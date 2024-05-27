Лука Дончич не стал раскрывать, что сказал Энтони Эдвардсу под занавес 3-го матча

Теги Даллас Миннесота НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Лука Дончич Энтони Эдвардс Баскетбол

Лука Дончич что-то сказал Энтони Эдвардсу в конце 3-го матча серии.

Лидер «Мэверикс» подошел к звездному защитнику «Вулвз», когда до завершения встречи оставалось 27 секунд, его команда вела 9 очков, а Кайри Ирвинг готовился к исполнению штрафного броска.

После сирены словенец не стал раскрывать подробностей.

«О, я не могу сказать», – произнес Дончич с улыбкой.

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11 комментариев
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"Я твой папка, а не Джордан. И у тебя братик ещё есть в Финиксе"
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"Замри, я хочу фото для нового мемасика"
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"Ант, я твой отец!"
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На какое озеро поедешь?
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Лука сказал , потерпи , твоё время ещё не наступило .
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Он ему сказал: где Акелла ?
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Лука усыновил Эдвардса. Теперь у Букера есть младший брат
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«Просто бери мяч и толкай их своей жеппой!»
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Удивительный портал глориков и хайпожоров: буквально недавно полсайта тут рукоплескало Эдвардсу (хотя и раньше-то он никогда не стеснялся своих высказываний и выражений), а сейчас его готовы просто гомном смешать. При этом, резко и дружно держась за ручки, все "неожиданно" стали болеть за Даллас (при счёте - 3:0). А Дончич перестал быть пухлым симулянтом, постоянно спорящим с судьями. На всякий случай наверное - чтоб потом быть причастными к успеху команды.

Этот портал продолжает держать политику партии и жить только одним - "лишь бы не Бостон" 🤣
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