«Надеемся скоро возобновить наше соперничество на площадках Евролиги!» ЦСКА поздравил «Панатинаикос» с победой в «Финале четырех»

Теги ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос Баскетбол

ЦСКА поздравил «Панатинаикос» с победой в Евролиге.

«Команда провела замечательный сезон, сделав огромный шаг вперед и вернув себе звание лучшей команды Старого Света. Поздравления владельцу клуба Димитрису Яннакопулосу, главному тренеру Эргину Атаману, MVP «Финала четырех» Костасу Слукасу и всем творцам успеха! Браво потрясающим болельщикам ПАО, перенесшим жаркую атмосферу ОАКА на арену в Берлине!

Надеемся скоро возобновить наше классическое соперничество на площадках Евролиги!» – говорится в сообщении на сайте ЦСКА.

Греческий клуб в финальной игре справился с «Реалом» – 95:80.

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1 комментарий
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Это большое достижение для греков, 6/6 в финалах, и кончено же Атаман какой-то волшебник !
Скоро ли ???
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