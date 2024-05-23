Шарунас Ясикявичюс пошутил в адрес Эргина Атамана: «Я думал, ты уже будешь в тюрьме»

Шарунас Ясикявичюс встретил Эргина Атамана у входа в отель.

Тренеры тепло поздоровались друг с другом. Литовский специалист обнял и пошутил: «Я думал, ты уже будешь в тюрьме».

Главный тренер « » устроил ссору с болельщиками «Фенербахче» днем ранее и предъявлял претензии , охране отеля и полиции.

«Панатинаикос» и « » встретятся в рамках «Финала четырех» Евролиги 24 мая в 19:00 по московскому времени.