«Зенит» объявил об уходе из команды Джо Томассона

Теги переходы Зенит Единая лига ВТБ Джо Томассон Баскетбол

Атакующий защитник Джо Томассон (29 лет, 193 см) официально покинул «Зенит» по соглашению сторон.

«Клуб благодарит игрока за профессионализм и желает удачи в дальнейшей карьере», – отмечается в сообщении на сайте петербургского клуба.

Томассон в 14 матчах Лиги ВТБ набирал 5,1 очка, 1,6 подбора и 2,0 передачи в среднем за игру.

Как писали ранее телеграм-каналы «Свободный агент» и «Кудри Ларкина», американец не потянул уровень петербургской команды и попытается найти себе новое место работы в Европе.

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4 комментария

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Сергей Поляков
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Ответ Asanov
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Хотелось бы кого получше.Посмотрим.
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Сергей Поляков
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Ответ smiryar
Вам сразу сказали, что он даже в Суперлиге не вывозил.... Кто из агентов ручки погрел.
Его агент-Марк Шварц.Представляет агентство Октагон.Их клиентом является Яннис,например.Но Джо просто не потянул уровень,даже не Лиги,Паскуаля.Очень жаль.Семье здоровья и процветания,Джо-успехов в карьере.
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Asanov
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Ну , что ждём Синглтона?
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smiryar
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Вам сразу сказали, что он даже в Суперлиге не вывозил.... Кто из агентов ручки погрел.
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