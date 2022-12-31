Вся красота года: 100 прекрасных спортивных фотографий со всего света
Если в 2022-м и было что-то стабильное – это рубрика Sports.ru «Вся красота месяца». В начале января мы готовились к Олимпиаде в Пекине, в конце декабря отходим от эмоций ЧМ в Катаре. Между этими событиями, кажется, вечность – из 12 месяцев. В начале каждого из них у нас выходила галерея красивых спортивных фотографий со всего света. В конце 2022-го – авторская выжимка из всех.
Давайте начинать. Листать придется долго!
1 января. Словенский прыгун с трамплина Цене Превц начал новый год на спорте.
10 января. Бесконечная пустыня «Дакара».
12 января. Кубок Африки проходит с массой скандалов. Это замбийский судья Дженни Сиказве, который дважды преждевременно заканчивал игру Туниса и Мали.
16 января. Один из лучших видов на «Энфилд» и Ливерпуль.
23 января. Подсветка глаза Рафаэля Надаля на Australian Open.
26 января. Скульптура Кобе Брайанта и его дочери Джиджи, которую художник Дэн Медина на один день установил на месте крушения вертолета.
4 февраля. Слеза китайского военного на церемонии открытия Олимпиады.
5 февраля. Кентен Фийон-Майе из Франции, Йоханнес Бо из Норвегии и Эдуард Латыпов из России на финише смешанной эстафеты в биатлоне.
7 февраля. Рику Миура из Японии элегантно скользит по олимпийскому льду в надежных руках партнера Рюичи Кихары.
7 февраля. Фристайл, биг-эйр. Ник Гоеппер из США на фоне городского пекинского пейзажа.
11 февраля. Главный спортивный логотип планеты отражается в очках прыгуна с трамплина Доминика Петера из Швейцарии.
13 февраля. Подсвеченный прожекторами полет Анастасии Андрияновой из Беларуси сквозь крупные хлопья снега.
15 февраля. Самая обсуждаемая спортсменка Олимпиады безупречно соединяет фигурное катание с балетом, но это выступление Камилы Валиевой в короткой программе все ждали по другой причине.
19 февраля. Бронзовая медаль и улыбка словенца Милоша Романа. Он явно доволен.
5 марта. Однодневная велогонка «Страде Бьянке». Жюлиан Алафилипп словно над пропастью.
9 марта. Хет-трик в 1/8 финала против «ПСЖ» – один из величайших моментов в карьере Карима Бензема.
16 марта. Брызги повсюду. Это Харри Кейн пинает бутылку колы.
19 марта. Отправляемся на северо-запад Италии, где проходит самая длинная однодневная гонка в велоспорте (298 километров). Гонщики пересекают железную дорогу на пути от Милана к Сан-Ремо.
22 марта. Эффектный прием мяча от Джулии Гвинн из «Баварии».
24 марта. Парагвайские фанаты прочитали правильный прогноз погоды перед матчем с Эквадором.
29 марта. Боль Джамеля Бельмади, тренера сборной Алжира, чья команда пропустила от Камеруна на последних секундах и не вышла на ЧМ.
2 апреля. Восход солнца встречает участников ежегодного забега по Семимильному мосту во Флориде.
23 апреля. Тайсон Фьюри по-королевски выходит на бой с Дилланом Уайтом. Закончил тоже по-королевски.
24 апреля. Вид на зеленые леса Алабамы во время гонки NASCAR.
24 апреля. Регби в Австралии. Вместе с лежащими спортсменами ждем, чем закончится эта атака.
24 апреля. Эндрю Робертсон сливается с болельщиками «Ливерпуля». Очень много красного на одном фото.
29 апреля. Пока Тайлер Сегин и Урхо Вааканайнен сражаются у борта, болельщик в ботинках челси наслаждается.
30 апреля. Слезы юного болельщика «Норвича», который снова отправляется в Чемпионшип. Мальчик явно поддерживает клуб совсем недавно и не знает, что вылеты и возвращения в АПЛ – это важная часть клубной истории.
4 мая. Глаза болельщицы «Реала» незадолго до легендарного камбека в игре с «Ман Сити».
7 мая. UFC. Только что Майкл Чендлера отправил Тони Фергюсона в жесточайший нокаут и теперь делает сальто.
8 мая. На деревьях выросли фанаты «Трабзонспора» – главный признак первого чемпионства за 38 лет.
23 мая. Пеп Гвардиола, словно Брюс Уиллис, который в очередной раз всех спас.
27 мая. Слоун Стивенс парит над оранжевым грунтом Парижа.
28 мая. Сход мотогонщика Ducati Энеа Бастианини на Гран-при Италии.
28 мая. Трофей Лиги чемпионов снова прилетел в знакомые руки. «Реал» – лучшая команда Европы.
1 июня. «Колорадо» и «Эдмонтон» открывают финал Запада безумными 8:6. Фанаты «Эвеланш» в восторге. Их ждет очень счастливый месяц.
4 июня. Почти что «Рабочий и колхозница» на регби в Австралии.
8 июня. Маки и тучи на многодневной велогонке «Критериум Дофине» во Франции.
16 июня. Ярчайшие «Голден Стейт» возвращают чемпионство, и Стеф Карри снова в центре внимания.
17 июня. Ланс Стролл и другие гонщики «Формулы-1» потревожили сурка на Гран-при Канады.
19 июня. Это не съемки продолжения «Безумного Макса», а Эрцбергское родео, традиционная мотогонка в Австрии.
25 июня. Погружаемся под воду на соревнования по синхронному плаванию в Будапеште. У спортсменки из сборной Италии шапочка с шипами.
26 июня. Уютные улочки Ниццы на соревнованиях Ironman.
28 июня. Лица прыгунов в воду всегда иллюстрируют сложность этого вида. На фото Цао Юань из сборной Китая.
29 июня. Киношные охранники у входа на корт «Уимблдона».
3 июля. Чжоу Гуаньюй в центре самой крупной аварии года в «Формуле-1». Там все обошлось, поэтому теперь уже можно рассматривать момент во всей его эпичности.
10 июля. Разнообразие высот Гран-при Австрии с видом на трибуну Макса Ферстаппена.
16 июля. Портрет быстрейшей женщины мира Шелли-Энн Фрейзер-Прайс сразу после финиша 100-метровки на чемпионате мира по легкой атлетике. Ямайская бегунья в 35 лет победила с рекордом ЧМ.
20 июля. Мастерство кадрирования: звезды «ПСЖ» смотрят в разные стороны.
23 июля. Небо над Грин-Беем, штат Висконсин. «Бавария» и «Манчестер Сити» встретились в турне по США.
26 июля. «Тур Де Франс». Крохотное личное пространство датской велогонщицы Сесиль Людвиг.
27 июля. Так открывались Всероссийские летние сельские спортивные игры в Омске. Кроме привычных волейбола и легкой атлетики в программе городки, мини-лапта и троеборье дояров с косарями.
29 июля. Стадион «Альфонсо Лопес» в колумбийском городе Букараманга за день до финала женского Кубка Америки. Скоро сборная Бразилии обыграет хозяек турнира и возьмет титул.
30 июля. Шотландская гимнастка Эйлид Горрелл зависла на бревне во время Игр Содружества в Бирмингеме – соревнованиях Великобритании и ее бывших колоний и доминионов.
31 июля. Идеальный момент, чтобы снять футболку – Хлоя Келли забивает Германии в дополнительное время и приносит Англии первый в истории титул женского Евро.
2 августа. Полет шотландского гимнаста Хэмиша Картера на Играх Содружества.
13 августа. Такого мы еще не видели: самолет как будто в паре метров над стадионом «Эллис Парк» в Йоханнесбурге перед регбийным матчем ЮАР – Новая Зеландия.
14 августа. Ларжи Рамазани из «Альмерии» только что забил «Реалу» и креативно затерялся на фоне болельщиков.
15 августа. Эта красотища с чемпионата Европы по летним видам спорта. Пляжный волейбол на Кенигсплац в Мюнхене. Напротив – музей античного искусства.
18 августа. А вот и настоящий Аквамен. У гавайского серфера Коннора О’Лири есть невообразимо крутой портрет в окружении воды.
20 августа. Очень близко к легендарности. Александр Усик и во второй раз победил Энтони Джошуа. Украинец не позволил британцу взять реванш и защитил три титула в супертяжелом весе.
27 августа. Как же хочется обнять фотографа, который караулил этот момент. Две чайки из Брайтона.
27 августа. Кадр, полный разочарования: пацану не дали прорваться на поле, где играли «Саутгемптон» и «МЮ».
4 сентября. Гонки скейтбордистов на крутых поворотах исторической дороги Мэрихилл-Лупс-роуд, первой асфальтированной дороги в штате Вашингтон.
5 сентября. Охрана US Open не впечатлена победой Карлоса Алькараса над Марином Чиличем.
6 сентября. Фото, на которое можно медитировать. Безмятежность серфера перед соревнованиями в Сан-Клементе.
14 сентября. Победный чудо-гол Эрлинга Холанда в ворота «Дортмунда». Зверь в прыжке.
15 сентября. Безысходность и принятие австралийского боксера Бенджамина Хусейна.
18 сентября. Старт соревнований Ironman в итальянском регионе Эмилия-Романья.
18 сентября. А это тоже Ironman, но в США. В главной роли – корова с полей штата Вашингтон.
18 сентября. В сентябре стартовал новый сезон НФЛ. Джавонте Уильямс из «Денвера» эпично летит над полем в игре с «Хьюстоном».
23 сентября. Это конец. Последний матч в славной карьере Роджера Федерера сыгран. Великие соперники рыдают.
27 сентября. 36-летний уругвайский вратарь Себастьян Соса провел всю карьеру в клубах Южной Америки, поэтому мы незаслуженно мало обращали внимания на его затылок с татуировкой льва. Пришлось ждать дебюта за сборную Уругвая.
Октябрь 11
9 октября. Барколана – одна из красивейших регат планеты, которая проходит на севере Италии в Триестском заливе.
16 октября. Сейчас будет много крови. Новозеландка Чернека Джонсон в бою (победном!) со Сьюзи Рамадан. Джонсон посвятила победу погибшему младшему брату.
16 октября. Тиаго Алькантара изобрел единственный способ остановить Эрлинга Холанда.
16 октября. Лучший футболист года, его две повязки и «девятка» на трибунах. Карим Бензема разминается на «Барселоне» перед вручением «Золотого мяча».
23 октября. Взгляд Ильи Княжука через конек Натальи Хабибуллиной на Гран-при России по фигурному катанию.
23 октября. Все-таки фанаты «Боки Хуниорс» – одни из самых ярких в мире. Матч против «Индепендьенте» на Бомбонере.
23 октября. Свет и тени во время пенальти Дэнни Ингза из «Астон Виллы».
27 октября. Пристальный взгляд на шайбу вратаря «Оттавы» Антона Форсберга.
30 октября. Купер Капп из «Лос-Анджелес Рэмс» бежит в светлое будущее.
5 ноября. А тут основной цвет – синий. Студенты и их тренер из «Канзас Джейхокс» выходят на игру так, будто собираются спасать мир. Как минимум.
5 ноября. Переносимся в Казахстан на традиционную среднеазиатскую игру кокпар. Эти люди должны бороться за тушу козла, но в современной версии кокпара часто используется не настоящий козел, а муляж. Но в любом случае, вряд ли вы сможете поиграть в кокпар на заднем дворе.
6 ноября. Взгляд Марка Кукурельи – будто с великих картин прошлого. Его «Челси» в сильный дождь проиграл «Арсеналу».
17 ноября. Какой-то пассажир, наверняка сотрудник команды, выглядывает из окна самолета сборной Аргентины, только что прилетевшего в Катар – прямо из сердца Лео Месси.
20 ноября. Объятия Микаэлы Шиффрин и Санта Клауса на этапе Кубка мира в Финляндии. Выглядят они грустновато, но Шиффрин победила.
23 ноября. Кай Хавертц замер на скамейке запасных и наблюдает, как Германия проигрывает важнейший матч на турнире.
25 ноября. Защитник «Университета Пердью» Брэндон Ньюмэн, кажется, немного отхлебнул во время игры.
28 ноября. Признак величия номер 157 – десятки фотографов снимают, как Криштиану Роналду пьет воду.
1 декабря. Миллиметры, которые отправили Японию в плей-офф, а Германию домой. Каору Митома делает главное касание в карьере.
4 декабря. Суперскорость Килиана Мбаппе ощущает не только Мэтти Кэш, но и мы.
9 декабря. Дани Алвес утешает Неймара, но и сам ветеран в прострации. У бразильцев – самый обескураживающий вылет с ЧМ.
9 декабря. Аргентинцы смеются последними. Южноамериканцы обыграли Нидерланды в огненном четвертьфинале и прощаются со сборной Ван Гала.
9 декабря. Любовь в центре Буэнос-Айреса. Их сборная прошла в полуфинал.
14 декабря. Франция – Марокко. Болельщики африканской сборной верили до последнего навеса.
18 декабря. Аргентина – Франция. Рукопожатие Лионеля Месси и Килиана Мбаппе перед матчем. Если у Мбаппе продолжится великая карьера, то этот кадр – навека.
18 декабря. Килиану Мбаппе нужно побыть в одиночестве после хет-трика в финале чемпионата мира и поражения.
18 декабря. Кубок мира в надежных руках.
28 декабря. Вместе с турецким прыгуном с трамплина Фатихом Ипджиоглу летим в 2023-й.
Подкаст автора рубрики Артема Шмелева и легенды Sports.ru Виталия Суворова не о спорте
Немцев натыкали в их же ссаки.
мой хит парад таков
3. шотландский гимнаст и его крылья из мела как у ангела...
2. Взгляд Ильи Княжука через конек Натальи Хабибуллиной...
1. две чайки Брайтона...
Вроде именно в этом вся красота мира спорта