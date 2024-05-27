«Клипперс» проявляют интерес к Крису Полу и Кайлу Лаури
«Клипперс» рассматривают варианты усиления задней линии.
По информации инсайдера Марка Стейна, калифорнийский клуб интересуется Крисом Полом («Голден Стэйт») и Кайлом Лаури («Филадельфия»).
«Слышал, что Крис Пол и Кайл Лаури, который точно станет свободным агентом этим летом, являются ветеранами, к которым проявляют интерес «Клипперс», – пишет журналист.
Отмечается, что действия калифорнийского клуба в данном случае будут во многом зависеть от решения Расселла Уэстбрука, который имеет опцию игрока на 4 миллиона долларов. Он должен принять решение до 29 июня.