одной команде НБА. Но просто получить возможность вместе выходить на площадку, чтобы понять, как работает его мозг в баскетбольном плане.

Когда речь заходит об IQ, это одна из самых сильных сторон Леброна. Это вызывает уважение. Хотел бы узнать, как он вносит корректировки, анализирует игру, ее ход, последствия розыгрышей. Это была бы замечательная возможность.

Мне повезло 12 лет наблюдать за игрой Стефа Карри и тем, как он изменил баскетбол, из первых рядов.

Остальные парни, с которыми я хотел бы сыграть, закончили карьеру. О’Нил, Майкл Джордан, Кобе Брайант», – заключил форвард «Голден Стэйт» в подкасте Шакила О’Нила.

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3 комментария
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Ответ Jazzzz
На ваших яхтах разве нет баскетбольного кольца?
На яхтах вино и текила, там мозг отказывается играть)
+3
0
+3
Их противостояние куда интереснее чем игра за одну команду
+2
-1
+1
На ваших яхтах разве нет баскетбольного кольца?
+1
0
+1
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