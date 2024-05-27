Кайл Андерсон: «Таунсу нужно вернуться к привычной игре, чаще оказываться под кольцом»

Кайл Андерсон объяснил, за счет чего может прибавить Карл-Энтони Таунс.

В третьем матче финала Западной конференции « » – « » (116:107, 3-0) центровой набрал 14 очков при 5 из 18 с игры.

« нужно вернуться к привычной игре, чаще оказываться под кольцом. Проваливаться ближе к кольцу, использовать неравноценные размены. Карл очень хорош и очень важен для нас, так что команде нужно, чтобы у него пошло. И это наша задача – выводить его на правильные позиции.

Трехочковые будут залетать. Но если он вернется к игре под кольцом и будет принимать мяч вблизи трехсекундной, после чего завершать, то соперник ничего не сможет сделать. Так что нам надо находить его, правильно заигрывать», – считает форвард «волков».