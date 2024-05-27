«Надеемся скоро возобновить наше соперничество на площадках Евролиги!» ЦСКА поздравил «Панатинаикос» с победой в «Финале четырех»

ЦСКА поздравил «Панатинаикос» с победой в Евролиге.

«Команда провела замечательный сезон, сделав огромный шаг вперед и вернув себе звание лучшей команды Старого Света. Поздравления владельцу клуба Димитрису Яннакопулосу, главному тренеру Эргину Атаману, MVP «Финала четырех» Костасу Слукасу и всем творцам успеха! Браво потрясающим болельщикам ПАО, перенесшим жаркую атмосферу ОАКА на арену в Берлине!

Надеемся скоро возобновить наше классическое соперничество на площадках !» – говорится в сообщении на сайте .

Греческий клуб в финальной игре справился с «Реалом» – 95:80.