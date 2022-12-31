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События российского спорта, которые все-таки дарили радость и надежду в 2022-м

премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Ростов Ростов
РФС РФС
Оренбург Оренбург
Сауль Альварес Сауль Альварес
Дмитрий Бивол Дмитрий Бивол
Игорь Ларионов Игорь Ларионов
Наталья Непряева Наталья Непряева
Александр Овечкин Александр Овечкин
Ирина Аввакумова Ирина Аввакумова
Ирма Махиня Ирма Махиня
Александр Большунов Александр Большунов
Данил Садреев Данил Садреев
Вероника Кудерметова Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина Дарья Касаткина
Игорь Шестеркин Игорь Шестеркин
Даниил Медведев Даниил Медведев
Ислам Махачев Ислам Махачев
Сергей Федоров Сергей Федоров
Вероника Степанова Вероника Степанова
Анна Щербакова Анна Щербакова
Евгений Климов Евгений Климов
Прочие Прочие

В 2022-м было много мрака и страданий. 

Российский спорт попал в практически тотальную и бессрочную изоляцию. 

Но даже в такой год есть несколько позитивных мгновений и явлений, которые мы можем вспомнить с радостью. И с надеждой, что все когда-нибудь восстановится. 

***

Российские фигуристки выиграли третью Олимпиаду подряд. Золото Пекина-2022 – у Анны Щербаковой

Александр Большунов порвал всех. Три золота Олимпиады-2022 – и он теперь лучший лыжник в истории России. 

Российские прыгуны с трамплина взяли вторую олимпийскую медаль в истории – спустя 54 (!!!) года. Серебро – у командной четверки Данил Садреев, Евгений Климов, Ирма Махиня и Ирина Аввакумова. Переиграть фаворитов помогла четкая работа с костюмами.

Красивая олимпийская победа получилась у женской лыжной сборной в эстафете – Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова принесли России первое золото за 16 лет. Хотите вспомнить, как это было?

Даниил Медведев побывал первой ракеткой мира – и провел в этом статусе 10 недель, побив рекорд Марата Сафина (9 недель). Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова завершили сезон в топ-10. 

Ислам Махачев – новый чемпион UFC от России. В его руках – пояс в легком весе. 

Наталья Непряева выиграла Кубок мира по лыжам. Первый титул российской спортсменки с сезона-2000/01 – тогда первой была Юлия Чепалова.

Игорь Шестеркин – лучший вратарь НХЛ. Забрал «Везину»! 

Конечно, Александр Овечкин. Он вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя Горди Хоу (801 шайба). Сейчас у Александра 803 гол в НХЛ – до Уэйна Гретцки еще 91. 

Яркие эмоции дарили и легенды хоккея, ставшие тренерами: Сергей Федоров выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА, а Игорь Ларионов ворвался в КХЛ с «Торпедо» и доказал, что интересными могут быть не только мегатопы.

Неожиданным хитом стал финал баскетбольной Единой лиги ВТБ. Полные трибуны «Мегаспорта», впервые в российской истории финал в семь матчей – и ЦСКА не чемпион! Титул забрал «Зенит».

Боксер Дмитрий Бивол победил самого Канело! Это мегасенсация: раньше Альвареса побеждал только Флойд Мейвезер.

Неожиданно яркой получилась первая часть сезона РПЛ: много зрелищных матчей, много атакующего футбола, все меньше автобусов (отдельный восторг – «Оренбургу», который любит забивать много и поразил лигу аргентинцами). Все ждали «Ростов» Валерия Карпина в тройке лидеров?

Российская компания «Сила света» сделала шоу закрытия чемпионата мира по футболу в Катаре. Максимально неожиданно и здорово.

Российский футбол все-таки не перешел в Азию и сохраняет диалог с УЕФА. 

А что хорошего о нашем спорте запомните про 2022-й вы?

Вся красота года: 100 прекрасных спортивных фотографий со всего света

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo, Jamie Sabau-USA TODAY Sports; РИА Новости/Павел Бедняков, Григорий Сысоев, Александр Гальперин; Gettyimages.ru/Sarah Stier, Matthias Hangst, Cameron Spencer, Ezra Shaw, Clive Brunskill, Al Bello; eastnews.ru/Giuseppe CACACE / AFP, Rich Graessle/Getty Images/AFP; Единая Лига ВТБ; fcorenburg.ru

38 комментариев

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Михаил Цыганов
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Поздравляю всех с новым 2023 годом
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Федор
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Ответ Jhon Jhon
Не знаю как у вас, а у меня совсем нет радости, я с каждым часом все более осознаю что у меня нет будущего, 24.02 все мои надежды, мечты, весь мой смысл жизни просто смыло, я желаю всем вам счастья конечно, но боюсь оно у каждого с каждым новым днём всё сильнее и сильнее угасает...Но все равно свет всегда побеждает тьму, надеюсь его увидят хотя бы наши правнуки.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Дима Трепутин
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Ответ Петр Дьяконов
Что за чушь ты пишешь?
Это методичка 24.02
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джон джим джек
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Ответ imaxim
Ничего. Истинный год начался 24.02. До этой даты все происходило в другой стране.
Абсолютно верно
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Max Zhomkov
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Ответ Jhon Jhon
Не знаю как у вас, а у меня совсем нет радости, я с каждым часом все более осознаю что у меня нет будущего, 24.02 все мои надежды, мечты, весь мой смысл жизни просто смыло, я желаю всем вам счастья конечно, но боюсь оно у каждого с каждым новым днём всё сильнее и сильнее угасает...Но все равно свет всегда побеждает тьму, надеюсь его увидят хотя бы наши правнуки.
Блин, плюс минус также. Привык что можно что то планировать в своей жизни. А тут непонятно что дальше будет вообще
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Сергей Ёкотин
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Ответ Баир с Поселья
Советский союз 30 день не участвовал в ои. С 22 по 52. И чё? Кто-то умер? Зато в 56 всех порвали
Может всё-таки 30 лет?
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Федор
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Одна вещь должна произойти, чтобы всем стало лучше. Остаётся только ждать
Да, тут не поспоришь, ждём нашей победы и освобождения всей территории украины от приспешников нацистов и НАТОвцев
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плюшевая Ракета
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Ответ Михаил Корж
Скорее продай-продай
Такие продаваны себя элитой считали, приобщëнной к западному миру, свысока смотрели на сограждан, строили планы "оккупации" отдельно взятых стран Европы, чтобы спокойно встретить сытую старость и тут такой облом...
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imaxim
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Ответ Федор
Да, ты прав, то была не Россия, хорошо, что НГ мы встретим наконец в истинной России, великой и не зависимой.
Похмелье будет тяжелым
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Федор
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Ответ imaxim
Ничего. Истинный год начался 24.02. До этой даты все происходило в другой стране.
Да, ты прав, то была не Россия, хорошо, что НГ мы встретим наконец в истинной России, великой и не зависимой.
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Андрей Федоров
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Ответ LeSang
Картинки из другого параллельного мира в котором есть спорт, люди живут мирно, путешествуют, делятся друг с другом радостями, Россия часть большого громадного мира, говорить по-русски не стыдно ни в Германии, ни в Испании, ни где бы то ни было, где нет зигующих отморозков, захлебывающихся слюнями пропагандистов, верещащих про успехи российского оружия, президента, толкающего новогоднее обращение на фоне военных, ежедневных телевизионных отчетов про "победоносные" атаки на когда-то братский народ, автозаков, отлавливающих "призванных на службу" и есть, самое главное, будущее...
Да что за мрахзи минусуют?!
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Диванный эксперт
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Одна вещь должна произойти, чтобы всем стало лучше. Остаётся только ждать
Удары по центрам принятия решений? Так уже прилетело кажись.
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imaxim
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Ответ Баир с Поселья
Советский союз 30 день не участвовал в ои. С 22 по 52. И чё? Кто-то умер? Зато в 56 всех порвали
Конечно, они терпели, потерпите и вы
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Андрей Федоров
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Ответ Дмитрий Дмитриев
С нами Бог. Мы победи. Вперед Россия. Всем трусливым и сомневающимся- позор
Лично ты то за что воюешь? Вот лично
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Babyboy
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Одна вещь должна произойти, чтобы всем стало лучше. Остаётся только ждать
Какая вещь? Договаривайте. И кто вас плюсует вообще хз
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Баир с Поселья
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Советский союз 30 день не участвовал в ои. С 22 по 52. И чё? Кто-то умер? Зато в 56 всех порвали
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zigrik zigrik
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Ответ Михаил Корж
Ну так говорите сразу, а то сначало про спорт, потом про политику, а дальше вообще всё сразу.
В первом комментарии итак все понятно, не знаю почему вы Австралию и Мадагаскар приплели
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Михаил Корж
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Ответ плюшевая Ракета
Работали на западную фирму купи-продай?
Скорее продай-продай
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Дмитрий Дмитриев
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Ответ Jhon Jhon
Не знаю как у вас, а у меня совсем нет радости, я с каждым часом все более осознаю что у меня нет будущего, 24.02 все мои надежды, мечты, весь мой смысл жизни просто смыло, я желаю всем вам счастья конечно, но боюсь оно у каждого с каждым новым днём всё сильнее и сильнее угасает...Но все равно свет всегда побеждает тьму, надеюсь его увидят хотя бы наши правнуки.
С нами Бог. Мы победи. Вперед Россия. Всем трусливым и сомневающимся- позор
+7
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Михаил Корж
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Ответ zigrik zigrik
Про политику России которая повлияла на российский спорт
Ну так говорите сразу, а то сначало про спорт, потом про политику, а дальше вообще всё сразу.
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Баир с Поселья
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Одна вещь должна произойти, чтобы всем стало лучше. Остаётся только ждать
Ждите в Абхазии. Или где вы там гаситесь
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zigrik zigrik
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Ответ Михаил Корж
А сообщение про политику.
Про политику России которая повлияла на российский спорт
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Баир с Поселья
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Ответ LeSang
Картинки из другого параллельного мира в котором есть спорт, люди живут мирно, путешествуют, делятся друг с другом радостями, Россия часть большого громадного мира, говорить по-русски не стыдно ни в Германии, ни в Испании, ни где бы то ни было, где нет зигующих отморозков, захлебывающихся слюнями пропагандистов, верещащих про успехи российского оружия, президента, толкающего новогоднее обращение на фоне военных, ежедневных телевизионных отчетов про "победоносные" атаки на когда-то братский народ, автозаков, отлавливающих "призванных на службу" и есть, самое главное, будущее...
Вам значит априоре стыдно быть русской
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плюшевая Ракета
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Ответ Jhon Jhon
Не знаю как у вас, а у меня совсем нет радости, я с каждым часом все более осознаю что у меня нет будущего, 24.02 все мои надежды, мечты, весь мой смысл жизни просто смыло, я желаю всем вам счастья конечно, но боюсь оно у каждого с каждым новым днём всё сильнее и сильнее угасает...Но все равно свет всегда побеждает тьму, надеюсь его увидят хотя бы наши правнуки.
Работали на западную фирму купи-продай?
+8
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Баир с Поселья
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Одна вещь должна произойти, чтобы всем стало лучше. Остаётся только ждать
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