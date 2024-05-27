У Стефа и Айеши Карри родился четвертый ребенок. Мальчика назвали Кайус Чай
Стеф и Айеша Карри объявили о рождении четвертого ребенка.
Мальчика, который появился на свет 11 мая, назвали Кайус Чай.
«Наш милый малыш решил появиться пораньше! С ним все отлично, и мы наконец-то обосновались дома в количестве шести человек! Так рады!» – написала Айеша в соцсетях.
В семье суперзвезды «Уорриорз» уже были две девочки и один мальчик.
У меня есть знакомый Никита, который назвал сына Добрыней🤦
А другая знакомая родила от европейца, который ее быстро слил. Вот и живет теперь в России Марк-Уильям Андреев.