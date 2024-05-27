Зак Лоу: «Селтикс» получили свободный пропуск в финал»

Зак Лоу прокомментировал плей-офф Восточной конференции.

«Я не исследовал этот вопрос глубоко, но если это и не самый легкий маршрут в плей-офф в истории, он должен войти в топ-4. «Селтикс», по сути, получили свободный пропуск в финал. Это беспрецедентный случай. Не было ни единого момента, когда судьба « » была под угрозой. Если, конечно, вы не повелись на вторую игру с « ». Но «Хит» не имели шанса без .

Впрочем, что они должны делать? У них нет Кристапса Порзингиса. Состав определен. Посев прошел так, как прошел. Они просто делают свою работу. Если они закончат сегодня, счет будет 12-2. Много отдыха для Порзингиса. Не за что извиняться.

Финал, если он будет против « », станет первым серьезным тестом и первой серией, в которой у «Селтикс» точно не будет сильнейшего игрока на площадке. Это и станет решающей преградой, которую они ждали», – заключил эксперт ESPN.

«Бостон» проведет четвертый матч против «Индианы» в финале Восточной конференции (3-0).