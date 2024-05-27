Майк Конли: «Хочется последовательности от судейства»
Майк Конли и Энтони Эдвардс дали понять, что у них есть вопросы к судьям.
Игроки «Миннесоты» поделились мнением о судействе после третьего матча серии с «Далласом» (107:116, 0-3).
Конли: Многие из моих фолов действительно были фолами. Но дело в последовательности. Это все, о чем мы просим.
Эдвардс: Это все, чего мы хотим.
Конли: Если я нарушил правила, то пусть так. Я сфолил на бросающем игроке два или три раза.
Эдвардс: Нужно свистеть, когда Майк сфолил, просто нужно продолжать и дальше свистеть, если происходит что-то подобное. Это все, о чем мы просим.
Конли: Речь о последовательности.
Эдвардс: Сегодня они проделали отличную работу. Мы просто хотим получать те же самые свистки.
Вообще не показалось сильного перекоса от судей в одну или другую сторону
Макдениэлс к примеру за 12 фолов следующий матч пропустить должен) Там половину командных небросковых фолов в поле, когда в центральном круге Дончича прессингуют, не свистится в принципе.
Восхищен Далласом, покрепче Денвера оказались, все терпят.
Самое хреновое будет, если сломают еще кого-нибудь и против Бостона неполноценный Даллас выйдет
Надо было с козырей зайти, сказать, что судьи подсуживают Луке, потому что он белый, а их двоих хоронят, потому что они черные. Точно сработало бы.
куда шел Таунс и когда?