Кристапс Порзингис 4-й матч финала Восточной конференции против «Индианы»

Теги травмы Бостон Индиана НБА НБА плей-офф Кристапс Порзингис Баскетбол

Кристапс Порзингис пока что не готов к возвращению в строй.

Центровой «Селтикс» не сможет сыграть в четвертом матче финала Восточной конференции против «Пэйсерс» (3-0) в понедельник. 

Порзингис наращивает активность после растяжения правой камбаловидной мышцы, но пока не готов вернуться в состав. «Бостон» рассчитывал, что камбэк латыша может состояться в четвертой игре.

Кристапс получил травму во время четвертой встречи серии первого раунда с «Хит» 30 апреля.

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Заголовок топ)
+87
0
+87
Кристапс Порзингис 4й матч финала Восточной конференции против Бостона. Интересный заголовок
+53
0
+53
Порзингис настолько преисполнился, что уже стал больше чем игрок
+31
0
+31
Ответ Birdman NBA
Кристапс Порзингис 4й матч финала Восточной конференции против Бостона. Интересный заголовок
Порзингис - это глагол означающий "пропускать из-за травмы", как кержаковс - "промазать по воротам с близкого расстояния".
+29
0
+29
Один, два, три - нет, четыре - да, баскетбол , Америка, мяч, играть, прыгать, бегать, Латвия, не болей, Майами плохой
+28
0
+28
По моему должно быть "4-й матч финала Восточной конференции. Кристапс Порзингис против «Бостона»
+18
0
+18
Это самый кликбейтный заголовок, который я видел)
+18
0
+18
Понедельник — день тяжёлый…
+12
0
+12
Вы, Валерий, с Геннадием соревнуетесь кто больше отожжет, но пока Гена впереди с запасом)
+10
0
+10
Заголовок с Али экспресс
+8
0
+8
Порзи против всех.
+8
0
+8
Мастер байта
+7
0
+7
А что? Порзингису, значит, можно пропускать целые матчи, а Левкину нельзя пропускать какие-то жалкие слова?
+5
0
+5
Короче, сыграет в финале. Но это не точно.
+4
0
+4
Благодаря Кристапсу я узнаю что-то новое из человеческой анатомии
+4
0
+4
Птчк ты упрлс
+3
0
+3
Моя твоя не понимай, Валера!
+3
0
+3
Кристапс Порзингис забьёт на 4-й матч финала Восточной конференции против «Бостона»

Вот правильный заголовок. Да и более кликбейтный.
+2
0
+2
Комменты огонь😀
+2
0
+2
Будет забавно если он гайку пассажиром зацепит.
+1
0
+1
Валерий виртуозно заинтриговал👍
+2
-1
+1
Ответ zippa
Порзингис - это глагол означающий "пропускать из-за травмы", как кержаковс - "промазать по воротам с близкого расстояния".
т. е. и так поймём?)
+1
0
+1
Кристапс Порзингис только что случайно полную бутылку кока-колы
0
0
0
можно даже не писать что, и так понятно что пропустит
0
0
0
Ответ sfrrrR
Кристапс Порзингис забьёт на 4-й матч финала Восточной конференции против «Бостона» Вот правильный заголовок. Да и более кликбейтный.
вместо "забьёт" - лучше "положил". Сразу вопросы: что именно?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий