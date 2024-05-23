Чемпионат Франции. Плей-офф. 1/2 финала. «Монако» примет «Бурк», «Париж» сыграет с «Виллербаном»

Сегодня состоятся два матча плей-офф чемпионата Франции LNB Pro А.

В первых матчах полуфинальных серий «Монако» примет «Бурк», «Париж» встретится с «Виллербаном».

Чемпионат Франции

Плей-офф

1/2 финала (до двух побед)

Первые матчи

Париж – АСВЕЛ Виллербан Дата проведения 23 мая, 22.05, «Centre Sportif de la Porte de la Chapelle» Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.