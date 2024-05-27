Зак Лоу: «Селтикс» получили свободный пропуск в финал»
Зак Лоу прокомментировал плей-офф Восточной конференции.
«Я не исследовал этот вопрос глубоко, но если это и не самый легкий маршрут в плей-офф в истории, он должен войти в топ-4. «Селтикс», по сути, получили свободный пропуск в финал. Это беспрецедентный случай. Не было ни единого момента, когда судьба «Бостона» была под угрозой. Если, конечно, вы не повелись на вторую игру с «Майами». Но «Хит» не имели шанса без Джимми Батлера.
Впрочем, что они должны делать? У них нет Кристапса Порзингиса. Состав определен. Посев прошел так, как прошел. Они просто делают свою работу. Если они закончат сегодня, счет будет 12-2. Много отдыха для Порзингиса. Не за что извиняться.
Финал, если он будет против «Далласа», станет первым серьезным тестом и первой серией, в которой у «Селтикс» точно не будет сильнейшего игрока на площадке. Это и станет решающей преградой, которую они ждали», – заключил эксперт ESPN.
«Бостон» проведет четвертый матч против «Индианы» в финале Восточной конференции (3-0).
Тэйтум 36 минут
Браун 34 минуты
Джру 33 минуты
Уайт 33 минуты.
Везет тому, кто везет.
Из последних 10 матчей игры пропускали:
Хорфорд 4
Тейтум 3
Браун 4
Холидей 2
Уайт 3
Порзи 3
Последние 2 матча регулярки никто не играл.
И так весь сезон, никто из Бостона не устал.