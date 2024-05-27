Кайри Ирвинг о 3-0 в серии с «Миннесотой»: «Это абсолютно ничего не значит»

Кайри Ирвинг рассказал о настрое «Мэверикс» после 3-й победы в серии с «Вулвз».

« » ведет 3-0 в финале Западной конференции, никто в плей-офф не спасал серию в подобных ситуациях.

«Это абсолютно ничего не значит прямо сейчас. Мы вообще не думаем об этом. Начнем четвертый матч с мыслями о том, что счет в серии 0-0. Таковы настрой и подход в нашей раздевалке. Это не только мое мнение. Работа еще не сделана.

Нам противостоит одна из лучших команд мира, они способны обыграть нас в отдельно взятом матче. Мы довольны тем, как складывается серия, но не расслабляемся. Будем готовиться к следующей игре», – считает защитник техасцев.