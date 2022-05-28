Джек Бауэр против ЦСКА, внезапный Фридзон и 113 килограммов отличного Рейнольдса. Итоги декабря в Единой лиге от Рахона

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Третий месяц нового сезона в Единой Лиге ВТБ позади. И вот главные итоги декабря по версии Рахона Р.:

Команда месяца: опять ЦСКА, да что ты будешь делать

Мне бы очень хотелось поставить сюда, например, УНИКС. Хотя бы для интриги. Или, скажем, МБА — дерзкие дебютанты™, играют без легионеров, все такое. Но нет, снова ЦСКА.

На самом деле интрига есть, но, как бы это сказать, не очень интригующая. До нового рекорда лиги (20 побед подряд) осталось всего два матча; учитывая соперников ЦСКА («Енисей» и «Нижний»), трудно представить, что этот рекорд останется непокоренным. Нет, конечно, всегда есть возможность какого-то казуса вроде потрясающей прошлогодней оплеухи от «Калева». Но тогдашний и нынешний ЦСКА выглядят командами, конечно, не из разных лиг, но, скажем так, разной степени собранности.

Вообще, перед стартом сезона спекуляции на теме ЦСКА зашкаливали. «ЦСКА уже не вернется на Олимп», «Райкович не тренер уровня Итудиса», «Милутинов травматик, а без него ЦСКА развалится», «Жан-Шарль — это тот, у которого на спортс.ру брали петросянское интервью?», «Каспер Уэйр – стартовый разыгрывающий, серьезно?» Ну и прочие подобные чудеса риторики — кому интересно, достаточно почитать комментарии в новостях межсезонья.

(Кстати, настоящее интервью, которое Жан-Шарль дал недавно «Спорт-Экспрессу», оказалось мучительно пресным и скучным, так что еще вопрос… ну ладно, проехали).

Что же мы видим в итоге? Милутинов в декабре провел в общей сложности полтора матча, причем игра против УНИКСа получилась явно не чемпионской (об этом чуть ниже), Швед тоже пропускал, а ЦСКА как шел без поражений, так и продолжает. Ливио Жан-Шарль, например, в качестве основного бигмена вписался в старт как влитой — кульминацией оказались 25 + 10 в матче с «Локо», и если француза не признают официально МВП декабря, то только из-за малого количества сыгранных матчей.

Здесь опять вспоминаются спекуляции, на этот раз из мира НБА: мол, если убрать Тейтума из «Бостона», «Бостон» все равно будет в топе, а значит, какой из Тейтума МВП? То ли дело Дончич. Звучит это, если разобраться, довольно абсурдно, но что-то похожее можно натянуть и на ситуацию в Единой лиге: смотрите, всю осень нам расписывали важность связки Швед-Милутинов, а в декабре связки нет, а результаты есть, как же так?

Все это замечательно, но главный матч, по которому бы стоило делать выводы, — против УНИКСа — ЦСКА провел и со Шведом, и с Милутиновым. Остальные соперники, если посмотреть на календарь, при всем уважении, не того калибра. Так что все вопросы по поводу глубины состава ЦСКА и Каспера Уэйра нужно отложить на февраль как минимум — сейчас все это явно неактуально.

Событие месяца: УНИКС — ЦСКА (93:95 ОТ)

Вообще, событий и запоминающихся матчей в декабре было довольно много (по странному совпадению в половине из них принимал участие УНИКС), но битва двух лидеров регулярки, конечно, сразу приковывала к себе внимание.

Что приятно — игра оказалась максимально достойна своей громкой вывески. Как справедливо отметили на официальном сайте ЦСКА, «соперники сражались, будто финал наступил прямо сейчас». Не уверен, что в финале мы увидим именно этих соперников, но по конкретному матчу лучше и не скажешь.

Очень часто такие матчи идут по сценарию сериалов типа «Во все тяжкие»: долгое, тягучее и слегка муторное развитие событий и внезапная, резкая, как Майк Бибби в прайме, шокирующая развязка. Матч УНИКС-ЦСКА напоминал скорее сериал «24», где сюжет летает по американским горкам, а спецагент Джек Бауэр успевает за три часа спасти президента, предотвратить ядерный взрыв, погулять на свадьбе дочки, а потом стать самым разыскиваемым преступником в стране.

Судите сами: УНИКС сперва повел с двузначным счетом, потом ЦСКА подтянулся, потом вышел вперед, потом Мэйкон заткнул сирену на большой перерыв и УНИКС снова повел. Потом повел еще сильнее, потом ЦСКА отыгрался с «-14», а дальше и вовсе началась мясорубка как в конце «Рэмбо-4», момент с крупнокалиберным пулеметом. Если бы я активно болел за одну из команд и обладал волосами на голове, то непременно лишился бы их сначала в эпизоде, когда казанцы с армейцами обменялись четырьмя трехочковыми за минуту игрового времени. А затем — когда на последних секундах команды устроили локальное шоу Бенни Хилла, а Никита Курбанов, к которому мяч пришел после многочисленных эволюций, забил сверху. Но поздновато — не хватило буквально доли секунды.

В овертайме, как известно, ЦСКА все-таки дожал, хотя вопрос «сфолил ли Швед» наверняка еще будет мучить болельщиков УНИКСа бессонными зимними ночами. Дело не в этом: в любом случае для обеих команд это традиционная пристрелка в регулярке, из которой можно сделать выводы на будущее, а выводы делать нужно. Растворившийся Милутинов, растерявший эффективность на больших минутах Рейнольдс, зрелищная, но суматошная и изобилующая ошибками концовка — в общем, и Перасовичу, и Райковичу точно есть над чем подумать.

Апсет* месяца: «Автодор» — «Зенит» (91:79)

*«Апсет – это сенсационный результат спортивного события, когда явный аутсайдер побеждает фаворита. Термин апсет происходит из английского языка: upset – огорчение, расстройство».

(Так, для справки)

Матч «Автодора» с «Зенитом» — как раз из разряда тех матчей, где все настолько ясно еще до самой игры, что ее для экономии сил и средств можно вообще не проводить. Ну зачем? «Автодор» еле-еле пыхтит на рубеже проходного места в плей-офф и интересен в основном так называемой «родионовской арифметикой»: сколько еще тренеров (от одного до десяти) уволят к концу сезона? С другой стороны, вот «Зенит»: могучий, с гениальным Эртелем и топовым тренером, борется за лидерство, только-только зарубился с УНИКСом в суровой схватке за второе место и чуть не вырвал победу. Ну и смысл?

(Примерно так же я думал перед упомянутым выше матчем ЦСКА с «Калевом», хе-хе).

К счастью, «Зенит» и «Автодор» — не участники соревнования двух заводов робототехники, а все же баскетбольные команды. А в матчах баскетбольных команд апсеты нередки, даже если у тебя есть трижды гениальный Эртель, а хотя бы и Леброн Джеймс.

Справедливости ради, Эртель, при всей своей несомненной гениальности (это не сарказм, если что), игру в этот раз не затащил. Отыграл он на уровне (11 очков, 12 ассистов, 4 перехвата при нуле потерь), но того атакующего импакта, что был, скажем, против УНИКСа, в этот раз мы не увидели. Не помог и топовый тренер — прежде всего потому, что Хави Паскуаль в этом матче командой вообще не руководил, как и его первый ассистент Иньиго Бальбоа… кхм-кхм, Иньиго Зорзано.

Неизвестно, чьим решением было поставить в старт на этот матч вместо Эртеля американца Джо Томассона, но, что характерно, сразу после игры появилось сообщение, что Томассон досрочно покинул «Зенит» по соглашению сторон. Едва ли этого кого-нибудь сильно удивило, но хотя своим последним шансом (или лебединой песней?) Джо не воспользовался — пришлось срочно возвращать Эртеля, которому наверняка планировали дать побольше времени для отдыха, — вряд ли справедливо обвинять во всех грехах американца. Если вы держитесь только за счет того, что у вас в команде вынужден изо всех сил трясти стариной Виталий Фридзон, который не перешагивал 20-очковый рубеж уже года, наверное, три или четыре, — ничего хорошего ждать не следует. Может, если бы стариной смог тряхнуть еще и Сергей Моня, «Зениту» удалось хотя бы зацепиться за концовку, но этого не произошло — питерцы выглядели явно усталыми, тяжеловесными и, как говорили в моей юности, «загруженными».

Впрочем, все это звучит так, будто это не «Автодор» выиграл, а исключительно «Зенит» проиграл, что явно несправедливо. Саратовцы смотрелись задорными и настырными. Малик Ньюмэн, обладатель второго места в номинации «Прическа года», в очередной раз набрал 25 очков (для него это какое-то заколдованное число — четыре матча с 20+ в сезоне, и каждый раз одни и те же 25 очков).

Конечно, еще очень рано говорить, что Дарко Руссо стал финальным или, если хотите, итоговым тренером «Автодора» в этом сезоне (ну в этом календарном году — уже точно. Я надеюсь). Но, во всяком случае, уже видно, за счет чего Руссо (или его сменщик… ладно, оставим эти шуточки) намерен вытягивать ситуацию. А тут еще и Боутрайт вернулся, с ходу отдав 13 ассистов в матче с «МИНСКОМ». В общем, на «Автодоре» крест ставить еще очень рано, но что грустно, все это может поставить крест на симпатичной «Самаре», так приятно смотревшейся на старте сезона.

Игрок месяца: Джален Рейнольдс (УНИКС)

Здесь натурально пришлось поломать голову: гонка за МВП получается, во-первых, плотная, а во-вторых, ее участники скачут по каким-то замысловатым синусоидам. Эртель выдал очень мощный с точки зрения статистики месяц, но проиграл два раза, и ладно бы УНИКСу, но еще и «Автодору». Швед с Милутиновым — хорошо, но мало, а в случае с сербом еще и очень мало и недостаточно хорошо. Барфорд? Касаткин? Извините, давайте как-нибудь в следующий раз. Хотя… нет, давайте все-таки в следующий. Малик Ньюман из «Автодора»? Дэрил Мэйкон? Хм, уже ближе…

В общем, посовещавшись с внутренними голосами, мы подумали, и я решил, что игроком месяца станет, конечно же, не кто-то из вышеназванных, но Джален Рейнольдс из УНИКСа. (Кстати, если когда-нибудь все-таки соберусь писать про драфт-2016, то Рейнольдса на нем хоть никто и не выбрал, но все равно он явно будет одним из самых заметных героев номинации «УНИКС драфта»).

Рейнольдс — конечно, удивительный игрок в том смысле, что чем меньше он проводит времени на паркете, тем он эффективней. Чтобы на приз MVP сезона претендовал «шестой» игрок — как говорится, мем смешной, а ситуация… ну, типичная для европейского баскетбола.

Выдающийся ход Перасовича, который развел Лабери и Рейнольдса по пятеркам и сделал главной «зажигалкой» команды не традиционную мелкую пулялку, а человека весом в 113 килограммов, пока что дает ощутимые плоды. Вот взгляните для контраста на матчи с ЦСКА и «Зенитом». В первом Рейнольдс вышел в старте, мощно начал, отыграл рекордные для себя 33 минуты, и чем дальше, тем больше растворялся в хитросплетениях армейской защиты. Да, забил важную трешку в конце четвертой, но в овертайме пропал окончательно. С другой стороны, вот игра с «Зенитом»: лаконичные 20 минут на паркете, 26 очков, победа, зашкаливающая эффективность и попутное уничтожение Артема Клименко — не каждый может похвастаться таким портфолио!

Повторюсь, когда главные звезды команды проводят на паркете минут по 25 — для евробаскетбола здесь нет ничего из ряда вон выходящего. А вот если по итогам сезона Рейнольдс будет претендовать и на титул МВП, и на лучшего «шестого» — это уже будет весьма интересно.

(Пока я все это писал, пришла новость, что Рейнольдс стал игроком декабря не только по версии какого-то левого блогера, но и официально. Как говорится, dictum est factum)

Альтернативный игрок месяца: Даниил Касаткин (МБА)

Это, конечно, в огромной степени аванс, но все же. Во-первых, за удивительную прическу-нашлепку: если Касаткин сойдется в битве инопланетян с Сергеем Полстяновым из УНИКСа, это точно будет самый зрелищный эпизод в истории Единой Лиги. Во-вторых, просто охота хотя бы в виде аванса дать эту номинацию не очередному Джалену Рейнольдсу, каким бы крутым он ни был, а молодому российскому игроку.

Касаткин в декабре провел две хорошие игры, две плохие и две выдающиеся. Плохие рассматривать нет смысла, хорошие — тем более, а вот на выдающихся хочется остановиться подробнее. Сначала Даниил выдал лютые 26 + 6 + 9 за 28 минут в победном матче с «Локо», а через две недели побил этот рекорд, отгрузив 28 очков не кому-то, а ЦСКА. Да еще и не побоялся встать на пути асфальтоукладчика по имени Никола Милутинов. Ну да, оказался на постере, а кто бы на его месте не оказался?

(Еще и можно притянуть сюда 24 очка «ПАРМЕ» в конце ноября, ну а что, почти декабрь).

Аванс? 28 очков в проигранной без вариантов игре? Да ну и ладно, главное, что есть кому эти авансы раздавать.

Фото: Единая лига ВТБ