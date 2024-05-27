Кайри Ирвинг о 3-0 в серии с «Миннесотой»: «Это абсолютно ничего не значит»

Теги Даллас Миннесота НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Баскетбол

Кайри Ирвинг рассказал о настрое «Мэверикс» после 3-й победы в серии с «Вулвз».

«Даллас» ведет 3-0 в финале Западной конференции, никто в плей-офф НБА не спасал серию в подобных ситуациях.

«Это абсолютно ничего не значит прямо сейчас. Мы вообще не думаем об этом. Начнем четвертый матч с мыслями о том, что счет в серии 0-0. Таковы настрой и подход в нашей раздевалке. Это не только мое мнение. Работа еще не сделана.

Нам противостоит одна из лучших команд мира, они способны обыграть нас в отдельно взятом матче. Мы довольны тем, как складывается серия, но не расслабляемся. Будем готовиться к следующей игре», – считает защитник техасцев.

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4 комментария
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Кайри скромничает, на самом деле он с Лукой супер элита и нас ждёт супер финал Даллас Бостон
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Шикарная серия !! Смотрим и наслаждаемся игрой обеих команд!!!
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Гайка, единственное что имеет значение
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Кайри красавчик, с Лукой хорошо дополняют друг друга, оба играют на команду, на обеих сторонах площадки. Удачи и здоровья в финале против Бостона.
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