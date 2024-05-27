«Виртус» предложил контракт Айзейе Кэнану
Айзейя Кэнан может сменить команду в межсезонье-2024.
В начале мая сообщалось, что защитник (33 года, 183 см), скорее всего, останется в «Олимпиакосе». Как пишет инсайдер Маттео Андреани, сейчас ситуация изменилась и стороны уже не заинтересованы в продлении контракта.
По информации журналиста, Кэнан получил предложение от «Виртуса».
Американский баскетболист проводит второй сезон за «Олимпиакос», набирая в чемпионате Греции 10,6 очка, 1,9 подбора, 1,6 передачи и 1,0 перехвата в среднем за матч.