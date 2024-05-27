Чус Матео: «Я в недоумении от судейства в финальном матче»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос Реал судьи Хесус Матео Факундо Кампаццо Эди Тавареш Венсан Пуарье Баскетбол

Чус Матео назвал одну из проблем «Реала» в финале Евролиги с «Панатинаикосом».

Основной центровой испанцев Эди Тавареш получил два персональных фола вскоре после начала первой четверти. Вышедший на замену Венсан Пуарье в конце третьей 10-минутки получил два фола подряд, один из которых был техническим.

Факундо Кампаццо был удален с пятью фолами за 2 с половиной минуты до завершения четвертой четверти матча, который завершился со счетом 95:80 в пользу греков.

«Нарушения, несомненно, выбили наших игроков из ритма. Я в недоумении от судейства. Наши «большие» очень быстро подсели на фолы. В течение сезона в Евролиге такое случалось нечасто.

Был определенный уровень разочарования, особенно когда Венсан получил технический фол. Это осложнило ситуацию. Но такие вещи случаются, и надо знать, как справляться с подобным. Всегда стараешься уберечь центровых от проблем с фолами, но для нас то определенно был не лучший день в этом смысле. Я не то чтобы жалуюсь на судейство, но хотелось бы, чтобы подход был одинаковым, когда баскетболисты используют руки», – сказал главный тренер «Реала».

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Судейство в баскете всегда будет спорным. Ощущение, что человеческий глаз просто не способен увидеть фолы/не фолы за этим лесом рук под кольцом. А каждый момент пересматривать не будешь.
Но Мадрид вчера проиграл не из-за судейства. Да, где-то для интриги судьи свистнули пару раз в пользу ПАО, но не более.
Тут основной вопрос к тренерскому штабу Мадрида: почему команда никак не отреагировала на изменение тактики ПАО, не закрыла Слукаса и Лесора, от которых 90% игры шло в атаке, и не было никакого задействования Тавареша в атаке во второй половине матча. Так и не наладили контригру в 3-4-й четверти.
Очень разочарован результатом. И тем как сложилась игра. Лети вы всю игру Панатинаикосу 5-10 очков, вопросов было бы меньше. Но вот так сливать с +14 до -15 — это просто позор.
+5
0
+5
ну как раз таки что быстро нафолились большие - там были вопросы по некоторым моментам, а потом уже сказал бы все ровно свистели
0
0
0
Вот это бомбит у тебя 2 день
0
0
0
А я в недоумении от игры Реала во второй половине. Пао - чемпион абсолютно по делу, пусть и неожиданно.
0
0
0
Никогда не понимал фразу «много фолов», все количество фолов можно разбить на эпизоды и сказать с какими моментами конкретно не согласен
0
0
0
Ответ Werewolfenstein
А я в недоумении от игры Реала во второй половине. Пао - чемпион абсолютно по делу, пусть и неожиданно.
Не неожиданно.
Я еще до игры писал, что Мадрид фаворит только на бумаге. А как будет на паркете - жизнь покажет.
Хоть я и болел за Мадрид, но умом понимал, что ПАО не Оли, они не такие булки. Включат защиту, судейство, обязательно найдется штатный греческий бес (Слукас), у которого вот именно в этот день полетит всё и тд.
Так и вышло.

Offtop. Сейчас такую же бурду льют в уши и футбольному Мадриду перед финалом ЛЧ - какие они невероятные короли финалов и фавориты. (Но я то помню финал ЛЧ 1997, где Юве тоже был фаворитом).
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий