«Зенит» объявил об уходе из команды Джо Томассона

Атакующий защитник Джо Томассон (29 лет, 193 см) официально покинул « » по соглашению сторон.

«Клуб благодарит игрока за профессионализм и желает удачи в дальнейшей карьере», – отмечается в сообщении на сайте петербургского клуба.

Томассон в 14 матчах Лиги ВТБ набирал 5,1 очка, 1,6 подбора и 2,0 передачи в среднем за игру.

Как писали ранее телеграм-каналы «Свободный агент» и «Кудри Ларкина», американец не потянул уровень петербургской команды и попытается найти себе новое место работы в Европе.

Как НБА украла Рождество. Здесь ваша шпаргалка по празднику: рекорды, лучшие матчи, культовая реклама, кроссовки и знаковые моменты

Рекордная сделка в НБА: $4 млрд за «Финикс» от бывшего баскетболиста-ипотечника