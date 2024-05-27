Наз Рид: «Если кто-то и может выиграть четыре матча подряд, то это мы»

Наз Рид считает, что у «Миннесоты» есть шансы на спасение серии с «Далласом».

«Мэверикс» ведут 3-0 в финале Западной конференции, никто в плей-офф не спасал серию в подобных ситуациях (0-154).

«Если кто-то и может выиграть четыре матча подряд при таком раскладе, то это мы», – заявил лучший запасной игрок сезона НБА.

«Вулвз» начали серию с «Наггетс» во втором раунде с двух побед, после чего проиграли три раза подряд, но в итоге все же прошли действующих чемпионов – 4-3.