События российского спорта, которые все-таки дарили радость и надежду в 2022-м

В 2022-м было много мрака и страданий.

Российский спорт попал в практически тотальную и бессрочную изоляцию.

Но даже в такой год есть несколько позитивных мгновений и явлений, которые мы можем вспомнить с радостью. И с надеждой, что все когда-нибудь восстановится.

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Российские фигуристки выиграли третью Олимпиаду подряд. Золото Пекина-2022 – у Анны Щербаковой.

Александр Большунов порвал всех. Три золота Олимпиады-2022 – и он теперь лучший лыжник в истории России.

Российские прыгуны с трамплина взяли вторую олимпийскую медаль в истории – спустя 54 (!!!) года. Серебро – у командной четверки Данил Садреев, Евгений Климов, Ирма Махиня и Ирина Аввакумова. Переиграть фаворитов помогла четкая работа с костюмами.

Красивая олимпийская победа получилась у женской лыжной сборной в эстафете – Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова принесли России первое золото за 16 лет. Хотите вспомнить, как это было?

Даниил Медведев побывал первой ракеткой мира – и провел в этом статусе 10 недель, побив рекорд Марата Сафина (9 недель). Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова завершили сезон в топ-10.

Ислам Махачев – новый чемпион UFC от России. В его руках – пояс в легком весе.

Наталья Непряева выиграла Кубок мира по лыжам. Первый титул российской спортсменки с сезона-2000/01 – тогда первой была Юлия Чепалова.

Игорь Шестеркин – лучший вратарь НХЛ. Забрал «Везину»!

Конечно, Александр Овечкин. Он вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя Горди Хоу (801 шайба). Сейчас у Александра 803 гол в НХЛ – до Уэйна Гретцки еще 91.

Яркие эмоции дарили и легенды хоккея, ставшие тренерами: Сергей Федоров выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА, а Игорь Ларионов ворвался в КХЛ с «Торпедо» и доказал, что интересными могут быть не только мегатопы.

Неожиданным хитом стал финал баскетбольной Единой лиги ВТБ. Полные трибуны «Мегаспорта», впервые в российской истории финал в семь матчей – и ЦСКА не чемпион! Титул забрал «Зенит».

Боксер Дмитрий Бивол победил самого Канело! Это мегасенсация: раньше Альвареса побеждал только Флойд Мейвезер.

Неожиданно яркой получилась первая часть сезона РПЛ: много зрелищных матчей, много атакующего футбола, все меньше автобусов (отдельный восторг – «Оренбургу», который любит забивать много и поразил лигу аргентинцами). Все ждали «Ростов» Валерия Карпина в тройке лидеров?

Российская компания «Сила света» сделала шоу закрытия чемпионата мира по футболу в Катаре. Максимально неожиданно и здорово.

Российский футбол все-таки не перешел в Азию и сохраняет диалог с УЕФА.

А что хорошего о нашем спорте запомните про 2022-й вы?

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo, Jamie Sabau-USA TODAY Sports; РИА Новости/Павел Бедняков, Григорий Сысоев, Александр Гальперин; Gettyimages.ru/Sarah Stier, Matthias Hangst, Cameron Spencer, Ezra Shaw, Clive Brunskill, Al Bello; eastnews.ru/Giuseppe CACACE / AFP, Rich Graessle/Getty Images/AFP; Единая Лига ВТБ; fcorenburg.ru