Чус Матео: «Я в недоумении от судейства в финальном матче»
Чус Матео назвал одну из проблем «Реала» в финале Евролиги с «Панатинаикосом».
Основной центровой испанцев Эди Тавареш получил два персональных фола вскоре после начала первой четверти. Вышедший на замену Венсан Пуарье в конце третьей 10-минутки получил два фола подряд, один из которых был техническим.
Факундо Кампаццо был удален с пятью фолами за 2 с половиной минуты до завершения четвертой четверти матча, который завершился со счетом 95:80 в пользу греков.
«Нарушения, несомненно, выбили наших игроков из ритма. Я в недоумении от судейства. Наши «большие» очень быстро подсели на фолы. В течение сезона в Евролиге такое случалось нечасто.
Был определенный уровень разочарования, особенно когда Венсан получил технический фол. Это осложнило ситуацию. Но такие вещи случаются, и надо знать, как справляться с подобным. Всегда стараешься уберечь центровых от проблем с фолами, но для нас то определенно был не лучший день в этом смысле. Я не то чтобы жалуюсь на судейство, но хотелось бы, чтобы подход был одинаковым, когда баскетболисты используют руки», – сказал главный тренер «Реала».
Но Мадрид вчера проиграл не из-за судейства. Да, где-то для интриги судьи свистнули пару раз в пользу ПАО, но не более.
Тут основной вопрос к тренерскому штабу Мадрида: почему команда никак не отреагировала на изменение тактики ПАО, не закрыла Слукаса и Лесора, от которых 90% игры шло в атаке, и не было никакого задействования Тавареша в атаке во второй половине матча. Так и не наладили контригру в 3-4-й четверти.
Очень разочарован результатом. И тем как сложилась игра. Лети вы всю игру Панатинаикосу 5-10 очков, вопросов было бы меньше. Но вот так сливать с +14 до -15 — это просто позор.
Я еще до игры писал, что Мадрид фаворит только на бумаге. А как будет на паркете - жизнь покажет.
Хоть я и болел за Мадрид, но умом понимал, что ПАО не Оли, они не такие булки. Включат защиту, судейство, обязательно найдется штатный греческий бес (Слукас), у которого вот именно в этот день полетит всё и тд.
Так и вышло.
Offtop. Сейчас такую же бурду льют в уши и футбольному Мадриду перед финалом ЛЧ - какие они невероятные короли финалов и фавориты. (Но я то помню финал ЛЧ 1997, где Юве тоже был фаворитом).