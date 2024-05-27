Майк Конли: «Хочется последовательности от судейства»

Теги Даллас Миннесота НБА Майк Конли судьи НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Майк Конли и Энтони Эдвардс дали понять, что у них есть вопросы к судьям.

Игроки «Миннесоты» поделились мнением о судействе после третьего матча серии с «Далласом» (107:116, 0-3).

Конли: Многие из моих фолов действительно были фолами. Но дело в последовательности. Это все, о чем мы просим.

Эдвардс: Это все, чего мы хотим.

Конли: Если я нарушил правила, то пусть так. Я сфолил на бросающем игроке два или три раза.

Эдвардс: Нужно свистеть, когда Майк сфолил, просто нужно продолжать и дальше свистеть, если происходит что-то подобное. Это все, о чем мы просим.

Конли: Речь о последовательности.

Эдвардс: Сегодня они проделали отличную работу. Мы просто хотим получать те же самые свистки.

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12 комментариев
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Макдэнилс в конце там чуть ли не ногами Луку пинал и его прощали.
Вообще не показалось сильного перекоса от судей в одну или другую сторону
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Вопросы у них к судьям. А к Таунсу вопросов нет? Или к Гоберу? Почему Эдвардс за 3 игры на хорошем уровне провел минут 15? Судьи действительно непоследовательны и частенько свистят странно, но при текущем раскладе говорить об этом неуместно
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Да они охренели совсем. Тут коллега один термин "тюремный баскетбол" придумал про защиту Миннесоты во 2 матче с Денвером. Сегодня вот оно и было снова.
Макдениэлс к примеру за 12 фолов следующий матч пропустить должен) Там половину командных небросковых фолов в поле, когда в центральном круге Дончича прессингуют, не свистится в принципе.
Восхищен Далласом, покрепче Денвера оказались, все терпят.
Самое хреновое будет, если сломают еще кого-нибудь и против Бостона неполноценный Даллас выйдет
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Покажите им запись Уникс - ЦСКА, и они поймут что судьи НБА просто образец последовательности.
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Хочется последовательности от сына Джордана
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Мамба менталити, инкарнация MJ говорили они.
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Нытики.

Надо было с козырей зайти, сказать, что судьи подсуживают Луке, потому что он белый, а их двоих хоронят, потому что они черные. Точно сработало бы.
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"...and Justice for all"
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я понимаю, что равные игры и все победы Далласа в клатче, но лететь 0-3 будучи фаворитами, после таких дифирамбов в адрес КАТа и великого Эдвардса, после показушных танцев в Финиксе, ЧСВшных взглядов в сторону Дюры и Джокера, пафосных речей и проч. - ожидаешь немного другой счет в серии и уровень сопротивления названных звезд волков.
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Ответ Misha_Sapunov
ну на руке и насвстели кучу тоже. а вот например на Таунсе не дали критически важный фол, когда тому горша поставил гэффорд. в третьей четверти так Мавс вообще с линии не уходили. мне кажется под кольцом Далласу позволяют играть грязнее.
А есть точный тайминг секунд матча в 4 четверти на которых Даллас играл "грязнее", ну хоть штуки три чтобы оправдать выражение что они играли прям еще "грязнее" чем Миннесота? Или фраза "мне кажется" не терпит никаких доказательств? В идеале конечно надо сравнивать все моменты от обоих команд и даже степень "грязности" чтобы сказать кто играл жестче, но никто делать этого конечно же не будет. А ничо что Таунс сначала коленом шел, это вообще самое дно, так ребра ломают и потом от типо не заметил игрока упавшего ему в ноги, наверное хотел на него прыгнуть, добить. Но речь конечно же будем вести только о 4 четверти
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Ответ reload
А есть точный тайминг секунд матча в 4 четверти на которых Даллас играл "грязнее", ну хоть штуки три чтобы оправдать выражение что они играли прям еще "грязнее" чем Миннесота? Или фраза "мне кажется" не терпит никаких доказательств? В идеале конечно надо сравнивать все моменты от обоих команд и даже степень "грязности" чтобы сказать кто играл жестче, но никто делать этого конечно же не будет. А ничо что Таунс сначала коленом шел, это вообще самое дно, так ребра ломают и потом от типо не заметил игрока упавшего ему в ноги, наверное хотел на него прыгнуть, добить. Но речь конечно же будем вести только о 4 четверти
как думаешь, если у меня тайминг? сейчас день потрачу на это)
куда шел Таунс и когда?
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