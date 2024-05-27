Лука Дончич не стал раскрывать, что сказал Энтони Эдвардсу под занавес 3-го матча

Лука Дончич что-то сказал Энтони Эдвардсу в конце 3-го матча серии.

Лидер «Мэверикс» подошел к звездному защитнику «Вулвз», когда до завершения встречи оставалось 27 секунд, его команда вела 9 очков, а Кайри Ирвинг готовился к исполнению штрафного броска.

После сирены словенец не стал раскрывать подробностей.

«О, я не могу сказать», – произнес с улыбкой.