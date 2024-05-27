Редик видит Боррего, Кэсселла и Дадли в качестве ассистентов в случае назначения в «Лейкерс»
Джей Джей Редик претендует на пост главного тренера «Лейкерс».
В случае назначение экс-игрок НБА рассчитывает пригласить Джеймса Боррего, Сэма Кэсселла и Джареда Дадли в свой тренерский штаб.
Боррего на данный момент работает в штабе «Пеликанс», Кэсселл входит в штаб «Селтикс», Дадли ассистирует в «Мэверикс».
39-летний Редик ранее никогда не работал тренером.
После этой новости такие ассистенты выглядят как подстраховка на случай провала Редика