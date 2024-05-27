Майк Конли: «Хочется последовательности от судейства»

Майк Конли и Энтони Эдвардс дали понять, что у них есть вопросы к судьям.

Игроки «Миннесоты» поделились мнением о судействе после третьего матча серии с « » (107:116, 0-3).

: Многие из моих фолов действительно были фолами. Но дело в последовательности. Это все, о чем мы просим.

Эдвардс: Это все, чего мы хотим.

Конли: Если я нарушил правила, то пусть так. Я сфолил на бросающем игроке два или три раза.

Эдвардс: Нужно свистеть, когда Майк сфолил, просто нужно продолжать и дальше свистеть, если происходит что-то подобное. Это все, о чем мы просим.

Конли: Речь о последовательности.

: Сегодня они проделали отличную работу. Мы просто хотим получать те же самые свистки.