Участие Тайриза Халибертона в 4-м матче против «Бостона» под вопросом
Тайриз Халибертон может пропустить четвертый матч серии против «Бостона».
Лидер «Индианы» вынужден был покинуть площадку по ходу третьей четверти второй встречи из-за проблем с мышцей задней поверхности левого бедра. После этого он пропустил третью игру противостояния.
Сейчас плеймейкер значится в списке травмированных с пометкой «под вопросом».
В январе Халибертон пропустил 10 матчей с аналогичным повреждением.
«Селтикс» ведут в финале Востока 3-0. Третья встреча намечена на понедельник.