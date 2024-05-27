Кайл Андерсон: «Таунсу нужно вернуться к привычной игре, чаще оказываться под кольцом»

Теги Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Кайл Андерсон Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Кайл Андерсон объяснил, за счет чего может прибавить Карл-Энтони Таунс.

В третьем матче финала Западной конференции «Даллас» – «Миннесота» (116:107, 3-0) центровой набрал 14 очков при 5 из 18 с игры.

«Таунсу нужно вернуться к привычной игре, чаще оказываться под кольцом. Проваливаться ближе к кольцу, использовать неравноценные размены. Карл очень хорош и очень важен для нас, так что команде нужно, чтобы у него пошло. И это наша задача – выводить его на правильные позиции.

Трехочковые будут залетать. Но если он вернется к игре под кольцом и будет принимать мяч вблизи трехсекундной, после чего завершать, то соперник ничего не сможет сделать. Так что нам надо находить его, правильно заигрывать», – считает форвард «волков».

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