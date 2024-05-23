Энтони Эдвардс: «Скорее всего, мы просто немного устали»

Игроки «Миннесоты» отнесли поражение на счет усталости после «Денвера».

«Мы просто вышли никакими сегодня. Нашли в себе силы, но потом снова сникли. Сами виноваты, сегодня все было из-за нас. Я не ходил в проходы. Ну и все такое. Скорее всего, мы просто немного устали», – признался защитник на послематчевой пресс-конференции.

«Мы играли без энергии, выглядели уставшими. Двигались не так, особенно в защите. Нужно больше очков в быстрых прорывах. Не делали достаточно», – рассудил форвард .

« » проиграла « » в первом домашнем матче финала Западной конференции (105:108, 0-1). Во втором раунде «Тимбервулвз» одержали победу над « » в семиматчевой серии.