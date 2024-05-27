Редик видит Боррего, Кэсселла и Дадли в качестве ассистентов в случае назначения в «Лейкерс»

Джей Джей Редик претендует на пост главного тренера «Лейкерс».

В случае назначение экс-игрок рассчитывает пригласить , и в свой тренерский штаб.

Боррего на данный момент работает в штабе «Пеликанс», Кэсселл входит в штаб «Селтикс», Дадли ассистирует в «Мэверикс».

39-летний ранее никогда не работал тренером.