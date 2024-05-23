Дрэймонд Грин о словах Энтони Эдвардса об усталости: «Худшее интервью. Партнеры верят в него, они поверят и в это»

Теги Даллас Голден Стэйт Миннесота НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Энтони Эдвардс Баскетбол

Дрэймонд Грин раскритиковал Энтони Эдвардса и «Миннесоту».

«Я много говорил об интервью Энтони Эдвардса в этом розыгрыше плей-офф, и это было одним из худших, на мой взгляд. «Мы устали, не знали чего ожидать». Твои партнеры верят в тебя, они поверят и в это.

Вас разбили в краске. 62 на 38 очков. Но вы бросили 49 трешек. Без сил. Надо бороться. Тебе 22 года и ты звезда.

Мы все верим, что он следующее лицо лиги. За ним идут. Но им нужно быть лучше в краске. Они бросили 49 трехочковых на 25 у «Далласа». У них преимущество в габаритах. Мы все предполагали, что «Мэверикс» будет сложно соперничать с их габаритными игроками, но они выходят на площадку, бросают одни трешки, отдают 62 очка в краске и проигрывают на подборе. Это провал», – заявил форвард «Голден Стэйт» в эфире Inside the NBA.

«Миннесота» уступает в счете в серии после первого домашнего матча – 0-1.

5 комментариев
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слишком много радовались победе над Денвером, наверное. Эмоционально перегорели. Конли, как самый опытный, должен был мозги ставить на место.
Ну и Йокича искали наверное все "большой" толпой, а там Дончич с Кайри)
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Не думал что скажу это,но Грин красава все по делу сказал.
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Грин все никак простить не может, что Эдвардс после трештока в свою сторону от провокатора, унизил его по игре?

Эдвардс после поражений с Денвером признавал и констатировал свои ошибки и по факту сам заявлял, где недоработал и где он виноват.
Но потом выходил и тащил.

Абсолютно неважно, что он сказал после матча, заряжать он должен на площадке и во время игры, а не в бодрящих интервью после поражений.

Выйдет и покажет свое привычное лицо и это будет настоящий ответ и заряд эмоций для партнеров по команде.

А если сегодня он в первую очередь, был физически никакой, то это и надо называть таковым, по факту, а не пытаться подбирать какие-то особые фразы на пк, что бы Грину понравилось.
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Ответ fridzon
слишком много радовались победе над Денвером, наверное. Эмоционально перегорели. Конли, как самый опытный, должен был мозги ставить на место. Ну и Йокича искали наверное все "большой" толпой, а там Дончич с Кайри)
Конли не про вставление мозгов на место 22 летним лбам, у которых бурлит тестостерон
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Ответ DirkMavs
Не думал что скажу это,но Грин красава все по делу сказал.
... Очевидные вещи, здесь большинство тоже самое писали.. Да и Миннесота это поняла, но поздно.
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