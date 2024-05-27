Наз Рид: «Если кто-то и может выиграть четыре матча подряд, то это мы»

Теги Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Наз Рид Баскетбол

Наз Рид считает, что у «Миннесоты» есть шансы на спасение серии с «Далласом».

«Мэверикс» ведут 3-0 в финале Западной конференции, никто в плей-офф НБА не спасал серию в подобных ситуациях (0-154).

«Если кто-то и может выиграть четыре матча подряд при таком раскладе, то это мы», – заявил лучший запасной игрок сезона НБА.

«Вулвз» начали серию с «Наггетс» во втором раунде с двух побед, после чего проиграли три раза подряд, но в итоге все же прошли действующих чемпионов – 4-3.

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10 комментариев
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Вы гораздо ближе к четырём поражениям подряд, чем к четырём победам, к сожалению.
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Ответ Биомеханоид
Против такого Далласа - нет. Одну можь зацепите, ну две.
Думаю, что даже одну не зацепят. Даллас не должен расслабляться, ему нужно время, чтобы подготовиться к финалу. Поэтому дожмут в четвёртой.
+4
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Ответ Daff Rogers
Думаю, что даже одну не зацепят. Даллас не должен расслабляться, ему нужно время, чтобы подготовиться к финалу. Поэтому дожмут в четвёртой.
если Лайвли не оклемается к 4 игре, то у Далласа могут возникнуть проблемы
+2
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+2
Против такого Далласа - нет. Одну можь зацепите, ну две.
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Много не просим
Палок где-то восемь
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Этот парень поднял мне настроение 🤣🤣🤣🤣🤣
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Ужасный анекдот
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Да-да, сколько мы вас таких слышали. А воз и ныне там.
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Обычно после таких слов, вылетают после следующей игры
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