Чемпионат Франции. Плей-офф. 1/2 финала. «Монако» примет «Бурк», «Париж» сыграет с «Виллербаном»
Сегодня состоятся два матча плей-офф чемпионата Франции LNB Pro А.
В первых матчах полуфинальных серий «Монако» примет «Бурк», «Париж» встретится с «Виллербаном».
Чемпионат Франции
Плей-офф
1/2 финала (до двух побед)
Первые матчи
- Дата проведения
- 23 мая, 20.00, «Салле Гастон Медесен»
- Дата проведения
- 23 мая, 22.05, «Centre Sportif de la Porte de la Chapelle»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.