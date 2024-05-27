У Стефа и Айеши Карри родился четвертый ребенок. Мальчика назвали Кайус Чай

Стеф и Айеша Карри объявили о рождении четвертого ребенка.

Мальчика, который появился на свет 11 мая, назвали Кайус Чай.

«Наш милый малыш решил появиться пораньше! С ним все отлично, и мы наконец-то обосновались дома в количестве шести человек! Так рады!» – написала Айеша в соцсетях.

В семье суперзвезды «Уорриорз» уже были две девочки и один мальчик.