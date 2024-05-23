Дрэймонд Грин о словах Энтони Эдвардса об усталости: «Худшее интервью. Партнеры верят в него, они поверят и в это»
Дрэймонд Грин раскритиковал Энтони Эдвардса и «Миннесоту».
«Я много говорил об интервью Энтони Эдвардса в этом розыгрыше плей-офф, и это было одним из худших, на мой взгляд. «Мы устали, не знали чего ожидать». Твои партнеры верят в тебя, они поверят и в это.
Вас разбили в краске. 62 на 38 очков. Но вы бросили 49 трешек. Без сил. Надо бороться. Тебе 22 года и ты звезда.
Мы все верим, что он следующее лицо лиги. За ним идут. Но им нужно быть лучше в краске. Они бросили 49 трехочковых на 25 у «Далласа». У них преимущество в габаритах. Мы все предполагали, что «Мэверикс» будет сложно соперничать с их габаритными игроками, но они выходят на площадку, бросают одни трешки, отдают 62 очка в краске и проигрывают на подборе. Это провал», – заявил форвард «Голден Стэйт» в эфире Inside the NBA.
«Миннесота» уступает в счете в серии после первого домашнего матча – 0-1.
Ну и Йокича искали наверное все "большой" толпой, а там Дончич с Кайри)
Эдвардс после поражений с Денвером признавал и констатировал свои ошибки и по факту сам заявлял, где недоработал и где он виноват.
Но потом выходил и тащил.
Абсолютно неважно, что он сказал после матча, заряжать он должен на площадке и во время игры, а не в бодрящих интервью после поражений.
Выйдет и покажет свое привычное лицо и это будет настоящий ответ и заряд эмоций для партнеров по команде.
А если сегодня он в первую очередь, был физически никакой, то это и надо называть таковым, по факту, а не пытаться подбирать какие-то особые фразы на пк, что бы Грину понравилось.