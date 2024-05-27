Чус Матео: «Я в недоумении от судейства в финальном матче»

Чус Матео назвал одну из проблем «Реала» в финале Евролиги с «Панатинаикосом».

Основной центровой испанцев получил два персональных фола вскоре после начала первой четверти. Вышедший на замену в конце третьей 10-минутки получил два фола подряд, один из которых был техническим.

был удален с пятью фолами за 2 с половиной минуты до завершения четвертой четверти матча, который завершился со счетом 95:80 в пользу греков.

«Нарушения, несомненно, выбили наших игроков из ритма. Я в недоумении от судейства. Наши «большие» очень быстро подсели на фолы. В течение сезона в такое случалось нечасто.

Был определенный уровень разочарования, особенно когда Венсан получил технический фол. Это осложнило ситуацию. Но такие вещи случаются, и надо знать, как справляться с подобным. Всегда стараешься уберечь центровых от проблем с фолами, но для нас то определенно был не лучший день в этом смысле. Я не то чтобы жалуюсь на судейство, но хотелось бы, чтобы подход был одинаковым, когда баскетболисты используют руки», – сказал главный тренер « ».