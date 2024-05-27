Егор Демин может продолжить карьеру в NCAA в команде Университета Бригама Янга

Егор Демин покинет «Реал».

18-летний российский разыгрывающий продолжит карьеру в . Скорее всего, присоединится к команде Университета Бригама Янга. По сообщению источника, новый главный тренер программы Кевин Янг сумел впечатлить защитника во время презентации.

Среди возможных кандидатов на подписание баскетболиста также значатся Арканзас и Южная Калифорния.

Демин рассматривается в качестве Топ-10 проспекта драфта НБА-2025. Игра в NCAA может позволить ему повысить свои шансы на высокую позицию.