Кристапс Порзингис 4-й матч финала Восточной конференции против «Индианы»
Кристапс Порзингис пока что не готов к возвращению в строй.
Центровой «Селтикс» не сможет сыграть в четвертом матче финала Восточной конференции против «Пэйсерс» (3-0) в понедельник.
Порзингис наращивает активность после растяжения правой камбаловидной мышцы, но пока не готов вернуться в состав. «Бостон» рассчитывал, что камбэк латыша может состояться в четвертой игре.
Кристапс получил травму во время четвертой встречи серии первого раунда с «Хит» 30 апреля.
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