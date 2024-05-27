«Клипперс» проявляют интерес к Крису Полу и Кайлу Лаури

Теги возможные переходы Голден Стэйт Клипперс Кайл Лаури Крис Пол Филадельфия НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

«Клипперс» рассматривают варианты усиления задней линии.

По информации инсайдера Марка Стейна, калифорнийский клуб интересуется Крисом ПоломГолден Стэйт») и Кайлом ЛауриФиладельфия»).

«Слышал, что Крис Пол и Кайл Лаури, который точно станет свободным агентом этим летом, являются ветеранами, к которым проявляют интерес «Клипперс», – пишет журналист.

Отмечается, что действия калифорнийского клуба в данном случае будут во многом зависеть от решения Расселла Уэстбрука, который имеет опцию игрока на 4 миллиона долларов. Он должен принять решение до 29 июня.

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9 комментариев
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Крису стоит залететь к Николе, если он хочет кольцо. Им нужен 2 разыгрывающий. Реджи был очень плох к сожалению. И скамейку он бустанет
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В принципе, клипперс через пару сезонов могут разгонять команду и открывать частную клинику.
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Я бы на их месте еще к Хорфорду присмотрелся,тоже по возрасту подходит
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Курс на омоложение?
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Даешь еще больше старперов в ЛАК
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Клипперс свою версию " Неудержимых" собирают. У Деандре Джордана контракт закончился, могут и его подписать.
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каваю скучно на массаже?
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ЛАК становится госпиталем для ветеранов НБА...
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Там Борода в очередной раз недоволен структурой клуба и хочет изменений в ЛАК или трейд
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