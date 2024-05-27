Дрэймонд Грин: «Крис Финч плохо справляется со своими обязанностями и винит своих парней. Это проблема»

Дрэймонд Грин раскритиковал главного тренера «Миннесоты».

«Вопрос не в . Он показал хороший баскетбол. В какой-то момент Крис Финч должен подстроиться. Он продолжает выставлять одних и тех же парней с одним и тем же планом на игру и уступает 0-3. Нужно перестать заботиться о чувствах своих баскетболистов. О настроении Карла-Энтони Таунса или . Им нужны Наз Рид и на площадке.

Он должен найти решение. Он плохо справляется со своими обязанностями и винит своих парней. Это проблема», – заключил в эфире Inside the NBA.