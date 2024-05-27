У Стефа и Айеши Карри родился четвертый ребенок. Мальчика назвали Кайус Чай

Теги светская хроника Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

Стеф и Айеша Карри объявили о рождении четвертого ребенка.

Мальчика, который появился на свет 11 мая, назвали Кайус Чай.

«Наш милый малыш решил появиться пораньше! С ним все отлично, и мы наконец-то обосновались дома в количестве шести человек! Так рады!» – написала Айеша в соцсетях.

В семье суперзвезды «Уорриорз» уже были две девочки и один мальчик.

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15 комментариев
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Карри канеш мастер. 2 девочки, 2 мальчика
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Думаю, завидовать надо молча. Я вот больше Стэфу завидую, чем Родману с мадонной. А всех персонажей с семейкой на К…. Как говорится
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Ответ Фёдор Молчанов
Комментарий скрыт
Ярополк Карри, Святозар Карри
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Они чай любят? Или в чем смысл второй части имени?
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По какому принципу они выбирали имя...
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От китайца что ли?
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Ответ xQcoW
Стеф уверен, что от него?
Откуда история пошла с изменой? В англ язычных ресурсах постоянно вижу этот мем
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Ответ Daff Rogers
Карри канеш мастер. 2 девочки, 2 мальчика
Дабл-дабл готовит?
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Ответ Фёдор Молчанов
Комментарий скрыт
федя федя феденька. жаль тебя федь
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
федя федя феденька. жаль тебя федь
Себя пожалей
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Ответ boller_73
Ярополк Карри, Святозар Карри
Именно)
У меня есть знакомый Никита, который назвал сына Добрыней🤦
А другая знакомая родила от европейца, который ее быстро слил. Вот и живет теперь в России Марк-Уильям Андреев.
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Ответ <Inter>
Они чай любят? Или в чем смысл второй части имени?
Это типа еврейское имя. Как Иван, например. :)
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