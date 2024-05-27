«Анадолу Эфес» близок к подписанию 2-летнего контракта с Венсаном Пуарье
«Анадолу Эфес» продвигается в переговорах с Венсаном Пуарье.
По информации BasketNews, стороны близки к подписанию 2-летнего контракта.
В турецком гранде центровой «Реала» составит связку с другим предполагаемым новобранцем клуба Роландсом Шмитсом.
«Эфес» также намерен сохранить в составе Дерека Уиллиса (опция команды) и почти договорился о продлении контракта с Дэниэлом Отуру.
В Евролиге-23/24 Пуарье набирал в среднем 9,0 очка, 5,3 подбора и 1,5 блок-шота за игру.