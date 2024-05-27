Участие Тайриза Халибертона в 4-м матче против «Бостона» под вопросом

Тайриз Халибертон может пропустить четвертый матч серии против «Бостона».

Лидер «Индианы» вынужден был покинуть площадку по ходу третьей четверти второй встречи из-за проблем с мышцей задней поверхности левого бедра. После этого он пропустил третью игру противостояния.

Сейчас плеймейкер значится в списке травмированных с пометкой «под вопросом».

В январе пропустил 10 матчей с аналогичным повреждением.

«Селтикс» ведут в финале Востока 3-0. Третья встреча намечена на понедельник.