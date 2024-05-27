Редик видит Боррего, Кэсселла и Дадли в качестве ассистентов в случае назначения в «Лейкерс»

Теги Сэм Кэсселл Лейкерс Джей Джей Редик НБА Джаред Дадли Джеймс Боррего Баскетбол

Джей Джей Редик претендует на пост главного тренера «Лейкерс».

В случае назначение экс-игрок НБА рассчитывает пригласить Джеймса Боррего, Сэма Кэсселла и Джареда Дадли в свой тренерский штаб.

Боррего на данный момент работает в штабе «Пеликанс», Кэсселл входит в штаб «Селтикс», Дадли ассистирует в «Мэверикс».

39-летний Редик ранее никогда не работал тренером.

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8 комментариев
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Видимо он что-то знает, раз уже подбирает штаб) на ближайшем подкасте с Леброном они обсудят этих ассистентов.
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хочу в ассистенты грега, спо, фила и райли🤣
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а зачем Касселу уходить из Бостона на аналогичную должность, не главным?
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https://www.sports.ru/basketball/1116068469-dzhej-dzhej-redik-dzhejms-borrego-i-sem-kessell-osnovnye-kandidaty-na-.html
После этой новости такие ассистенты выглядят как подстраховка на случай провала Редика
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Как минимум это будет мемно. Представьте, если Леброн назначит Реддика на пост тренера, а сам свалит к команде пикнувшего сына)
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Ответ Bek_cp3
а зачем Касселу уходить из Бостона на аналогичную должность, не главным?
Как вариант, что предложили зарплату и условия получше чем в Селтикс.
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Ответ Bek_cp3
а зачем Касселу уходить из Бостона на аналогичную должность, не главным?
А Керр?
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