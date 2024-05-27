Окаро Уайт пропустит 2-й матч с «Зенитом» из-за дисквалификации. В предыдущей встрече серии его удалили за нападение на судью

Окаро Уайт пропустит 2-й матч серии с «Зенитом» из-за дисквалификации.

В стартовой встрече серии за 3-е место Лиги ВТБ форварда «Локомотива-Кубань» удалили за нападение на судью.

«По итогам первого матча серии за 3-е место между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубанью», состоявшемся 25 мая 2024 года, директорат постановил:

За нарушение пункта 67.1 регламента чемпионата Единой лиги ВТБ, а именно за акт насилия со стороны игрока ПБК «Локомотив-Кубань» (№15) по отношению к судье:

– оштрафовать «Локомотив-Кубань» на 500 000 рублей;

– дисквалифицировать игрока «Локомотив-Кубань» Окаро Уайта на 5 матчей со следующим порядком исполнения дисквалификации:

1) дисквалификация (отстранение от участия/реальное исполнение) на 1 игру чемпионата Единой лиги ВТБ сезона 2023-2024 гг. между « » и « », которая состоится 27 мая 2024 года

2) условная дисквалификация на 4 последующие игры чемпионата Единой лиги ВТБ сезона 2023-2024 гг., начиная с 30 мая 2024 года.

Условная дисквалификация будет означать, что игрок вправе принимать участие в матчах чемпионата Единой лиги ВТБ сезона 2023-2024 гг., начиная с матча, который состоится 30 мая 2024 года. Дисквалификация (отстранение от участия) игрока на 4 последующие игры чемпионата Единой лиги ВТБ сезона 2023-2024 и/или 2024-2025 гг. вступит в силу автоматически, если Окаро Уайт допустит любое дисциплинарное нарушение регламента чемпионата Единой лиги ВТБ», – говорится в сообщении на сайте Лиги.