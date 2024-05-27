Брайан Уиндхорст: «Разница между парами Луки Дончича и Кайри Ирвинга и Энтони Эдвардса и Карла-Энтони Таунса предопределяет финалиста»

Брайан Уиндхорст прокомментировал выступление защитников «Мэверикс».

«Разумеется, были эпизоды в карьерах Луки Дончича и , когда они демонстрировали более яркие показатели на протяжении трех игр. Но с точки зрения баланса, взаимопомощи, смены обязанностей они показывают наиболее доминирующую игру именно сейчас.

Можно рассуждать о защите против «пик-н-ролла», индивидуальных решениях, стратегиях команд. Но все сводится к тому, что две звезды одной команды играют на подобном уровне, а две звезды другой – нет. Разница между парами и Кайри Ирвинга и и Карла-Энтони Таунса предопределяет финалиста от Западной конференции», – заявил эксперт ESPN.