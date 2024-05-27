Лука Дончич не стал раскрывать, что сказал Энтони Эдвардсу под занавес 3-го матча
Лука Дончич что-то сказал Энтони Эдвардсу в конце 3-го матча серии.
Лидер «Мэверикс» подошел к звездному защитнику «Вулвз», когда до завершения встречи оставалось 27 секунд, его команда вела 9 очков, а Кайри Ирвинг готовился к исполнению штрафного броска.
После сирены словенец не стал раскрывать подробностей.
«О, я не могу сказать», – произнес Дончич с улыбкой.
Этот портал продолжает держать политику партии и жить только одним - "лишь бы не Бостон" 🤣