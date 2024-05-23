Дрэймонд Грин: «Хотел поиграть с Леброном Джеймсом. Думал, что смогу осуществить задумку этим летом, но у меня не получилось»

Дрэймонд Грин рассказал о тех, с кем хотел бы поработать на площадке.

«Хотел бы сыграть с . Думал, что смогу осуществить задумку этим летом. У меня не получилось, но я бы все равно хотел поиграть с ним.

Не обязательно в одной команде . Но просто получить возможность вместе выходить на площадку, чтобы понять, как работает его мозг в баскетбольном плане.

Когда речь заходит об IQ, это одна из самых сильных сторон Леброна. Это вызывает уважение. Хотел бы узнать, как он вносит корректировки, анализирует игру, ее ход, последствия розыгрышей. Это была бы замечательная возможность.

Мне повезло 12 лет наблюдать за игрой и тем, как он изменил баскетбол, из первых рядов.

Остальные парни, с которыми я хотел бы сыграть, закончили карьеру. О’Нил, , », – заключил форвард «Голден Стэйт» в подкасте Шакила О’Нила.