Дрэймонд Грин о словах Энтони Эдвардса об усталости: «Худшее интервью. Партнеры верят в него, они поверят и в это»

Дрэймонд Грин раскритиковал Энтони Эдвардса и «Миннесоту».

«Я много говорил об интервью в этом розыгрыше плей-офф, и это было одним из худших, на мой взгляд. «Мы устали, не знали чего ожидать». Твои партнеры верят в тебя, они поверят и в это.

Вас разбили в краске. 62 на 38 очков. Но вы бросили 49 трешек. Без сил. Надо бороться. Тебе 22 года и ты звезда.

Мы все верим, что он следующее лицо лиги. За ним идут. Но им нужно быть лучше в краске. Они бросили 49 трехочковых на 25 у « ». У них преимущество в габаритах. Мы все предполагали, что «Мэверикс» будет сложно соперничать с их габаритными игроками, но они выходят на площадку, бросают одни трешки, отдают 62 очка в краске и проигрывают на подборе. Это провал», – заявил форвард « » в эфире Inside the NBA.

« » уступает в счете в серии после первого домашнего матча – 0-1.