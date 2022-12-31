Вся красота года: 100 прекрасных спортивных фотографий со всего света

Если в 2022-м и было что-то стабильное – это рубрика Sports.ru «Вся красота месяца». В начале января мы готовились к Олимпиаде в Пекине, в конце декабря отходим от эмоций ЧМ в Катаре. Между этими событиями, кажется, вечность – из 12 месяцев. В начале каждого из них у нас выходила галерея красивых спортивных фотографий со всего света. В конце 2022-го – авторская выжимка из всех.

Давайте начинать. Листать придется долго!

1 января. Словенский прыгун с трамплина Цене Превц начал новый год на спорте.

Gettyimages.ru

10 января. Бесконечная пустыня «Дакара».

REUTERS

12 января. Кубок Африки проходит с массой скандалов. Это замбийский судья Дженни Сиказве, который дважды преждевременно заканчивал игру Туниса и Мали.

REUTERS

16 января. Один из лучших видов на «Энфилд» и Ливерпуль.

Gettyimages.ru

23 января. Подсветка глаза Рафаэля Надаля на Australian Open.

REUTERS

26 января. Скульптура Кобе Брайанта и его дочери Джиджи, которую художник Дэн Медина на один день установил на месте крушения вертолета.

Gettyimages.ru

4 февраля. Слеза китайского военного на церемонии открытия Олимпиады.

REUTERS/Brian Snyder

5 февраля. Кентен Фийон-Майе из Франции, Йоханнес Бо из Норвегии и Эдуард Латыпов из России на финише смешанной эстафеты в биатлоне.

REUTERS/Athit Perawongmetha

7 февраля. Рику Миура из Японии элегантно скользит по олимпийскому льду в надежных руках партнера Рюичи Кихары.

REUTERS/Phil Noble

7 февраля. Фристайл, биг-эйр. Ник Гоеппер из США на фоне городского пекинского пейзажа.

David Ramos/Getty Images

11 февраля. Главный спортивный логотип планеты отражается в очках прыгуна с трамплина Доминика Петера из Швейцарии.

Ezra Shaw/Getty Images

13 февраля. Подсвеченный прожекторами полет Анастасии Андрияновой из Беларуси сквозь крупные хлопья снега.

REUTERS/Dylan Martinez

15 февраля. Самая обсуждаемая спортсменка Олимпиады безупречно соединяет фигурное катание с балетом, но это выступление Камилы Валиевой в короткой программе все ждали по другой причине.

REUTERS/Aleksandra Szmigiel

19 февраля. Бронзовая медаль и улыбка словенца Милоша Романа. Он явно доволен.

5 марта. Однодневная велогонка «Страде Бьянке». Жюлиан Алафилипп словно над пропастью.

East News/Marco BERTORELLO / AFP

9 марта. Хет-трик в 1/8 финала против «ПСЖ» – один из величайших моментов в карьере Карима Бензема.

Reuters/Susana Vera

16 марта. Брызги повсюду. Это Харри Кейн пинает бутылку колы.

Reuters/John Sibley

19 марта. Отправляемся на северо-запад Италии, где проходит самая длинная однодневная гонка в велоспорте (298 километров). Гонщики пересекают железную дорогу на пути от Милана к Сан-Ремо.

East News/Marco BERTORELLO / AFP

22 марта. Эффектный прием мяча от Джулии Гвинн из «Баварии».

East News/Christof STACHE / AFP

24 марта. Парагвайские фанаты прочитали правильный прогноз погоды перед матчем с Эквадором.

East News/NORBERTO DUARTE / AFP

29 марта. Боль Джамеля Бельмади, тренера сборной Алжира, чья команда пропустила от Камеруна на последних секундах и не вышла на ЧМ.

2 апреля. Восход солнца встречает участников ежегодного забега по Семимильному мосту во Флориде.

East News/Andy Newman/Florida Keys News Bureau via AP

23 апреля. Тайсон Фьюри по-королевски выходит на бой с Дилланом Уайтом. Закончил тоже по-королевски.

24 апреля. Вид на зеленые леса Алабамы во время гонки NASCAR.

Reuters/John David Mercer-USA TODAY Sports

24 апреля. Регби в Австралии. Вместе с лежащими спортсменами ждем, чем закончится эта атака.

Gettyimages.ru/Kelly Defina

24 апреля. Эндрю Робертсон сливается с болельщиками «Ливерпуля». Очень много красного на одном фото.

29 апреля. Пока Тайлер Сегин и Урхо Вааканайнен сражаются у борта, болельщик в ботинках челси наслаждается.

Reuters/Jerome Miron-USA TODAY Sports

30 апреля. Слезы юного болельщика «Норвича», который снова отправляется в Чемпионшип. Мальчик явно поддерживает клуб совсем недавно и не знает, что вылеты и возвращения в АПЛ – это важная часть клубной истории.

Reuters/Molly Darlington

4 мая. Глаза болельщицы «Реала» незадолго до легендарного камбека в игре с «Ман Сити».

Reuters/Carl Recine

7 мая. UFC. Только что Майкл Чендлера отправил Тони Фергюсона в жесточайший нокаут и теперь делает сальто.

Reuters/Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

8 мая. На деревьях выросли фанаты «Трабзонспора» – главный признак первого чемпионства за 38 лет.

East News/Yasin AKGUL / AFP

23 мая. Пеп Гвардиола, словно Брюс Уиллис, который в очередной раз всех спас.

East News/Oli SCARFF / AFP

27 мая. Слоун Стивенс парит над оранжевым грунтом Парижа.

Gettyimages.ru/Clive Brunskill

28 мая. Сход мотогонщика Ducati Энеа Бастианини на Гран-при Италии.

East News/Filippo MONTEFORTE / AFP

28 мая. Трофей Лиги чемпионов снова прилетел в знакомые руки. «Реал» – лучшая команда Европы.

East News/JAVIER SORIANO / AFP

1 июня. «Колорадо» и «Эдмонтон» открывают финал Запада безумными 8:6. Фанаты «Эвеланш» в восторге. Их ждет очень счастливый месяц.

Reuters/Isaiah J. Downing/USA TODAY Sports

4 июня. Почти что «Рабочий и колхозница» на регби в Австралии.

Gettyimages.ru/Hagen Hopkins

8 июня. Маки и тучи на многодневной велогонке «Критериум Дофине» во Франции.

16 июня. Ярчайшие «Голден Стейт» возвращают чемпионство, и Стеф Карри снова в центре внимания.

Reuters/Paul Rutherford-USA TODAY Sports

17 июня. Ланс Стролл и другие гонщики «Формулы-1» потревожили сурка на Гран-при Канады.

Gettyimages.ru/Clive Rose

19 июня. Это не съемки продолжения «Безумного Макса», а Эрцбергское родео, традиционная мотогонка в Австрии.

East News/ERWIN SCHERIAU / APA / AFP

25 июня. Погружаемся под воду на соревнования по синхронному плаванию в Будапеште. У спортсменки из сборной Италии шапочка с шипами.

Reuters/Lisa Leutner

26 июня. Уютные улочки Ниццы на соревнованиях Ironman.

Gettyimages.ru/Jan Hetfleisch

28 июня. Лица прыгунов в воду всегда иллюстрируют сложность этого вида. На фото Цао Юань из сборной Китая.

Reuters/Marton Monus

29 июня. Киношные охранники у входа на корт «Уимблдона».

3 июля. Чжоу Гуаньюй в центре самой крупной аварии года в «Формуле-1». Там все обошлось, поэтому теперь уже можно рассматривать момент во всей его эпичности.

Gettyimages.ru/Mark Thompson

10 июля. Разнообразие высот Гран-при Австрии с видом на трибуну Макса Ферстаппена.

REUTERS/Florion Goga

16 июля. Портрет быстрейшей женщины мира Шелли-Энн Фрейзер-Прайс сразу после финиша 100-метровки на чемпионате мира по легкой атлетике. Ямайская бегунья в 35 лет победила с рекордом ЧМ.

REUTERS/Lucy Nicholson

20 июля. Мастерство кадрирования: звезды «ПСЖ» смотрят в разные стороны.

REUTERS/Kim Kyung-Hoon

23 июля. Небо над Грин-Беем, штат Висконсин. «Бавария» и «Манчестер Сити» встретились в турне по США.

Gettyimages.ru/Jamie Squire

26 июля. «Тур Де Франс». Крохотное личное пространство датской велогонщицы Сесиль Людвиг.

East News/JEFF PACHOUD / AFP

27 июля. Так открывались Всероссийские летние сельские спортивные игры в Омске. Кроме привычных волейбола и легкой атлетики в программе городки, мини-лапта и троеборье дояров с косарями.

РИА Новости/Алексей Куденко

29 июля. Стадион «Альфонсо Лопес» в колумбийском городе Букараманга за день до финала женского Кубка Америки. Скоро сборная Бразилии обыграет хозяек турнира и возьмет титул.

REUTERS/Amanda Perobelli

30 июля. Шотландская гимнастка Эйлид Горрелл зависла на бревне во время Игр Содружества в Бирмингеме – соревнованиях Великобритании и ее бывших колоний и доминионов.

REUTERS/Hannah Mckay

31 июля. Идеальный момент, чтобы снять футболку – Хлоя Келли забивает Германии в дополнительное время и приносит Англии первый в истории титул женского Евро.

East News/Lindsey Parnaby / AFP

2 августа. Полет шотландского гимнаста Хэмиша Картера на Играх Содружества.

Gettyimages.ru/Laurence Griffiths

13 августа. Такого мы еще не видели: самолет как будто в паре метров над стадионом «Эллис Парк» в Йоханнесбурге перед регбийным матчем ЮАР – Новая Зеландия.

East News/PHILL MAGAKOE / AFP

14 августа. Ларжи Рамазани из «Альмерии» только что забил «Реалу» и креативно затерялся на фоне болельщиков.

Reuters/Jon Nazca

15 августа. Эта красотища с чемпионата Европы по летним видам спорта. Пляжный волейбол на Кенигсплац в Мюнхене. Напротив – музей античного искусства.

Gettyimages.ru/Adam Pretty

18 августа. А вот и настоящий Аквамен. У гавайского серфера Коннора О’Лири есть невообразимо крутой портрет в окружении воды.

East News/Jerome Brouillet / AFP

20 августа. Очень близко к легендарности. Александр Усик и во второй раз победил Энтони Джошуа. Украинец не позволил британцу взять реванш и защитил три титула в супертяжелом весе.

East News/Giuseppe CACACE / AFP

27 августа. Как же хочется обнять фотографа, который караулил этот момент. Две чайки из Брайтона.

Reuters/Tony Obrien

27 августа. Кадр, полный разочарования: пацану не дали прорваться на поле, где играли «Саутгемптон» и «МЮ».

Reuters/Hannah Mckay

4 сентября. Гонки скейтбордистов на крутых поворотах исторической дороги Мэрихилл-Лупс-роуд, первой асфальтированной дороги в штате Вашингтон.

Gettyimages.ru/Ezra Shaw

5 сентября. Охрана US Open не впечатлена победой Карлоса Алькараса над Марином Чиличем.

Gettyimages.ru/Sarah Stier

6 сентября. Фото, на которое можно медитировать. Безмятежность серфера перед соревнованиями в Сан-Клементе.

Gettyimages.ru/Sean M. Haffey

14 сентября. Победный чудо-гол Эрлинга Холанда в ворота «Дортмунда». Зверь в прыжке.

15 сентября. Безысходность и принятие австралийского боксера Бенджамина Хусейна.

Gettyimages.ru/Chris Hyde

18 сентября. Старт соревнований Ironman в итальянском регионе Эмилия-Романья.

Gettyimages.ru/Joosep Martinson

18 сентября. А это тоже Ironman, но в США. В главной роли – корова с полей штата Вашингтон.

Gettyimages.ru/Steph Chambers

18 сентября. В сентябре стартовал новый сезон НФЛ. Джавонте Уильямс из «Денвера» эпично летит над полем в игре с «Хьюстоном».

Gettyimages.ru/Matthew Stockman

23 сентября. Это конец. Последний матч в славной карьере Роджера Федерера сыгран. Великие соперники рыдают.

Gettyimages.ru/Julian Finney

27 сентября. 36-летний уругвайский вратарь Себастьян Соса провел всю карьеру в клубах Южной Америки, поэтому мы незаслуженно мало обращали внимания на его затылок с татуировкой льва. Пришлось ждать дебюта за сборную Уругвая.

Октябрь 11

9 октября. Барколана – одна из красивейших регат планеты, которая проходит на севере Италии в Триестском заливе.

Reuters/Alessandro Garofalo

16 октября. Сейчас будет много крови. Новозеландка Чернека Джонсон в бою (победном!) со Сьюзи Рамадан. Джонсон посвятила победу погибшему младшему брату.

East News/William WEST / AFP

16 октября. Тиаго Алькантара изобрел единственный способ остановить Эрлинга Холанда.

Gettyimages.ru/Laurence Griffiths

16 октября. Лучший футболист года, его две повязки и «девятка» на трибунах. Карим Бензема разминается на «Барселоне» перед вручением «Золотого мяча».

Reuters/Juan Medina

23 октября. Взгляд Ильи Княжука через конек Натальи Хабибуллиной на Гран-при России по фигурному катанию.

РИА Новости/Александр Вильф

23 октября. Все-таки фанаты «Боки Хуниорс» – одни из самых ярких в мире. Матч против «Индепендьенте» на Бомбонере.

Reuters/Matias Baglietto

23 октября. Свет и тени во время пенальти Дэнни Ингза из «Астон Виллы».

East News/AP Photo/Rui Vieira

27 октября. Пристальный взгляд на шайбу вратаря «Оттавы» Антона Форсберга.

East News/Adrian Wyld/The Canadian Press via AP

30 октября. Купер Капп из «Лос-Анджелес Рэмс» бежит в светлое будущее.

Gettyimages.ru/Harry How

5 ноября. А тут основной цвет – синий. Студенты и их тренер из «Канзас Джейхокс» выходят на игру так, будто собираются спасать мир. Как минимум.

Gettyimages.ru/Ed Zurga

5 ноября. Переносимся в Казахстан на традиционную среднеазиатскую игру кокпар. Эти люди должны бороться за тушу козла, но в современной версии кокпара часто используется не настоящий козел, а муляж. Но в любом случае, вряд ли вы сможете поиграть в кокпар на заднем дворе.

REUTERS/Konstantin Chalabov

6 ноября. Взгляд Марка Кукурельи – будто с великих картин прошлого. Его «Челси» в сильный дождь проиграл «Арсеналу».

REUTERS

17 ноября. Какой-то пассажир, наверняка сотрудник команды, выглядывает из окна самолета сборной Аргентины, только что прилетевшего в Катар – прямо из сердца Лео Месси.

20 ноября. Объятия Микаэлы Шиффрин и Санта Клауса на этапе Кубка мира в Финляндии. Выглядят они грустновато, но Шиффрин победила.

Gettyimages.ru/Christophe Pallot/Agence Zoom

23 ноября. Кай Хавертц замер на скамейке запасных и наблюдает, как Германия проигрывает важнейший матч на турнире.

REUTERS/Kai Pfaffenbach

25 ноября. Защитник «Университета Пердью» Брэндон Ньюмэн, кажется, немного отхлебнул во время игры.

East News/AP Photo/Rick Bowmer

28 ноября. Признак величия номер 157 – десятки фотографов снимают, как Криштиану Роналду пьет воду.

REUTERS/Molly Darlington

1 декабря. Миллиметры, которые отправили Японию в плей-офф, а Германию домой. Каору Митома делает главное касание в карьере.

4 декабря. Суперскорость Килиана Мбаппе ощущает не только Мэтти Кэш, но и мы.

Gettyimages.ru/Laurence Griffiths

9 декабря. Дани Алвес утешает Неймара, но и сам ветеран в прострации. У бразильцев – самый обескураживающий вылет с ЧМ.

East News/Jewel SAMAD / AFP

9 декабря. Аргентинцы смеются последними. Южноамериканцы обыграли Нидерланды в огненном четвертьфинале и прощаются со сборной Ван Гала.

9 декабря. Любовь в центре Буэнос-Айреса. Их сборная прошла в полуфинал.

Gettyimages.ru/Tomas Cuesta

14 декабря. Франция – Марокко. Болельщики африканской сборной верили до последнего навеса.

East News/AP Photo/Martin Meissner

18 декабря. Аргентина – Франция. Рукопожатие Лионеля Месси и Килиана Мбаппе перед матчем. Если у Мбаппе продолжится великая карьера, то этот кадр – навека.

REUTERS/Hannah Mckay

18 декабря. Килиану Мбаппе нужно побыть в одиночестве после хет-трика в финале чемпионата мира и поражения.

REUTERS/Carl Recine

18 декабря. Кубок мира в надежных руках.

East News/AP Photo/Martin Meissner

28 декабря. Вместе с турецким прыгуном с трамплина Фатихом Ипджиоглу летим в 2023-й.