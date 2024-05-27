Кристапс Порзингис 4-й матч финала Восточной конференции против «Индианы»

Кристапс Порзингис пока что не готов к возвращению в строй.

Центровой «Селтикс» не сможет сыграть в четвертом матче финала Восточной конференции против «Пэйсерс» (3-0) в понедельник.

наращивает активность после растяжения правой камбаловидной мышцы, но пока не готов вернуться в состав. « » рассчитывал, что камбэк латыша может состояться в четвертой игре.

Кристапс получил травму во время четвертой встречи серии первого раунда с «Хит» 30 апреля.