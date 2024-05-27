Участие Тайриза Халибертона в 4-м матче против «Бостона» под вопросом

Теги травмы Бостон Индиана НБА НБА плей-офф Тайриз Халибертон Баскетбол

Тайриз Халибертон может пропустить четвертый матч серии против «Бостона».

Лидер «Индианы» вынужден был покинуть площадку по ходу третьей четверти второй встречи из-за проблем с мышцей задней поверхности левого бедра. После этого он пропустил третью игру противостояния.

Сейчас плеймейкер значится в списке травмированных с пометкой «под вопросом».

В январе Халибертон пропустил 10 матчей с аналогичным повреждением.

«Селтикс» ведут в финале Востока 3-0. Третья встреча намечена на понедельник.

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5 комментариев
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опять Тибодо загонял своих лидеров
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Ну попали случайно и вылетают соответствующе ...
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Уже можно и не играть.
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Тоже как-то после неудачной драки в школу не пошёл, сказался больным.
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Ответ Алексей Медведев
опять Тибодо загонял своих лидеров
Сержант настолько велик, что загонял даже чужих!
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