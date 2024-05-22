Шарунас Ясикявичюс о лимите на легионеров: «Это не принесло пользы ни одной национальной сборной»

Шарунас Ясикявичюс раскритиковал лимит на легионеров в национальных чемпионатах.

«Ограничения уже пробовали в России, Израиле и Турции. Цель заключалась в том, чтобы принести пользу национальной сборной, но произошло обратное. Это не принесло пользы ни одной сборной.

Турецкая Суперлига будет лучше с семью иностранцами. Тактически это изменит то, как вы управляете командой. Но, вообще говоря, это правило, которое в некоторых странах использовалось как 3+2, никогда не работало.

Лимит на легионеров отвлекает местных игроков от борьбы за место в команде. Они не напрягаются, потому что знают, что у них есть гарантированное место. Это неправильный путь. Не только для баскетболистов, но и для каждого человека. Пока вы должны показывать свои лучшие качества, пока вы боретесь за себя, лучшие будут подниматься на вершину», – сказал главный тренер « ».