Ненад Димитриевич – о фаворитах Лиги ВТБ: «ЦСКА набирает по 100 очков каждый матч... Что тут еще сказать?»

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Разыгрывающий УНИКСа Ненад Димитриевич оценил шансы команды в борьбе с конкурентами за титул чемпиона Единой лиги ВТБ в нынешнем сезоне.

«Мы дважды обыграли «Зенит» – действующего чемпиона лиги, который в прошлом сезоне тоже заслуживал топ-8 Евролиги. Да, случилось два поражения от ЦСКА. В первом матче у нас действительно не было шанса зацепиться за победу, а во втором мы сыграли гораздо лучше. Нам не хватило совсем немного. Мы заслуживали победу в том матче.

ЦСКА – это отличная команда. У них два игрока экстра-уровня — Швед и Милутинов. Это те исполнители, кто делает разницу, те, кто может добыть команде победу, когда игра не задалась. И они окружены отличными исполнителями – Уэйр, Давидовац и другие. Такая смесь делает ЦСКА опасным соперником. Мы не так зависим от отдельных игроков и можем показывать более командный баскетбол.

Они набирают по 100 очков каждый матч... Что тут еще сказать? Да, их состав, может быть, не такой сильный, как в прошлом, но они все равно выигрывают в каждом матче. Что касается наших шансов, как я уже сказал, мы могли зацепиться за победу во втором матче. Это длинный сезон, и мы еще точно встретимся с ними», – сказал Димитриевич.

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