Егор Демин может продолжить карьеру в NCAA в команде Университета Бригама Янга

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Егор Демин покинет «Реал».

18-летний российский разыгрывающий продолжит карьеру в NCAA. Скорее всего, Демин присоединится к команде Университета Бригама Янга. По сообщению источника, новый главный тренер программы Кевин Янг сумел впечатлить защитника во время презентации.

Среди возможных кандидатов на подписание баскетболиста также значатся Арканзас и Южная Калифорния.

Демин рассматривается в качестве Топ-10 проспекта драфта НБА-2025. Игра в NCAA может позволить ему повысить свои шансы на высокую позицию.

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