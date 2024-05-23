Шарунас Ясикявичюс пошутил в адрес Эргина Атамана: «Я думал, ты уже будешь в тюрьме»

Теги Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Фенербахче Панатинаикос Баскетбол

Шарунас Ясикявичюс встретил Эргина Атамана у входа в отель.

Тренеры тепло поздоровались друг с другом. Литовский специалист обнял Атамана и пошутил: «Я думал, ты уже будешь в тюрьме».

Главный тренер «Панатинаикоса» устроил ссору с болельщиками «Фенербахче» днем ранее и предъявлял претензии Евролиге, охране отеля и полиции.

«Панатинаикос» и «Фенербахче» встретятся в рамках «Финала четырех» Евролиги 24 мая в 19:00 по московскому времени.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Браво, Шарунас!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий