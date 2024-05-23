Чемпионат Франции. Плей-офф. 1/2 финала. «Монако» примет «Бурк», «Париж» сыграет с «Виллербаном»

Теги результаты чемпионат Франции АСВЕЛ Виллербан Монако Париж Бурк Баскетбол

Сегодня состоятся два матча плей-офф чемпионата Франции LNB Pro А.

В первых матчах полуфинальных серий «Монако» примет «Бурк», «Париж» встретится с «Виллербаном».

Чемпионат Франции

Плей-офф

1/2 финала (до двух побед)

Первые матчи

Монако – Бурк
Дата проведения
23 мая, 20.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

Париж – АСВЕЛ Виллербан
Дата проведения
23 мая, 22.05, «Centre Sportif de la Porte de la Chapelle»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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