Зак Лоу: «Селтикс» получили свободный пропуск в финал»

Теги Бостон Даллас Индиана Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Зак Лоу Баскетбол

Зак Лоу прокомментировал плей-офф Восточной конференции.

«Я не исследовал этот вопрос глубоко, но если это и не самый легкий маршрут в плей-офф в истории, он должен войти в топ-4. «Селтикс», по сути,  получили свободный пропуск в финал. Это беспрецедентный случай. Не было ни единого момента, когда судьба «Бостона» была под угрозой. Если, конечно, вы не повелись на вторую игру с «Майами». Но «Хит» не имели шанса без Джимми Батлера.

Впрочем, что они должны делать? У них нет Кристапса Порзингиса. Состав определен. Посев прошел так, как прошел. Они просто делают свою работу. Если они закончат сегодня, счет будет 12-2. Много отдыха для Порзингиса. Не за что извиняться.

Финал, если он будет против «Далласа», станет первым серьезным тестом и первой серией, в которой у «Селтикс» точно не будет сильнейшего игрока на площадке. Это и станет решающей преградой, которую они ждали», – заключил эксперт ESPN.

«Бостон» проведет четвертый матч против «Индианы» в финале Восточной конференции (3-0).

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10 комментариев
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Ответ unrecyclable
"Не было ни единого момента, когда судьба «Бостона» была под угрозой." - даже когда Индиана вела 18 очков в 3-м матче?
Вау, 2-0 ведут и проигрывают 3-й матч. Ну просто катастрофа.
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+12
Ответ За Селтикс с 2012
Сколько можно, только ленивый еще не пнул за это Селтикс… Но все забывают о том, кельты весь сезон соблюдали жесточайший лоад менеджмент, не давая играть стартерам более 30 минут. Хорфорд и Порзи поочередно получали отдых в целых матчах. Везет тому, кто везет.
Тем временем стартеры Бостона-
Тэйтум 36 минут
Браун 34 минуты
Джру 33 минуты
Уайт 33 минуты.
+2
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+2
Сколько можно, только ленивый еще не пнул за это Селтикс… Но все забывают о том, кельты весь сезон соблюдали жесточайший лоад менеджмент, не давая играть стартерам более 30 минут. Хорфорд и Порзи поочередно получали отдых в целых матчах.

Везет тому, кто везет.
+3
-2
+1
Ответ За Селтикс с 2012
Сколько можно, только ленивый еще не пнул за это Селтикс… Но все забывают о том, кельты весь сезон соблюдали жесточайший лоад менеджмент, не давая играть стартерам более 30 минут. Хорфорд и Порзи поочередно получали отдых в целых матчах. Везет тому, кто везет.
Никто не пинает и не обвиняет Селтикс в этом. Но факт остаётся фактом ни кто из их соперников не являлся хоть сколько-то грозныи оппонентом. К сожалее травмы убили интригу на востоке
+2
-1
+1
если без травм, заруба с милуоки была бы интересной
+1
-1
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Ответ unrecyclable
"Не было ни единого момента, когда судьба «Бостона» была под угрозой." - даже когда Индиана вела 18 очков в 3-м матче?
Судьба Бостона повиснет если Индиана хотя бы одну игру заберёт ?
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Ответ Серебристый
если без травм, заруба с милуоки была бы интересной
А с Никс вообще сказка.
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Ответ Cubs-V
Тем временем стартеры Бостона- Тэйтум 36 минут Браун 34 минуты Джру 33 минуты Уайт 33 минуты.
Ну больше имеется ввиду, что постоянно игры пропускали по 1-2 человека, не будучи травмированными.
Из последних 10 матчей игры пропускали:
Хорфорд 4
Тейтум 3
Браун 4
Холидей 2
Уайт 3
Порзи 3
Последние 2 матча регулярки никто не играл.
И так весь сезон, никто из Бостона не устал.
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Ответ Cubs-V
Тем временем стартеры Бостона- Тэйтум 36 минут Браун 34 минуты Джру 33 минуты Уайт 33 минуты.
Так то вполне рабочие минуты, ребята молодые, кроме Джру, тонус тоже должны держать.
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