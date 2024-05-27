Дрэймонд Грин: «Крис Финч плохо справляется со своими обязанностями и винит своих парней. Это проблема»
Дрэймонд Грин раскритиковал главного тренера «Миннесоты».
«Вопрос не в Энтони Эдвардсе. Он показал хороший баскетбол. В какой-то момент Крис Финч должен подстроиться. Он продолжает выставлять одних и тех же парней с одним и тем же планом на игру и уступает 0-3. Нужно перестать заботиться о чувствах своих баскетболистов. О настроении Карла-Энтони Таунса или Руди Гобера. Им нужны Наз Рид и Кайл Андерсон на площадке.
Он должен найти решение. Он плохо справляется со своими обязанностями и винит своих парней. Это проблема», – заключил Грин в эфире Inside the NBA.
Сложно оценивать как он должен был поработать "лучше" - если это возможно, то успокоить Эдвардса так как в первых двух матчах он был абсолютно потерянный и это видно в его проходах, в которые он или не шел вообще, или шел и скидывал на дугу, а то и вообще подсовывал мяч партнёрам в конце владения в крайне неудобных ситуациях. Это или тренерская установка такая, или же Эдвардс стрессанул и перегорел перед финалом конфы, ему всё-таки 22 всего лишь. Туда же можно отнести потери и конкретно ту самую в конце второй игры, которая сильно повлияла на ход серии
Таунс печален, ужасный процент с игры + опять видна его черта, что когда не только он, но и вся команда под давлением - он полностью теряется и растворяется (в серии с Денвером были другие люди заряжены, что придавало сил и ему)
Гобер просто анекдот - можно долго приводить продвинутые метрики и проценты влияния на защиту (в этой серии вообще не чувствуется, кстати), но как же он плох в атаке - абсолютное полено, центровой за 200 лямов не может мяч выловить, не говоря уж про то что он вообще не давит, не разворачивается, не заталкивает никого под чужим кольцом - это просто -1 человек в атаке, и ей Богу, мабой МакГи был намного эффективнее его
Всего лишь третье место заняли в очень сильной конференции в одной победе от первого, потом свипнули Финикс, потом убрали практически полностью здоровых действующих чемпионов и вышли в финал конференции.
По-любому, надо выгонять физрука, обменивать чокера КАТа, переоцененного Гобера и уходить в перестройку