Дрэймонд Грин: «Крис Финч плохо справляется со своими обязанностями и винит своих парней. Это проблема»

Теги Даллас Миннесота НБА Крис Финч НБА плей-офф Руди Гобер Дрэймонд Грин Кайл Андерсон Карл-Энтони Таунс Наз Рид Энтони Эдвардс Баскетбол

Дрэймонд Грин раскритиковал главного тренера «Миннесоты».

«Вопрос не в Энтони Эдвардсе. Он показал хороший баскетбол. В какой-то момент Крис Финч должен подстроиться. Он продолжает выставлять одних и тех же парней с одним и тем же планом на игру и уступает 0-3. Нужно перестать заботиться о чувствах своих баскетболистов. О настроении Карла-Энтони Таунса или Руди Гобера. Им нужны Наз Рид и Кайл Андерсон на площадке.

Он должен найти решение. Он плохо справляется со своими обязанностями и винит своих парней. Это проблема», – заключил Грин в эфире Inside the NBA.

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13 комментариев
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Когда это чучело играло в баскетбол, хотелось, чтобы он поскорее закончил карьеру. Но теперь есть ощущение, что после этого станет ещё хуже.
+15
-6
+9
Какая чушь.
+10
-2
+8
Ответ Mr.Todd
Кому как не Грину знать, какового это. Но если объективно Даллас 3 игру катает пикинроллы Дончич +1 и Миннесота вообще ничего не делает с этим.
ну справедливости ради так Даллас играет вообще со всеми ибо таков состав
+3
0
+3
Финч реально не может ничего придумать против пик-н-роллов в исполнении Маверикс, но и Эдвардс, Таунс и Гобер тоже проваливают серию.
+3
-1
+2
У Финча безусловно есть косяки в серии, но ведь в конечном счёте на площадке игроки, а не тренер
Сложно оценивать как он должен был поработать "лучше" - если это возможно, то успокоить Эдвардса так как в первых двух матчах он был абсолютно потерянный и это видно в его проходах, в которые он или не шел вообще, или шел и скидывал на дугу, а то и вообще подсовывал мяч партнёрам в конце владения в крайне неудобных ситуациях. Это или тренерская установка такая, или же Эдвардс стрессанул и перегорел перед финалом конфы, ему всё-таки 22 всего лишь. Туда же можно отнести потери и конкретно ту самую в конце второй игры, которая сильно повлияла на ход серии
Таунс печален, ужасный процент с игры + опять видна его черта, что когда не только он, но и вся команда под давлением - он полностью теряется и растворяется (в серии с Денвером были другие люди заряжены, что придавало сил и ему)
Гобер просто анекдот - можно долго приводить продвинутые метрики и проценты влияния на защиту (в этой серии вообще не чувствуется, кстати), но как же он плох в атаке - абсолютное полено, центровой за 200 лямов не может мяч выловить, не говоря уж про то что он вообще не давит, не разворачивается, не заталкивает никого под чужим кольцом - это просто -1 человек в атаке, и ей Богу, мабой МакГи был намного эффективнее его
+3
-2
+1
Все игры были равные и поэтому пришлось выкладываться до конца, не было времени на передышку, при том что у Далласа это время было, они явно были свежее. Поражения добавляли дизморали, а бросок Дончича и вовсе втоптал в землю. Слей они хотя бы 1 игру, то восстановившись могли бы переломить ход серии, но коварный счет до последнего не оставлял надежды что конкретно в этой игре все наладится. Ну а Грин вместо баскета вовсю осваивает новую профессию набрасывателя.
+2
-1
+1
Он стал плохо справляться со своими обязанностями только сейчас, когда не получается с Далласом ? А до этого проведя крутую регулярку и выйдя в финал конфы как справлялся ? Уровень аналитики поражает...
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Да, действительно, слабый тренер.
Всего лишь третье место заняли в очень сильной конференции в одной победе от первого, потом свипнули Финикс, потом убрали практически полностью здоровых действующих чемпионов и вышли в финал конференции.
По-любому, надо выгонять физрука, обменивать чокера КАТа, переоцененного Гобера и уходить в перестройку
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Поступательно идут вперед, развиваются без откатов. Ну Грину конечно же виднее, надо чтобы Финч с первого же сезона титул взял, как Керр, вот тогда респект, а иначе физручелло.
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Ответ пашу
Да, действительно, слабый тренер. Всего лишь третье место заняли в очень сильной конференции в одной победе от первого, потом свипнули Финикс, потом убрали практически полностью здоровых действующих чемпионов и вышли в финал конференции. По-любому, надо выгонять физрука, обменивать чокера КАТа, переоцененного Гобера и уходить в перестройку
Он просто черный расист)
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