«Анадолу Эфес» близок к подписанию 2-летнего контракта с Венсаном Пуарье

«Анадолу Эфес» продвигается в переговорах с Венсаном Пуарье.

По информации BasketNews, стороны близки к подписанию 2-летнего контракта.

В турецком гранде центровой « » составит связку с другим предполагаемым новобранцем клуба Роландсом Шмитсом.

« » также намерен сохранить в составе Дерека Уиллиса (опция команды) и почти договорился о продлении контракта с .

В Евролиге-23/24 набирал в среднем 9,0 очка, 5,3 подбора и 1,5 блок-шота за игру.