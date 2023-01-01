«2022-й выдался для нас по-настоящему золотым». «Зенит» поздравил с Новым годом

Теги Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Действующий чемпион Единой лиги ВТБ санкт-петербургский «Зенит» поздравил всех с Новым годом.

«2022-й выдался для нас по-настоящему золотым: молодежка взяла золото Единой молодежной лиги ВТБ, «Зенит-УОР №1» выиграл первенство ДЮБЛ, а основа забрала три титула — чемпионов Единой лиги, Кубка Кондрашина и Белова и Суперкубка Лиги ВТБ.

Это был яркий и насыщенный год, но нет сомнений, что впереди нас ждет не менее захватывающий 2023-й. Поэтому поздравляем вас и-и-и.. скоро увидимся! 10 января ждем на игре с «Локо».

А пока — с Новым годом!» – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

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1 комментарий

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KKA
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Желаем побед и в этом году !!!
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